शिवपुरी अस्पताल से चोरी बच्चा सागर से बरामद, नवजात को चुराने वाली महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे

शिवपुरी जिला अस्पताल से बच्चा चोरी करने वाली आरोपी महिला को सागर पुलिस ने किया गिरफ्तार, बस में जांच के दौरान मिली सफलता.

POLICE RESCUED STOLEN CHILD
शिवपुरी जिला अस्पताल से चोरी बच्चा को पुलिस ने किया रेस्कयू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 9:29 AM IST

Updated : October 30, 2025 at 10:40 AM IST

सागर: शिवपुरी अस्पताल से शिशु को महिला द्वारा चोरी करने की सूचना आईजी सागर हिमानी खन्ना को मिली थी. आईजी सागर के निर्देश पर एएसपी लोकेश सिन्हा के निर्देशन में सागर जिले में बड़ा सर्च अभियान शुरू किया. शिवपुरी पुलिस से मिले सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध महिला का फोटो सभी थानों, चौकियों, नाकों और गश्ती दलों को तत्काल भेजा गया.

शिवपुरी से सागर आने के संभावित रूटों के पर करीब 300 से 400 पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी जिले भर के चेक प्वाइंट्स पर तैनात किए गए. जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति बिना चेकिंग पार न हो सके. पुलिस के बड़े सर्च ऑपरेशन को सफलता तब मिली, जब झांसी की तरफ से आ रही एक बस में एक महिला एक बच्चे के साथ नजर आई. कैंट थाना की पुलिस ने जब महिला की फोटो और सीसीटीवी फुटेज से मिलान किया और महिला से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म का स्वीकार कर लिया.

शिवपुरी अस्पताल से चोरी बच्चा सागर से बरामद (ETV Bharat)

पुलिस, साइबर सेल, स्मार्ट सिटी कंट्रोल कमांड सेंटर का सर्च ऑपरेशन

एएसपी संजीव उइके और एएसपी लोकेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम सागर में उप निरीक्षक आर के एस चौहान ने सभी नाका पार्टी, पेट्रोलिंग टीमों और गश्ती दलों की मॉनिटरिंग करते हुए वाट्सऐप ग्रुप और वायरलेस के जरिए लगातार दिशा-निर्देश भेजे. स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के कंट्रोल कमांड सेंटर की टीम ने शहर और मुख्य मार्गों के सीसीटीवी कैमरों की निरंतर निगरानी की. पुलिस कंट्रोल रूम की एक टीम ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे और आने जाने के रास्तों की लाइव कैमरा मॉनिटरिंग की. साइबर सेल द्वारा लोकेशन, मूवमेंट और संभावित रूट का ट्रैक तैयार कर लगातार कंट्रोल रूम को फीडबैक दिया जाता रहा.

बच्चा चोर महिला गिरफ्तार

एएसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि "इसी प्रभावी चेकिंग के चलते थाना कैंट के भैंसा नाका पर एएसआई केलास प्रसाद उइके, आरक्षक अमन स्वामी और राजेन्द्र सिंह ने झांसी से सागर आने वाली एक बस को चेक किया. बस में बैठी महिला का चेहरा कंट्रोल रूम में उपलब्ध फोटो से मिलान किया गया, जो सही पाए जाने पर महिला को शिशु सहित सुरक्षित अभिरक्षा में ले लिया गया. इसके बाद शिशु एवं महिला को पुलिस कंट्रोल रूम सागर लाया गया.''

बच्चे को खोजने के लिए सागर पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के बारे में एडिशनल एसपी लोकेश सिंह ने बताया कि "दिन के वक्त जानकारी मिली थी कि शिवपुरी से एक महिला अस्पताल से बच्चे को चुरा कर भागी है. इस मामले की शिवपुरी में एफआईआर भी कायम हुई थी. शाम के समय जानकारी मिली कि महिला की लोकेशन सागर के आसपास है. इस जानकारी के आधार पर पुलिस थानों की टीम को एक्टिव किया गया. सारे नाकों और टोल नाकों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए. शहर के थानों की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की. शिवपुरी से जो फुटेज और फोटो मिले थे, उसे शेयर किया गया.

सभी बसें जो शिवपुरी से सागर की तरफ आ रही थी, उनकी चेकिंग की गयी. तभी कैंट थाना इलाके में एक महिला बस में मिली. जिसका हुलिया फुटेज और फोटो से मैच कर रहा था. पूछताछ में महिला ने स्वीकार कर लिया कि यह बच्चा चोरी का है. तत्काल महिला और बच्चे को पुलिस कंट्रोल रूम लाया गया और शिवपुरी पुलिस को सूचित किया गया. शिवपुरी की पुलिस सागर आ चुकी है और महिला से पूछताछ कर रही है. बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर से कराया गया है, जो स्वस्थ है."

Last Updated : October 30, 2025 at 10:40 AM IST

ETV Bharat Logo

