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309 किमी लंबी रेल लाइन से जुड़ेगा मुंबई-इंदौर, दक्षित भारत का सफर होगा आसान, बनेंगे 30 स्टेशन

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, 309 किमी लंबी रेल लाइन से जुड़ेगा मुंबई और इंदौर, कृषि और उद्योग को होगा फायदा.

PM GATI SHAKTI RAILWAY PROJECT
लंबी रेल लाइन से जुड़ेगा मुंबई और इंदौर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 4:01 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 4:14 PM IST

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सागर: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. इस योजना के तहत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को 309 किमी लंबी रेल लाइन के जरिए जोड़ा जाएगा. इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र के दो और मध्य प्रदेश के 4 जिले जुड़ेंगे. इस प्रोजेक्ट के तहत 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे. 1000 हजार गांव और करीब 30 लाख लोग रेल कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे. 18 हजार 36 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट 2028-2029 तक पूरा हो जाएगा. इस नई रेल लाइन से इंदौर के उद्योगों और कृषि क्षेत्र के लिए नया बाजार मिलेगा. यहां के उत्पादों को दक्षिण भारत के बाजार से कनेक्टिविटी मिलेगी.

मुंबई और मिनी मुंबई के बीच नई रेललाइन
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात दी है. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत इंदौर और मुंबई के बीच नई रेल लाइन को मंजूरी दी गयी है. इस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई और इंदौर के बीच 309 किमी लंबी नई रेल लाइन बनायी जाएगी. खास बात ये है कि ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के उन इलाकों को भी रेल कनेक्टिविटी दे रहा है, जहां आज तक रेल सुविधा नहीं पहुंच पायी है. इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के 4 जिले और महाराष्ट्र के 2 जिलों को फायदा होगा.

INDORE MUMBAI NEW RAIL CORRIDOR
दक्षित भारत तक सफर होगा आसान (ETV Bharat)

मुंबई-इंदौर नयी रेल लाइन के प्रोजेक्ट की कुल लागत 18 हजार 36 करोड़ रुपए हैं. रेलवे ने इस लाइन को 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. प्रोजेक्ट के तहत 30 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे. इसमें मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है. क्योंकि ये जिला अब रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा, अभी तक यहां पर रेल कनेक्टिविटी नहीं थी. नयी रेल लाइन से मुंबई इंदौर और खासकर दक्षिण भारत का सफर आसान हो जाएगा. माल परिवहन के साथ यात्री सुविधाओं का फायदा मिलेगा.

INDORE MUMBAI NEW RAIL CORRIDOR
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात (Indian Railways)
RAIL LINE APPROVED INDORE MUMBAI
मुंबई और मिनी मुंबई के बीच नई रेल लाइन (Indian Railways)

औद्योगिक विकास और कृषि क्षेत्र के लिए वरदान
ये परियोजना खासकर औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी अहम मानी जा रही है. मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है. वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधे तौर पर जुड़ेगी. इस प्रोजेक्ट के कारण इंदौर से लगा पीथमपुर ऑटो क्लस्टर जवाहरलाल नेहरू गेटवे पोर्ट और देश के दूसरे बंदरगाहों से कनेक्ट होगा.

SOUTH INDIA TRADE RAIL ROUTE
दक्षित भारत तक सफर होगा आसान (Indian Railways)

सीएम मोहन यादव ने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उम्मीदें जताई हैं. उन्होंने कहा, ''पीथमपुर में 90 बड़े और 700 छोटी और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाईयां हैं. जिनको माल परिवहन के साथ-साथ दक्षिण के बाजार में अपने प्रोडक्ट भेजने में आसानी होगी. इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र को होगा. इन दोनों राज्यों के जो 6 जिले इस नयी रेल लाइन से जुड़ेंगे. इस नयी रेल लाइन से मध्य प्रदेश के बाजरा उत्पादक किसान और महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को फायदा होगा. देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में परिवहन के लिए नयी लाइन मिलेगी.''

Last Updated : April 15, 2026 at 4:14 PM IST

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