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जन्माष्टमी के पहले मक्का के खेत में तैयार हुई जहरीली शराब, करणी सेना का अध्यक्ष निकला सरगना

सागर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया, "6 सितंबर 26 को सागर पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना बंडा के कुछ गांवों में शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है. सूचना पर मौके पर पहुंचकर घटना में प्रभावित गांवों के लोगों से पूछताछ में पता चला कि एक शराब के एक देसी लोकल ब्रांड की वजह से ये घटना हुई है.

इस मामले में पुलिस ने पहले ही बंडा और बिनायका थाना में 2 प्रकरण में 30 आरोपियों पर मामला दर्ज किया था. इनमें से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. शराब कांड के 3 मुख्य आरोपी अभी फरार हैं. जिन पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. इस शराब कांड का मुख्य सरगना करणी सेना का संभागीय अध्यक्ष चंद्रभान और चंदू राजपूत निकला है. बाकी आरोपियों पर भी 10- 10 हजार रुपए का है इनाम घोषित किया गया है.

सागर: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बंडा शराब कांड से पीड़ित मरीजों से मुलाकात के लिए सागर पहुंचने के पहले आनन-फानन में पुलिस ने बंडा में प्रेस वार्ता कर जहरीली शराब कांड का खुलासा किया. सागर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि किस तरह जानलेवा शराब तैयार की गई और उसे किस तरह शराब की लाइसेंसी दुकानों के जरिए गांव-गांव में मौत के समान के तौर पर भेजा गया.

आगे जांच में पता चला कि ततरवारा का चंदभान उर्फ चंदू राजपूत छापरी निवासी शिवांजय राजपूत का रिश्तेदार है. शिवान्जय राजपूत, बरेठी मदिरा दुकान के लाइसेंसी मनीष लोधी (यशवंत ठाकुर) के संपर्क में था. मनीष लोधी छतरपुर के ओरछा रोड थाने के महेवा निवासी अंतरराज्यीय शराब तस्कर रवि लखेरा के संपर्क में था, जो फिलहाल ललितपुर की गंगापुरम कालोनी में रहता है. जिससे उससे शराब बनाने का फार्मूला सीखा था."

जन्माष्टमी के 2 दिन पहले तैयार हुई जहरीली शराब

सागर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया, "जन्माष्टमी के 2 दिन पहले ततरवारा निवासी चंदू राजा के मक्के के खेत पर मनीष लोधी और रवि लखेरा द्वारा मुहैया कराई गई स्प्रिट, बारदाना, रेपर आदि साम्रगी से चन्दू राजपूत, शिवान्जय, मनीष लोधी ने 50 पेटी अवैध नकली शराब एक लोकल ब्रांड के नाम से तैयार की थी. इस शराब को शिवान्जय राजपूत, मनीष लोधी और चन्दू राजपूत ने नौराज, गूगरा, पाटन, छापरी तथा आसपास के कुछ गांव में सेल्समेन के माध्यम से सप्लाई की थी. घटना के समय पुलिस दबिश की सूचना मिलने पर चंदू राजा और उसके घर वालों ने अवैध शराब और निर्माण साम्रगी को जलाकर नष्ट किया था.

करणी सेना का संभागीय अध्यक्ष निकला सरगना (ETV Bharat)

बरेठी मदिरा दुकान के लाइसेंसी ठेकेदार मनीष लोधी (यशवंत ठाकुर) निवासी बण्डा के साथ मिलकर अवैध शराब निर्माण के मुख्य आरोपी करणी सेना का संभागीय अध्यक्ष चन्दू उर्फ चन्द्रभान राजपूत निवासी के गांव ततरवारा के बाड़े से 1 आरोपी के मक्का के खेत से कुल 164 क्वार्टर और प्लेन मदिरा खाली क्वार्टर, 27 लीटर अमानक शराब के साथ क्वार्टर के ढक्कन करीब 170, लेवल 150, शराब मापने का यंत्र, फेवीकाल, टेप, ब्लेड भरने की छोटी बड़ी दो चुग्गी एवं 11 कार्टून के गत्ता जब्त किया गया."

शराब कांड के 3 मुख्य आरोपी समेत 14 फरार (ETV Bharat)

थाना बंडा में गिरफ्तार 8 आरोपी

बंडा थाना में बंडा थाना के नौराज गांव से मनोहर पिता गुलझार लोधी, गोविन्द्र पिता गुलझार लोधी, दिनेश पिता गुलाब सिंह लोधी, जुझार पिता बिजेन्द्र सिंह लोधी, राजा पिता आचार सिंह लोधी और मकरोनिया थाना के गंभीरिया के अनिकेत पिता जाहर सिंह गंधर्व, टीकमगढ़ के बसगोई गांव का रविन्द्र पिता पहाड़ सिंह और ललितपुर के मढ़ावरा थाना के सौरई गांव का आकाश पिता चन्द्रभान राय को गिरफ्तार किया गया है.

थाना बिनायका में गिरफ्तार 8 आरोपी

थाना बिनायका के पाटन गांव से अरविंद पिता आशाराम यादव, भगवान सिंह पिता देवी सिंह लोधी, मान सिंह पिता बिहारी अहिरवार और बंडा थाना के ततरवारा निवासी चन्द्रभान उर्फ चंदू पिता द्वारका सिंह राजपूत, धर्मेन्द्र पिता भुजबल राजपूत, सोहन पिता उमराव राजपूत, राघवेन्द्र पिता सोहन राजपूत और छतरपुर के कोतवाली थाना इलाके का रोहित पिता उत्तम शिवहरे को गिरफ्तार किया गया है.

14 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित

संदीप लोधी उर्फ यशवंत सिंह ठाकुर पिता कोमल प्रसाद लोधी निवासी बंडा, रवि लखेरा पिता सुरेश लखेरा निवासी ग्राम महेवा थाना ओरछा रोड जिला छतरपुर, शिवान्जय बकुर निवासी छापरी थाना बंडा जिला सागर के ये 3 आरोपी फरार हैं. पुलिस ने इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 20-20 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है. बाकी आरोपीयों की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपए की इनाम की घोषणा की गई है.