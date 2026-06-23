ETV Bharat / state

घायल होने का बहाना कर बचना चाह रहा था आरोपी, हाथ ठेले पर घर से उठा लाई पुलिस

सागर में पुलिस को चकमा देने वाले कटरबाज को हाथ ठेले पर लेकर पहुंची थाने. ऑटो चालक से अड़ीबाजी कर किया था कटर से हमला.

SAGAR CRIMINAL ON HANDCART
आरोपी को हाथ ठेले पर घर से उठा लाई पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: कटरबाजी कर शहर में दहशत फैला रहे बदमाशों की अब शामत आ गई है. पुलिस अब इन कटरबाजों के पर कतरने में लग गई है. ताजा मामला गोपालगंज थाने के शनिचरी इलाके में सामने आया है, जहां एक आदतन अपराधी अंकित मगरा को पुलिस ने उसके घर से अलग अंदाज में उठाया.

आरोपी किसी विवाद में घायल हो गया था और नाम बदलकर इलाज करा रहा था. पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए वह घायल होने का नाटक कर रहा था तभी मंगलवार को गोपालगंज थाना की पुलिस उसके घर पहुंची. जब उसने घायल होने का नाटक किया और अपने आप को चलने में असमर्थ बताया तो पुलिस ने हाथ ठेला बुलवाया और हाथ ठेले पर लिटाकर उसे थाने तक ले आई. उसके घर से थाने तक का हाथ ठेला पर उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

ऑटो चालक से अड़ीबाजी कर किया था कटर से हमला (ETV Bharat)

ऑटो चालक से अड़ीबाजी कर किया था कटर से हमला

गोपालगंज थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा के अनुसार, "11 फरवरी की रात ऑटो चालक भास्कर श्रीवास्तव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बस स्टैंड में अंकित मगरा ने उससे अड़ीबाजी करते हुए कहा कि यदि यहां ऑटो चलाना है, तो 300 रूपये देने होंगे. ऑटो चालक ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी अंकित मगरा ने उसके साथ मारपीट की और कटर से हमला कर दिया. घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था."

SAGAR CUTTERBAAZ
अपने आप को चलने में असमर्थ बता रहा था आरोपी (ETV Bharat)

जब आरोपी के घर हाथठेला लेकर पहुंची पुलिस

थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा के अनुसार, "फरारी के दौरान आरोपी किसी दूसरे विवाद में घायल हो गया और नाम बदलकर इलाज करा रहा था. जांच में ये भी पता चला कि आरोपी स्वयं को गंभीर रूप से घायल और चलने-फिरने में असमर्थ बताकर पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था. इसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने हाथ ठेला लेकर उसके घर पहुंची. पुलिस को देख आरोपी बहाने बनाने लगा, लेकिन पुलिस ने उसकी हकीकत सामने लाते हुए मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया."

जिला बदर की होगी कार्रवाई

थाना प्रभारी गोपाल गंज के अनुसार आरोपी अंकित मगरा के खिलाफ अड़ीबाजी, मारपीट, लूट सहित कुल 5 प्रकरण दर्ज हैं. उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है. फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

TAGGED:

ACCUSED POLICE STATION ON HANDCART
AUTO RICKSHAW DRIVER COMPLAIN
SAGAR CUTTERBAAZ
SAGAR MISCREANTS TERROR
SAGAR CRIMINAL ON HANDCART

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.