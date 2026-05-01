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गांजे की खेती और बिना पर्ची दवा बेचने पर एक्शन, नशे के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस अभियान

सागर में नशे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, गांजे की खेती और बिना प्रिसक्रिप्शन नशीली दवा लेने वालों के खिलाफ करेगा कार्रवाई.

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गांजे की खेती और बिना पर्ची दवा बेचने पर एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
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सागर: बुंदेलखंड में तेजी से पैर पसार रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जीरो टाॅलरेंस अभियान शुरू किया है. राजस्व और पुलिस विभाग मिलकर गांजे की खेती और मेडिकल स्टोर पर बिना पर्ची के मिलने वाली दवाओं के खिलाफ अभियान चलाएंगे. कलेक्टर ने अवैध नशे के कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति गांजे की खेती और मेडिकल संचालक बिना पर्ची नशीली दवाएं बेचते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने हर स्कूल काॅलेज में काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने और जिला अस्पताल और मेडिकल काॅलेज में अलग से नशे के आदि लोगों को वार्ड बनाए जाएंगे.

गांजे की खेती और नशे कारोबारियों की शामत

सागर में सामने आई कटरबाजी की घटनाओं में देखा गया कि यहां पर ज्यादातर नाबालिग बच्चे इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. इन बच्चों में ज्यादातर नशे के आदी थे. इनकी काउंसलिंग में पाया गया कि ये बच्चे या तो गांजा या मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली प्रतिबंधित नशीली दवाओं की गिरफ्त में आ चुके हैं. ऐसे में जिले में तेजी से फैल रहे नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने और युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक में साफ किया है कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि जिले के उन दवा विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों को चिन्हित करें, जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं. कोई भी दवा विक्रेता बिना प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवाओं की बिक्री ना करे. सभी मेडिकल स्टोर्स और स्टाकिस्ट के दवाओं के स्टॉक और बिक्री का रिकॉर्ड होना अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए. उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा है कि गांजे की अवैध खेती करने वाले किसानों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.

स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग करेगा नशा मुक्ति की पहल

नशा के अवैध व्यापार के कारोबारियों पर सख्ती के साथ युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गयी है. ये दोनों विभाग एक साथ मिलकर छात्रों को नशे से दूर रखने अभियान चलाएंगे. हर स्कूल और कॉलेज में अनिवार्य रूप से काउंसलिंग कक्ष स्थापित किए जाएंगे. शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर नशा करने वाले छात्रों की पहचान कर उनके अभिभावकों के साथ मिलकर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी. जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 6-6 बेड के पृथक वार्ड तैयार किए जाएंगे, ताकि नशे के आदी मरीजों को इलाज और परामर्श मिल सके.

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