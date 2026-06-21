ETV Bharat / state

एनकाउंटर के डर से मर्डर का आरोपी ओवरब्रिज से कूदा, महीने भर से पुलिस की किए था नाक में दम

सागर में एक युवक की हत्या कर फरार आरोपी मनु सोनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौके का फायदा उठाकर 2 आरोपी फरार.

SAGAR POLICE ARRESTED MANU SONI
युवक की हत्या कर फरार आरोपी मनु सोनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 4:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: एमडी ड्रग्स का कारोबार, कटरबाजों की गैंग चलाने वाला मनु सोनी मई महीने में एक युवक को सरेआम गोली मारकर फरार हो गया था. फरारी के दौरान सोशल मीडिया पर और हत्याएं करने की धमकी देकर पुलिस के लिए चुनौती बन चुका मनु सोनी आखिरकार शुक्रवार रात को पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस की टीमों ने उसे रेलवे ओवरब्रिज पर घेर लिया लेकिन एनकाउंटर के डर के मारे ब्रिज से कूद गया और हाथ पैर टूट जाने के कारण पुलिस ने आसानी से उसे गिरफ्तार कर लिया. इसी दौरान उसके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए.

युवक की हत्या कर फरार थे 3 आरोपी

सीएसपी ललित कश्यप ने बताया, "21 मई 2026 को मयंक साहू नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसमें करीब 8 लोगों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था. जिसमें से 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन 3 आरोपी फरार थे. गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था लेकिन अन्य 3 आरोपी मनु सोनी, यश सोनी और ओम अहिरवार थे.

युवक की हत्या कर फरार थे 3 आरोपी, 1 गिरफ्तार (ETV Bharat)

उनकी लोकेशन गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और दिल्ली मिल रही थी, पुलिस की टीमों ने वहां भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए. पुलिस ने इन लोगों को सागर वापस आने के लिए मजबूर किया. पहले तो मनु सोनी की बहिन और मां को गिरफ्तार किया. फिर उसको मदद पहुंचाने वालों को पकड़कर उसको सागर आने पर मजबूर कर दिया."

एनकाउंटर के डर से ओवरब्रिज से कूदा आरोपी

पुलिस ने मुखबिरों का तगड़ा जाल बिछाकर रखा था. शुक्रवार को खबर मिली कि रात को तीनों सागर आने वाले हैं. पुलिस ने बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन पर टीमें तैनात की थी लेकिन पुलिस को अंदेशा था कि आरोपी कहीं और उतरेगा. तीनों सागर आने के पहले बम्होरी रेंगुवा गांव के पास ट्रेन से उतर गए. यहां भी मुखबिरों ने जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस ने बम्होरी रेंगुवा रेलवे ओवरब्रिज के पास तीनों को घेर लिया.

MANU SONI JUMPED RAILWAY OVERBRIDGE
एनकाउंटर के डर से मर्डर का आरोपी ओवरब्रिज से कूदा (ETV Bharat)

पुलिस को देख मनु सोनी को एनकाउंटर का शक हुआ तो वो ओवरब्रिज से कूद गया और हाथ पैर टूट जाने के कारण पुलिस ने आसानी से पकड़ लिया, लेकिन दो अन्य साथी यश सोनी और ओम अहिरवार भागने में सफल हो गए.

आरोपी के पास मिली 20 ग्राम एमडी ड्रग्स

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से 20 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली. पुलिस की पूछताछ में मनु सोनी ने बताया है कि उसने एमडी ड्रग्स इंदौर से ली थी. पुलिस पूछताछ में ड्रग्स के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पुलिस कार्रवाई के बाद मनु सोनी को इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया. शाम को उसे अदालत में ले जाकर पेश किया गया.

मनु सोनी पर एक ही थाने में 19 मामले दर्ज

सीएसपी ललित कश्यप ने बताया, "मनु सोनी पर सिर्फ मोतीनगर थाने में ही 19 मामले दर्ज है. शहर के अन्य थानों से भी प्रकरणों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है. वहीं जो 2 आरोपी भागने में सफल रहे हैं, वो यश सोनी और ओम अहिरवार हो सकते हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं. पुलिस के साथ आरोपियों की किसी तरह की मुठभेड़ नहीं हुई. पुलिस ने जब तीनों को रेलवे ओवरब्रिज पर घेरा, तो मनु सोनी को डर था कि पुलिस गोली ना मार दे, इसलिए वो ओवरब्रिज से कूद गया और उसके हाथ पैर टूट गए."

TAGGED:

MANU SONI JUMPED RAILWAY OVERBRIDGE
REGISTERED 19 CASES MANU SONI
MANU SONI MURDER YOUNG MAN
SAGAR NEWS
SAGAR POLICE ARRESTED MANU SONI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.