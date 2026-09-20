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दामोदर यादव के विरोध में बवाल, नाकाबंदी तोड़ सागर पहुंची करणी सेना, पुलिस ने भांजी लाठियां

वैसे तो सागर जिले की सीमा पर पुलिस ने नाकेबंदी की थी. लेकिन करणी सेना के नेता पुलिस को चकमा देकर सागर पहुंचने में कामयाब रहे और भोपाल रोड पर मोती नगर चौराहे पर पहुंच गए. जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो करणी सेवा के लोग हंगामा करने लगे. हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ओकेन्द्र राणा और इंदल सिंह राणा सहित 30 लोगों को हिरासत में ले लिया.

सागर: दतिया चुनाव में हार के बाद आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने करणी सेना और राजपूतों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद पूरे देश में करणी सेना विरोध में उतर आई थी. इसी दौरान 19 सितंबर को दामोदर यादव का सागर में कार्यक्रम था. करणी सेना के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ओकेन्द्र राणा और प्रदेशाध्यक्ष इंदल सिंह राणा सहित कई कार्यकर्ता विरोध के लिए पहुंचे थे.

दामोदर यादव का विरोध, करणी सेना पर लाठीचार्ज

जैसा पहले से तय था कि आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव 19 सितंबर को सागर पहुंचेंगे. तो करणी सेना ने ऐलान किया था कि दामोदर यादव सागर पहुंचेगे तो उनका विरोध किया जाएगा. ऐसी स्थिति में पुलिस ने करणी सेना को सागर ना पहुंचने से रोकने के लिए जिले के प्रमुख मार्गो की नाकाबंदी की थी.

लेकिन करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा और प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा सागर पहुंचने में कामयाब रहे और सागर भोपाल मार्ग पर मोती नगर चौराहे पर पहुंच दामोदर यादव के कार्यक्रम स्थल संविधान चौक पर जाने की कोशिश करने लगे. पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो करणी सेना के कार्यकर्ता हंगामे पर उतर आए. हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया और ओकेंद्र राणा और इंदल सिंह राणा सहित 30 लोगों को हिरासत में ले लिया.

नाकाबंदी तोड़ सागर पहुंची करणी सेना (ETV Bharat)

ओकेन्द्र राणा और इंदल राणा हिरासत में (ETV Bharat)

करणी सेना के कार्यकर्ता गिरफ्तार

सीएसपी ललित कश्यप ने बताया कि, ''जैसा कि दामोदर यादव का संविधान चौक पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था. दामोदर यादव और करणी सेवा के बीच कई दिनों से सोशल मीडिया वार चल रहा था, जिसको लेकर आज करणी सेना के लोग दामोदर यादव का विरोध करने सागर पहुंचने वाले थे. इन लोगों के सागर पहुंचने पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है. हालांकि ये सागर ना पहुंच पाए, इसके लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल लगाया गया था. लेकिन यह दूसरे मार्गो का उपयोग कर सागर पहुंचने में सफल रहे. इन लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बाद रिहा कर दिया जाएगा.''