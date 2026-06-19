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गला दबाकर डबल बेड में छिपाया था डांसर का शव, बेटी से अवैध संबंध की जानकारी के बाद किया मर्डर

सागर के खुरई में हुई डांसर की हत्या के 2 माह बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, साथ काम करने वाला निकला हत्यारा.

KHURAI DANCER MURDER MYSTERY
डांसर की हत्या के 2 माह बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
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सागर: खुरई देहात थाना क्षेत्र में करीब 2 माह पहले हुई डांसर महिला की मर्डर मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली है. इस मामले में आरोपी महिला के साथ काम करने वाला एक पुरुष साथी निकला. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई थी. पुलिस की माने तो आरोपी के महिला के साथ उसकी बेटी से भी अवैध संबंध बन गए थे. इसी विवाद के कारण आरोपी ने महिला की हत्या कर दी थी.

हत्या कर डबल बेड के अंदर छिपाया शव

खुरई देहात थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूरी पर सहोद्रा राय वार्ड में करीब 2 माह पहले एक महिला का शव मिला था. यह शव उसके ही घर में डबल बेड के अंदर संदिग्ध हालत में मिला था और घर के बाहर ताला लगा हुआ था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया है. यह महिला करीला समेत कई जगहों पर डांस कर जीवन यापन करती थी.

बेटी से अवैध संबंध के खुलासे के बाद किया था मर्डर (ETV Bharat)

बेटा-बेटी की रिपोर्ट के बाद तोड़ा था घर का ताला

खुरई देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया, "मृतिका के बेटे और बेटी ने 11 अप्रैल को देहात थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी मां 5 अप्रैल से लापता है. बेटे और बेटी ने बताया था कि वे अपनी बड़ी बहिन के घर गंजबासौदा कई दिनों से गए थे. उसी समय अपनी मां से 5 अप्रैल की रात को बात हुई थी कि वह नाचने का कार्यक्रम करने बीना रिफायनरी के गेट नंबर 3 के पास आई है. इसके बाद से ही उनकी मां का मोबाइल बंद हो गया था. जब घर आकर देखा तो ताला पड़ा था. शिकायत के बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था."

पुलिस की सलाह पर परिजनों ने घर का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया. जैसे ही वे अंदर पहुंचे, घर के भीतर से तेज बदबू आने लगी. बदबू के स्रोत को तलाशते हुए जब परिजन कमरे में रखे डबल बेड के पास पहुंचे और उसे खोला, तो उसके अंदर महिला का शव पड़ा मिला. यह देखकर मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

बेटी के साथ अवैध संबंध की बात को लेकर की हत्या

खुरई देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि "मृतिका नाचने का काम करती थी. उसी के साथ आरोपी सुरेंद्र अहिरवार (32) निवासी सिंगपुर भी काम करता था. महिला के डांस कार्यक्रमों के लिए वह ग्राहक उपलब्ध कराता था. महिला के पति की पहले मृत्यु हो चुकी थी ऐसे में आरोपी के महिला से अवैध संबंध भी थे. इसके साथ ही आरोपी के महिला की बेटी से भी अवैध संबंध बन गए थे.

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महिला डांसर के साथ काम करता था आरोपी (ETV Bharat)

इस बात की जानकारी जब महिला को हुई तो दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ. इसी विवाद में आरोपी ने महिला का हाथ से गला दबा दिया. जिसमें महिला की मौत हो गई. इसके बाद महिला का शव डबल बेड पलंग में छिपा दिया ताकि किसी को पता नहीं चले और घर के बाहर ताला लगाकर फरार हो गया था." 1 अप्रैल को सुरेन्द्र को साथ लेकर महिला करीला गई हुई थी. 4 अप्रैल को दोनों वापस खुरई आए और 5 अप्रैल की रात को आरोपी ने घटना को अंजाम दिया.

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