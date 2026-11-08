दीपक जलेंगे, घरों में नहीं होगा उजाला, जहरीली शराब ने ली 7 की जान, गम में डूबा सागर का गांव
सागर के गूगराखुर्द गांव में दीपावली पर मातम का साया, जहरीली शराब पीकर हुई सात लोगों की मौतें, परिवार नहीं मनाएगा दीपावली. रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 10:02 AM IST
सागर: जन्माष्टमी की रात को बंडा विधानसभा के गूगराखुर्द गांव में बिकी जहरीली शराब ने एक तरह से पूरे गांव को मातम में ढकेल दिया है. गांव के ही नजदीक ततरवारा गांव में बनी जहरीली शराब मामूली दामों पर इस गांव में बेंची गयी और कुछ ही दिनों में गांव के सात लोगों की मौत हो गयी और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी. अब जब दीपावली का त्योहार आ गया है, तब भी गांव में मनहूसियत डेरा जमाए हुए हैं. जिन घरों में लोगों ने अपनों को खोया है, वो दीपावली जैसे खुशियों के त्योहार पर गमगीन हैं.
किसी महिला को भरी जवानी में विधवा होना पड़ा, तो किसी गर्भवती महिला के पेट में पल रहे शिशु का चेहरा देखे बिना पिता दुनिया से रूखसत हो गया. कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने शराब के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जो अब कभी दीपावली की रोशनी भी नहीं देख पाएंगे. गांव के ये हाल पुलिस और आबकारी विभाग की नाकामी की वजह से हुए. लेकिन इन लोगों को न तो सरकार की तरफ से कोई अलग से मुआवजा दिया गया और न ही कोई बड़ी राहत मिली. जो हासिल हुआ, वो सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता राशि थी.
गूगराखुर्द गांव में जहरीली शराब से सात मौतें
6 सितंबर 2026 को जिले के बंडा विधानसभा के करीब 8 गांव में जहरीली शराब पीने के कारण मौत का मामला सामने आया था. इस इलाके में वैसे तो जहरीली शराब के कारण कई मौतों को दावा किया जा रहा है. लेकिन अधिकृत तौर पर प्रशासन द्वारा 19 मौतें मानी गयी हैं. जिनमें से सात मौतें सिर्फ गूगराखुर्द गांव में सामने आयी थी. इनमें उजयार पिता विजय सिंह लोधी, चमन पिता साहब सिंह लोधी, सचिन पिता थान सिंह लोधी, विनोद पिता कलू रजक, निलेश पिता रघुवंशी लोधी, भगवान सिंह पिता विजय सिंह लोधी और पीलू सिंह लोधी की मौत हुई थी. इसके अलावा घटना के बाद जब प्रभावित गांवों में प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया, तो 226 लोगों में से 37 लोगों की आंखे प्रभावित पायी गयी. गूगराखुर्द में भी ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जो शराबकांड के बाद आंखों की समस्या से परेशान हैं.
मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाले युवक की मौत
गूगराखुर्द गांव में रगवंशी लोधी के दो बेटे नीलेश और रज्जन थे. रगवंशी लोधी के बुजुर्ग हो जाने के कारण उनके परिवार की जिम्मेदारी एक तरह से 28 साल के नीलेश के कंधों पर थी. नीलेश अपनी डेढ़ एकड़ जमीन पर खेती के साथ मजदूरी करके परिवार का पेट पाल रहा था और खुद मेहनत कर पक्का मकान भी धीरे-धीरे बना रहा था. मेहनत मजदूरी के चलते कभी कभार नीलेश शराब पी लेता था. 4 सितंबर जन्माष्टमी के दिन भी नीलेश ने शराब पी ली.
5 सितंबर को तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे भोपाल रेफर किया गया. भोपाल में 7 सितंबर को नीलेश की मौत हो गयी. नीलेश की पत्नी वंदना की उम्र अभी 24 साल है. नीलेश के दो बेटे 5 साल का जागेश्वर और 3 साल का मोहित है. नीलेश का संबल कार्ड नहीं था, तो उसे कर्मकार मंडल के कार्ड के कारण सिर्फ दो लाख की आर्थिक सहायता मिली है. पत्नी के ऊपर दो बच्चों की जिम्मेदारी है, पहाड़ सी जिंदगी सामने है.
4 लाख की जगह सरकार से मिली 2 लाख की मदद
नीलेश के पिता रगवंशी लोधी ने बताया कि, ''4 सितंबर की शाम को नीलेश ने शराब पी थी. जिसके बाद सुबह उसे उल्टियां भरने लगी. हम उसे पहले बंडा अस्पताल लेकर गए. जहां से सागर रेफर कर दिया. वहां भी उसकी तबीयत नहीं संभली तो उसे भोपाल रेफर कर दिया. जहां तीन बजे रात को उसकी मौत हो गई. नीलेश मजदूरी करता था.'' उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए देने की बात हुई थी, लेकिन केवल 2 लाख रुपए अब तक मिले हैं.''
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एक ही घर में दो भाईयों की मौत
बंडा शराबकांड की सबसे पहली मौत की बात करे, तो पहली मौत गूगराखुर्द गांव में उजयार सिंह लोधी की सामने आयी थी, जिनकी उम्र करीब 56 साल थी. 4 सितंबर 2026 को उनकी तबीयत बिगड़ी और 5 सितंबर को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से सागर रेफर किया गया. सागर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. उनके दो जवान बेटे हैं, जिनमें गोविंद 26 साल और करतार की उम्र 22 साल है. ये सभी लोग इंदौर में एक चाॅकलेट फैक्ट्री में काम करते थे और रक्षाबंधन के मौके पर घर आए थे. उजयार सिंह पांच भाईयों में सबसे बड़े थे, उनकी तबीयत बिगड़ने पर सबसे छोटा भाई भगवान सिंह उन्हें अस्पताल भर्ती कराने गए था. तब तबीयत बिगड़ने का कारण किसी को पता नहीं था और घर आकर छोटे भाई भगवान सिंह ने भी शराब पी ली और उसकी भी मौत हो गयी. भगवान सिंह का एक दो साल का बेटा है और उनकी पत्नी सुगम लोधी अभी गर्भवती है.
क्या कहते हैं स्थानीय विधायक
स्थानीय विधायक वीरेन्द्र लंबरदार का कहना है कि, ''दुखद घटना मेरे विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों ने झेली है. जिन्होंने अपने को खोया है, वो मेरे परिवार का हिस्सा हैं. सरकारी योजनाओं के जरिए इन लोगों की आर्थिक मदद की गयी है. मुझसे भी जो बन सका है, सभी परिवारों को व्यक्तिगत रूप से किया है. आज दीपावली के त्योहार पर इन इलाकों में दुख का माहौल है, लेकिन इस गमगीन माहौल में लोगों का संबल बढ़ाने हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. मैंने तमाम पीड़ित परिवार के सुख दुख और परेशानियों में उनके साथ खड़े रहने का वादा किया है और शासन स्तर पर इन परिवारों की जो मदद हो सकेगी, मैं करवाने के लिए प्रयासरत हूं.''