त्योहार से पहले फुल एक्शन मोड में पुलिस, धड़ाधड़ मारा छापा, पटाखा व्यापारियों का निकला पसीना
त्योहार को देखते हुए सागर जिले में पुलिस ने पटाखा दुकानों पर की छापामार कार्रवाई, अवैध रखे पटाखों को किया जब्त, लाखों कीमत, कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:43 PM IST
सागर: शहर ही नहीं पूरे जिले में बीती रात पुलिस ने पटाखा व्यापारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड कार्रवाई की. एक साथ करीब 100 पटाखा व्यापारियों के यहां की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया. इस एक्शन में 11 व्यापारियों के यहां लाखों के पटाखे जब्त किए गए, जो अवैध तरीके से रखे गए थे. इस दौरान सागर एसपी ने दोनों सीएसपी के साथ जहां शहर में मोर्चा संभाला, तो दोनों एएसपी और सभी एसडीओपी ने अपने-अपने इलाके में इस कार्रवाई को लीड किया.
सभी 10 कार्रवाइयों की जानकारी
- थाना बंडा- लगभग 35 हजार के पटाखे जब्त, आरोपी विनीत साहू.
- थाना कोतवाली- 2 हजार 890 कीमत के पटाखे जब्त, आरोपी राकेश केसरवानी.
- थाना कोतवाली- 25 हजार 650 कीमत के पटाखे जब्त, आरोपी मयंक जैन.
- थाना मकरोनिया- लगभग 2 लाख के पटाखे जब्त, आरोपी लालजी केसरवानी.
- थाना बहेरिया- 12 हजार कीमत के पटाखे जब्त, आरोपी संभव जैन
- थाना बहेरिया- 11 हजार 900 कीमत के पटाखे जब्त, आरोपी वसीम खान.
- थाना कैंट- लगभग 25 हजार कीमत के पटाखे जब्त, आरोपी दुलारे पटेल.
- थाना मोतीनगर- 50 हजार रुपए के पटाखे जब्त, आरोपी बाला सिंधी थाना.
- थाना बीना- लगभग 2 हजार 350 के पटाखे जब्त, आरोपी मयंक.
- थाना खुरई शहर- लगभग 5 हजार के पटाखे जब्त, आरोपी गणेश विश्वकर्मा.
इस तरह पूरे जिले में करीब 100 से ज्यादा पटाखा विक्रेताओं की जांच में कुल 10 व्यापारियों से पटाखे जब्त किए गए. जिनका अनुमानित मूल्य 3 लाख 69 हजार 790 रुपए के पटाखे अवैध पाए गए.
मोतीनगर थाना में 10 लाख के पटाखे जब्त
सीएसपी ललित कुमार कश्यप ने बताया कि "पुलिस को मोतीनगर थाना इलाके में सुनील शर्मा के मकान में अवैध रूप से पटाखे रखे होने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां तलाशी के दौरान लगभग 27 से 28 पेटी पटाखे रखे मिले. पटाखों के संबंध में लाइसेंस मांगे जाने पर संबंधित व्यक्ति कोई वैध लाइसेंस नहीं कर सका. जब्त पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है. मामले में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."
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मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश
एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि "दीपावली के त्योहार को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर लगातार कार्रवाई जा रही है. इसी कड़ी में पुलिस जिलेभर में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर नजर बनाए हुए है. शहर और जिले भर में की गयी कार्रवाई में करीब 13-14 लाख के पटाखे जब्त किए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई को त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और किसी भी संभावित हादसे को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने आमजन और पटाखा कारोबारियों से अपील करती है कि पटाखों की खरीद-बिक्री, भंडारण एवं परिवहन निर्धारित नियमों व आवश्यक अनुमतियों के अनुरूप ही करें. किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें व सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित त्योहार मनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें.