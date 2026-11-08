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दीपक जलेंगे, घरों में नहीं होगा उजाला, जहरीली शराब ने ली 7 की जान, गम में डूबा सागर का गांव

गूगराखुर्द गांव में नहीं मनेगी दिवाली ( Etv Bharat )

सागर: जन्माष्टमी की रात को बंडा विधानसभा के गूगराखुर्द गांव में बिकी जहरीली शराब ने एक तरह से पूरे गांव को मातम में ढकेल दिया है. गांव के ही नजदीक ततरवारा गांव में बनी जहरीली शराब मामूली दामों पर इस गांव में बेंची गयी और कुछ ही दिनों में गांव के सात लोगों की मौत हो गयी और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी. अब जब दीपावली का त्योहार आ गया है, तब भी गांव में मनहूसियत डेरा जमाए हुए हैं. जिन घरों में लोगों ने अपनों को खोया है, वो दीपावली जैसे खुशियों के त्योहार पर गमगीन हैं.

किसी महिला को भरी जवानी में विधवा होना पड़ा, तो किसी गर्भवती महिला के पेट में पल रहे शिशु का चेहरा देखे बिना पिता दुनिया से रूखसत हो गया. कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने शराब के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जो अब कभी दीपावली की रोशनी भी नहीं देख पाएंगे. गांव के ये हाल पुलिस और आबकारी विभाग की नाकामी की वजह से हुए. लेकिन इन लोगों को न तो सरकार की तरफ से कोई अलग से मुआवजा दिया गया और न ही कोई बड़ी राहत मिली. जो हासिल हुआ, वो सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता राशि थी.