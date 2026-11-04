सिस्टम की खामी से मिला वेलफेयर फंड का रास्ता, हर दिवंगत शिक्षक के परिवार को 25 लाख की मदद
ना कोई सरकारी मदद, ना दूसरे संस्थानों का सहयोग. खुद की एकजुटता पर पीएमयूएम शिक्षक संघ ने बनाया कल्याण कोष. कपिल तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:54 PM IST
सागर: कई बार सरकार की बेरूखी लोगों को ऐसा करने मजबूर कर देती है, जो दुनिया के सामने मिसाल के तौर पर कायम हो जाता है. ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के साथ हुआ. मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में राज्य शिक्षा सेवा का गठन कर सभी तरह के शिक्षकों का संविलियन कर दिया था और 2018 तक की सेवा को शून्य मानते हुए उनको सभी सुविधाएं 2018 के बाद दी गईं. इसी आदेश के तहत सभी कर्मचारी एनपीएस (नई पेंशन स्कीम) के दायरे में लिए गए.
इसका नतीजा ये हुआ कि कई सालों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को 2018 के बाद नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया. ऐसे में वो शिक्षक जो कई सालों की सेवाएं दे चुके थे और रिटायरमेंट के नजदीक थे, उनको ना के बराबर पेंशन हासिल होती है. इस व्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा उन शिक्षकों के परिवारों को भोगना पड़ता है, जिनकी असमय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है. ऐसे में उनका परिवार सड़क पर आ जाता है और पेंशन के तौर पर मामूली रकम विधवा को हासिल होती है.
ऐसे में मध्य प्रदेश में पीएमयूएम शिक्षक संघ संचालित कर्मचारी कल्याण कोष योजना शिक्षकों की एकजुटता और संवेदनशीलता की मिसाल बनकर उभरी है. कल्याण कोष में प्रदेश के करीब 1 लाख 30 हजार शिक्षक सदस्य हैं और अपने योगदान से अब तक 30 परिवारों की 8 करोड़ 20 लाख रुपए की मदद कर चुके हैं.
शिक्षक की असमय मौत से टूटा परिवार
सरकार की व्यवस्था की खामी का उदाहरण सागर शहर के रविशंकर वार्ड में रहने वाले दिवंगत शिक्षक अरविंद साहू के परिवार की पीड़ा देखकर मिलता है. अरविंद साहू नरयावली सांदीपनि स्कूल में कार्यरत थे और मार्च 2026 में अचानक हार्टअटैक के कारण उनकी मौत हो गई. उनके निधन के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और भयंकर आर्थिक संकट आ खड़ा हो गया है.
अरविंद साहू की पत्नी अनीता अपने दो बच्चों के साथ इन परेशानियों का मुकाबला बमुश्किल कर रही है. पति के निधन के बाद सवा लाख रुपए उन्हें एक्सग्रेसिया के रूप में मिला और इसके अलावा उन्हें सरकार से कोई राशि नहीं मिली. अभी तक उनका पेंशन प्रकरण भी नई पेंशन स्कीम के तहत स्वीकृत नहीं हुआ है.
अरविंद साहू के निधन के बाद उनकी पत्नी और दो बच्चे भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं. अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके बेटे की अभी उम्र कम है. ऐसे में कर्मचारी कल्याण कोष उनकी मदद के लिए आगे आया है और 5 नवंबर से कर्मचारी कल्याण कोष के सदस्य उनकी कम से कम 25 लाख रूपए की मदद के लिए आर्थिक सहयोग करेंगे.
'राज्य शिक्षा सेवा के गठन से बने ऐसे हालात'
पीएमयूएम शिक्षक संघ के प्रांतीय महासचिव मुकेश नेमा ने बताया, "मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा सेवा के अध्यापक संवर्ग के लिए नियमित कर्मचारियों जैसा कोई लाभ नहीं मिलता है. 1996 में तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षाकर्मी का गठन किया था. 2007 में इसे अध्यापक संवर्ग में बदला गया और 2018 में राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया और शिक्षकों की 25 साल की सेवा को शून्य मानते हुए 2018 से उनकी सेवाएं मानी गई.
