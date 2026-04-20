तुम्हारे पति पर घोर संकट, तांत्रिक ने इतना कहा और महिला ने सौंप दिया सबकुछ
सागर में महिलाओं को डराकर लूट करने वाले आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पति और घर में संकट बोलकर लूटता था जेवर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 8:03 PM IST
सागर: ग्रामीण अंचल में महिलाओं को उनके सुहाग के संकट के नाम पर ठगी की वारदातें करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा है. ठग पिछले कई दिनों से जिले के जैसीनगर थाना इलाके में ग्रामीण महिलाओं को निशाना बनाकर उनके पति पर संकट का डर दिखाकर संकट खत्म करने की बात कहता था और तंत्र-मंत्र के बहाने उनके जेवरात उतरवा लेता था. महिलाओं को पूजा-पाठ में फंसाकर जेवर लेकर फरार हो जाता था. पति पर घर संकट की बात सुनकर महिलाएं परेशान हो जाती थी और ठग जैसा कहता था, वैसा करती जाती थीं. पिछले दो हफ्तों में दो वारदातों को अंजाम देने के बाद ठग पुलिस की हत्या चढ़ गया है.
क्या है मामला
जैसीनगर थाना में बाबा के भेष में महिलाओं को ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ग्रामीण महिलाओं को उनके पति पर संकट की बात कहकर डराता था. फिर तंत्र-मंत्र के बहाने मंगलसूत्र और जेवर लेकर फरार हो जाता था. थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि "17 अप्रैल को खमरिया रोड भदभदा निवासी मालती प्रजापति ने शिकायत दर्ज कराई थी, कि एक बाबा आया और मेरे पति पर संकट की बात कहकर मुझे डरा दिया.
फिर उसने तंत्र मंत्र से संकट टालने की बात कहकर मंगलसूत्र रुमाल में रखवा लिया और उसके जाने के बाद रूमाल खोलने को बोला. महिला ने रुमाल खोला, तो मंगलसूत्र गायब था. इसी तरह 8 अप्रैल को धाऊ गांव में हेमलता पटेल के साथ ऐसी ही ठगी की गई थी.
ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा ठग
जैसीनगर थाना प्रभारी गुर्जर ने बताया कि लगातार दो वारदातें सामने आने के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना और ग्रामीणों की मदद से आरोपी बालमुकुंद उर्फ हलुआ निवासी ग्राम बेरखेड़ी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने दोनों वारदातें कबूल कर ली है. आरोपी के पास से चोरी गया सामान 36 सोने के गुरिया, 2 सोने पेंडल, इसके अलावा 10 इलायची आकार के सोने के गुरिया, पायल और चैन भी बरामद की है.
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पुलिस के अनुसार आरोपी भोली-भाली ग्रामीण महिलाओं को निशाना बनाता था और इसी तरह राहतगढ़ क्षेत्र में भी वारदात कर चुका है. फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है.