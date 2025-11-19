ETV Bharat / state

सागर में नोटों से भरी स्कॉर्पियो पकड़ी, आयकर विभाग को बुलानी पड़ी काउंटिंग मशीनें

सागर में कटनी से मुंबई जा रही स्कॉर्पियो से 4 करोड़ रुपये जब्त. रकम हवाला की होने की आशंका. इनकम टैक्स टीम जांच में जुटी.

sagar ₹4 crore notes seized
सागर में नोटों से भरी स्कॉर्पियो पकड़ी (ETV BHARAT)
Published : November 19, 2025

सागर : सागर की मोतीनगर थाना पुलिस ने रतौना के पास महाराष्ट्र पासिंग कार से 3 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद किए हैं. ये रकम हवाला के होने की आशंका के चलते सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी गई. सूचना पाते ही जबलपुर और सागर की संयुक्त टीम ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

कार की सीट के नीचे मिली भारी भरकम रकम

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कटनी से सागर के रास्ते महाराष्ट्र की ओर हवाला की बड़ी रकम भेजी जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल टीम का गठन किया और टीम को मौके पर भेजा. पुलिस ने सागर-खुरई रोड पर स्थित रतौना गांव के पास घेराबंदी कर महाराष्ट्र पासिंग कार एमएच 45 बी बी 8843 को रोककर पूछताछ शुरू की. पुलिस की टीम को कुछ शंका हुई तो कार की जांच करना शुरू कर दिया.

sagar ₹4 crore notes seized
आयकर विभाग को बुलानी पड़ी काउंटिंग मशीनें (ETV BHARAT)

कार की सीटों के नीचे छुपाई रकम

पुलिस की नजर सीटों के नीचे पड़ी तो वहां से 3 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद किए गए. नोटों में 500 और 200 रुपए के बड़ी संख्या में बंडल शामिल थे. कार की बीच वाली सीट के नीचे बने गुप्त बॉक्स में करोड़ों रुपए की गड्डियां छुपाई गई थीं. मौके पर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है.

महाराष्ट्र भेजी जा रही थी रकम

अधिकारियों की जांच में यह बात सामने आ रही है कि यह पूरी रकम कटनी से कार की सीट के नीचे रखी गई थी, जो मुंबई के मलाड भेजी जा रही थी. जांच में यह बात सामने आई कि कटनी बायपास पर एजेंट रकम लेकर पहुंचे थे और गाड़ी में पहले से बनाए गए बॉक्स में नोटों के बंडल रख दिए. इसके बाद कार मालिक और ड्राइवर रकम लेकर रवाना हुए, लेकिन सागर पुलिस को इसकी सूचना मिल गई. पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया.

हवाला कारोबार से जुड़े हैं तार

बरामद रकम का कनेक्शन हवाला कारोबार से माना जा रहा है. बताया जाता है कि रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए कार के ड्राइवर को 20 हजार रुपए दिए जाते थे. इसमें कार का पेट्रोल और खाने का खर्चा अलग होता था. अब इनकम टैक्स और पुलिस की टीम बारीकी से जांच कर रही है कि ये रुपए कहां भेजे जाते थे और कौन-कौन इससे जुड़ा हुआ है.

इनकम टैक्स की टीम नोटों की गिनती में जुटी

इस मामले में सागर के मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया "कार से कुल 3.98 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं. इनकम टैक्स की टीम लगातार नोटों की गिनती के साथ दस्तावेज की जांच में जुटी हुई है. फिलहाल इससे ज्यादा और कुछ अभी नहीं बताया जा सकता. इनकम टैक्स के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं."