इस कारण ना हमें पुरानी पेंशन मिल रही है, ना किसी तरह का फंड मिल रहा है. अगर किसी शिक्षक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसका परिवार सड़क पर आ जाता है. अगर रिटायर हो जाता है, तो मामूली पेंशन मिलती है. कुछ दिवंगत शिक्षकों के परिवार के ये हाल हैं कि उनके परिजन दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर काम चला रहा है. शिक्षक अगर सामान्य तौर पर रिटायर होता है, तो उसे मामूली पेंशन मिलती है."
'सिस्टम की खामी ने दिखाया कल्याण कोष का रास्ता'
पीएमयूएम शिक्षक संघ के प्रांतीय महासचिव मुकेश नेमा बताते हैं, "इस तरह के परिवारों को जब हमनें देखा और हमारे एक साथी देवेन्द्र ठाकुर शाम को हमारे साथ थे और रात में उनकी अचानक मृत्यु हो गई, तो उनका परिवार बहुत बड़े आर्थिक संकट में आ गया. ऐसे प्रदेश में कई परिवार है, जिनके बारे में हमें पता चला, तब मैं और हमारे मित्र शिक्षक सतीश खरे, बृजेश असाटी और मुरलीमनोहर अरजरिया ने 5 मार्च 2025 को कर्मचारी कल्याण कोष का निर्माण किया."
'कल्याण कोष से 30 परिवारों को 8 करोड़ 20 लाख की मदद'
मुकेश नेमा बताते हैं, "कल्याण कोष के गठन के बाद से हमने पिछले 11 महीनों में प्रदेश के 30 दिवंगत शिक्षकों के परिवारों को 8 करोड़ 20 लाख रुपए की मदद कर चुके हैं. इसमें हम राशि इकट्ठा नहीं करते हैं, जिस परिवार में ऐसा संकट आता है, हम उस परिवार के नामिनी के खाते में हमारे कल्याण कोष के 1 लाख 30 हजार सदस्य निर्धारित राशि तय करके डालते हैं.
अभी 5 नवंबर से हम 6 ऐसे परिवारों की मदद करने का काम करेंगे. प्रत्येक परिवार के लिए हमारी सदस्य संख्या के हिसाब से हर सदस्य शिक्षक को 33 रूपए का योगदान करना है और इस तरह से 199 रुपए हर सदस्य शिक्षक सहयोग करेगा. इस तरह इस महीने के बाद 36 दिवंगत शिक्षकों के परिवार का सहयोग हो जाएगा."
'5 से 20 अक्टूबर तक 5 दिवंगत शिक्षकों की मदद की'
मुकेश नेमा बताते हैं, "यह सब शिक्षकों के स्वैच्छिक सहयोग, संगठन की मजबूती और सामाजिक संवेदनशीलता की भावना का परिणाम है. अक्टूबर 2026 में 5 से 20 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के 5 दिवंगत शिक्षकों के परिवार, जो कर्मचारी कल्याण कोष में रजिस्टर्ड हैं, उनके निधन पर 76000 शिक्षकों ने प्रति दिवंगत शिक्षक के लिए मात्र 34 रुपए का सहयोग किया. इस प्रकार 5 दिवंगत शिक्षक परिवार की मदद के लिए 170 रुपए का सहयोग एक शिक्षक सदस्य को करना पड़ा और सभी को लाखों की मदद मिल गई."
'हर परिवार के लिए कम से कम 25 लाख की मदद'
मुकेश नेमा बताते हैं, "कर्मचारी कल्याण कोष के तहत हमने तय किया है कि एक परिवार के लिए कम से कम 25 लाख रुपए तक की मदद करेंगे. 1 लाख 30 हजार सदस्यों के हमने 6 ग्रुप बनाए हैं. हमने सभी ग्रुप के लिए तय कर दिया है कि प्रत्येक सदस्य शिक्षक 199 रूपए सीधे तौर पर नामिनी के एकाउंट में डालेगा.
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इसमें पारदर्शिता के लिए बाकायदा हम जिस शिक्षक परिवार की मदद करते हैं, उनके मोबाइल नंबर वगैरह अपने सदस्यों में सार्वजनिक कर देते हैं. किसी को कोई शक होता है, तो वो सीधे पीड़ित परिवार से बात कर सकता है. इस व्यवस्था में पारदर्शिता की सबसे बड़ी बात ये है कि ये राशि सीधे दिवंगत शिक्षक के परिवार के नामिनी के खाते में जाती है."