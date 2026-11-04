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सिस्टम की खामी से मिला वेलफेयर फंड का रास्ता, हर दिवंगत शिक्षक के परिवार को 25 लाख की मदद

शिक्षकों का अपना वेलफेयर फंड ( ETV Bharat )

सागर: कई बार सरकार की बेरूखी लोगों को ऐसा करने मजबूर कर देती है, जो दुनिया के सामने मिसाल के तौर पर कायम हो जाता है. ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के साथ हुआ. मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में राज्य शिक्षा सेवा का गठन कर सभी तरह के शिक्षकों का संविलियन कर दिया था और 2018 तक की सेवा को शून्य मानते हुए उनको सभी सुविधाएं 2018 के बाद दी गईं. इसी आदेश के तहत सभी कर्मचारी एनपीएस (नई पेंशन स्कीम) के दायरे में लिए गए.

इसका नतीजा ये हुआ कि कई सालों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को 2018 के बाद नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया. ऐसे में वो शिक्षक जो कई सालों की सेवाएं दे चुके थे और रिटायरमेंट के नजदीक थे, उनको ना के बराबर पेंशन हासिल होती है. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा उन शिक्षकों के परिवारों को भोगना पड़ता है, जिनकी असमय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है. ऐसे में उनका परिवार सड़क पर आ जाता है और पेंशन के तौर पर मामूली रकम विधवा को हासिल होती है.

ऐसे में मध्य प्रदेश में पीएमयूएम शिक्षक संघ संचालित कर्मचारी कल्याण कोष योजना शिक्षकों की एकजुटता और संवेदनशीलता की मिसाल बनकर उभरी है. कल्याण कोष में प्रदेश के करीब 1 लाख 30 हजार शिक्षक सदस्य हैं और अपने योगदान से अब तक 30 परिवारों की 8 करोड़ 20 लाख रुपए की मदद कर चुके हैं. हर दिवंगत शिक्षक के परिवार को 25 लाख की मदद (ETV Bharat) शिक्षक की असमय मौत से टूटा परिवार सरकार की व्यवस्था की खामी का उदाहरण सागर शहर के रविशंकर वार्ड में रहने वाले दिवंगत शिक्षक अरविंद साहू के परिवार की पीड़ा देखकर मिलता है. अरविंद साहू नरयावली सांदीपनि स्कूल में कार्यरत थे और मार्च 2026 में अचानक हार्टअटैक के कारण उनकी मौत हो गई. उनके निधन के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और भयंकर आर्थिक संकट आ खड़ा हो गया है. शिक्षक की असमय मौत से टूटा परिवार को मिलती है मदद (ETV Bharat) अरविंद साहू की पत्नी अनीता अपने दो बच्चों के साथ इन परेशानियों का मुकाबला बमुश्किल कर रही है. पति के निधन के बाद सवा लाख रुपए उन्हें एक्सग्रेसिया के रूप में मिला और इसके अलावा उन्हें सरकार से कोई राशि नहीं मिली. अभी तक उनका पेंशन प्रकरण भी नई पेंशन स्कीम के तहत स्वीकृत नहीं हुआ है. अरविंद साहू के निधन के बाद उनकी पत्नी और दो बच्चे भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं. अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके बेटे की अभी उम्र कम है. ऐसे में कर्मचारी कल्याण कोष उनकी मदद के लिए आगे आया है और 5 नवंबर से कर्मचारी कल्याण कोष के सदस्य उनकी कम से कम 25 लाख रूपए की मदद के लिए आर्थिक सहयोग करेंगे. 'राज्य शिक्षा सेवा के गठन से बने ऐसे हालात' पीएमयूएम शिक्षक संघ के प्रांतीय महासचिव मुकेश नेमा ने बताया, "मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा सेवा के अध्यापक संवर्ग के लिए नियमित कर्मचारियों जैसा कोई लाभ नहीं मिलता है. 1996 में तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षाकर्मी का गठन किया था. 2007 में इसे अध्यापक संवर्ग में बदला गया और 2018 में राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया और शिक्षकों की 25 साल की सेवा को शून्य मानते हुए 2018 से उनकी सेवाएं मानी गई.