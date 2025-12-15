ETV Bharat / state

नेशनल टीम में सागर की शूटर मॉम, 2 बेटियों की मां ने पिस्टल थाम रचा इतिहास

सागर की प्रतिभा सिंह बनीं नेशनल शूटर, दिल्ली में आयोजित नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में बिखेरा जलवा, नेशनल टीम के लिए किया क्वालिफाई.

SAGAR PRATIBHA SINGH SHOOTER
सागर की प्रतिभा सिंह बनीं नेशनल शूटर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 9:29 PM IST

सागर: शहर की जानी मानी पिस्टल शूटर प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए रेनॉल्ट शूटर में नाम शामिल करने में सफलता पाई है. इतना ही नहीं, दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया टीम के सिलेक्शन के लिए क्वालीफाई किया है. अब जनवरी माह में उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेना होगा, जहां उनके प्रदर्शन के आधार पर इंडिया टीम में उनकी जगह का फैसला होगा.

फिलहाल, प्रतिभा सिंह पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ ट्रायल की तैयारियों में जुटी हुई हैं. प्रतिभा सिंह को शूटर माॅम भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी दो बेटियां है. उनके पति बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है. पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ-साथ पिस्टल शूटिंग में जलवा बिखेर रही है. खास बात ये है कि उन्होंने ये मुकाम महज 3 साल की कड़ी मेहनत से हासिल किया है. अब तक वे कई शूटिंग प्रतियोगिताओं में अपने खेल का जलवा दिखा चुकी हैं.

नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में बिखेरा जलवा (ETV Bharat)

दिल्ली में नेशनल कंपटीशन में बिखेरा जलवा

पिछले दिनों दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 68 वीं नेशनल पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभा सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की बदौलत उनका नाम जहां रेनॉल्ट शूटर में शामिल हो गया है. वहीं प्रतिभा सिंह ने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया टीम के ग्रुप बी के चयन के लिए होने वाले ट्रायल के लिए भी क्वालीफाई किया है. जनवरी माह में इंडिया टीम के चयन के लिए ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं. जिसकी तैयारियों में प्रतिभा सिंह अभी से जुट गई हैं.

sagar shooter mom pratibha
सागर की शूटर मॉम प्रतिभा सिंह (ETV Bharat)

शादी के बाद बनाया शूटिंग को करियर

प्रतिभा सिंह की बात करें तो उन्होंने शादी के बाद पिस्टल शूटिंग में करियर बनाने का फैसला लिया और दिसंबर 2022 से नियमित तौर पर अभ्यास शुरू किया. उन्होंने सागर की ड्रिस्ट्रिक्ट शूटिंग अकादमी में एडमिशन लिया और शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू की. पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ शूटिंग में करियर बनाना एक कठिन फैसला था.

प्रतिभा सिंह कहती हैं कि "अगर दृढ़ संकल्प लिया जाए, तो कोई रुकावट नहीं आती है. शूटिंग हमारे लिए एडिशनल या ऑप्शनल नहीं थी. शूटिंग का शौक मेरी दिनचर्या का हिस्सा है. दिन की शुरुआत पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ होती है तो दिन शूटिंग के साथ खत्म होता है. मैंने फैसला लिया था कि हर दिन शूटिंग करनी है. मुझे लगता है कि जो काम निरंतरता से किया जाता है, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है."

Pistol Shooting India Team
नेशनल कंपटीशन में प्रतिभा सिंह ने बिखेरा जलवा (ETV Bharat)

2 बेटियां की जिम्मेदारी के साथ शूटिंग की तैयारी

जहां तक प्रतिभा सिंह की बात करें, तो उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ पिस्टल शूटिंग में ये मुकाम हासिल किया है. उनके पति डॉ. अजय सिंह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है. उनकी 2 बेटियां पावनी और दीपांशा है. पावनी जहां पांचवी कक्षा की छात्रा है, तो दीपांशा अभी पहली कक्षा में है. इन सब जिम्मेदारियों के साथ प्रतिभा सिंह ने कड़ी मेहनत से शूटिंग में ये मुकाम बनाया है.

पिछले तीन साल से लगातार प्रैक्टिस के चलते उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए इंडिया टीम के चयन के लिए होने वाले ट्रायल में जगह बनाई है. प्रतिभा सिंह कहती है, "अगर आप मैनेज करना चाहे, तो सब मैनेज हो जाते हैं. मेरे पति और बेटियां भी मुझे सपोर्ट करती हैं. मेरी बेटियां कूडो की नेशनल प्लेयर हैं."

national shooter pratibha singh
2 बेटियों की मां प्रतिभा सिंह बनीं नेशनल पिस्टर शूटर (ETV Bharat)

शूटिंग के लिए मेडिटेशन और वेट लिफ्टिंग

शूटिंग की प्रैक्टिस के साथ-साथ एकाग्रता के लिए मेडिटेशन और हाथों की मजबूती के लिए वेट लिफ्टिंग भी नियमित तौर पर करना होती है. प्रतिभा सिंह बताती है कि "वो रोजाना घर में मेडिटेशन और वेट लिफ्टिंग करती है. इसके बिना शूटिंग में अच्छा प्रदर्शन करना काफी मुश्किल होता है. मेडिटेशन से लक्ष्य के प्रति एकाग्रता आती है और वेट लिफ्टिंग से पिस्टल को साधने के लिए हाथों के मसल्स मजबूत होते हैं." उन्होंने कहा कि "मेरा लक्ष्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लूं और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं."

sagar mother became shooter mom
2 बेटियां की जिम्मेदारी के साथ शूटिंग की तैयारी (ETV Bharat)

कोच मोहम्मद एजाज अहमद को सफलता का श्रेय

पिस्टल शूटर प्रतिभा सिंह अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच मोहम्मद एजाज खान को देती हैं. वे कहती है, "पिस्टल हाथ में थामने से लेकर आज जिस मुकाम पर मैं हूं उसका श्रेय कोच एजाज खान के मार्गदर्शन को जाता है." वहीं कोच एजाज अहमद कहते हैं कि "प्रतिभा बहुत कड़ी मेहनत करती है. पिस्टल शूटिंग में रेनॉल्ट शूटर है. इसके साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाती हैं, उनकी 2 बेटियां भी कूडो की नेशनल प्लेयर हैं. जब से हमारी अकादमी में आई हैं. गंभीरता के साथ प्रैक्टिस करती हैं."

