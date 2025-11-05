ETV Bharat / state

मंत्री के सामने लोगों ने खोल दी राशन वितरण की पोल, स्पीकर ऑन कर दिया अल्टीमेटम

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के लोगों ने की राशन नहीं मिलने की शिकायत. मंच से दुकान संचालक को दिया अल्टीमेटम.

SAGAR GOVIND SINGH RAJPUT ULTIMATUM
राशन दुकान संचालक को मंच से दिया अल्टीमेटम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 6:00 PM IST

सागर: प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र से लगाया जा सकता है. जब मंत्री के सामने ही उनकी विधानसभा के लोग भरे मंच पर राशन ना मिलने की शिकायत करने लगे. मामला सुरखी विधानसभा के खेजरामाफी गांव का है.

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यहां एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां धबोली गांव के लोगों ने राशन ना मिलने की शिकायत दर्ज कराई और मंत्री को बताया कि राशन दुकान संचालक पीओएस मशीन पर फिंगर इंप्रेशन ले लेता है,लेकिन राशन नहीं देता है. इसके बाद मंत्री ने मंच से ही राशन दुकान संचालक को फोन लगाया और मोबाइल को स्पीकर पर लेकर 7 दिन की हिदायत देते हुए कहा कि अगर 7 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी, तो राशन दुकान संचालक को हटा दिया जाएगा.

सुरखी के एक गांव के लोगों ने की राशन नहीं मिलने की शिकायत (ETV Bharat)

मंत्री से की राशन नहीं मिलने की शिकायत

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 2 नवंबर को अपने विधानसभा क्षेत्र सुरखी के खेजरामाफी गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. मंत्री जैसे ही मंच पर पहुंचे, तो कार्यक्रम में मौजूद धबोली गांव के लोग मंत्री से राशन ना मिलने की शिकायत करने लगे. मंच पर कार्यक्रम के दौरान इस तरह की शिकायत से मंत्री असहज हो गए और उन्होंने तत्काल अपने पीए से धबोली के राशन दुकान संचालक को फोन लगाने कहा.

राशन दुकान संचालक को मंच से दिया अल्टीमेटम

फोन लगते ही मंत्रीजी ने राशन दुकान संचालक को स्पीकर पर लेकर बताया कि यहां धबोली गांव के लोग आए हैं और राशन ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं. गांव के लोग कह रहे हैं कि तुम राशन के लिए लोगों के फिंगर इंप्रेशन पीओएस मशीन पर ले लेते हो,लेकिन राशन नहीं देते हो. राशन दुकान संचालक ने जवाब दिया कि अभी वितरण के लिए राशन नहीं पहुंचा है लेकिन मंत्री ने एक नहीं सुनी और कहा कि अगर 8 दिन के भीतर तुम्हारी शिकायत फिर मिली, तो तुम्हें हटा दिया जाएगा.

स्पीकर ऑन कर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया अल्टीमेटम (ETV Bharat)

राशन व्यवस्था की बदहाली

इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संबंधित विभाग के मंत्री के ही इलाके में जब राशन वितरण व्यवस्था के ये हाल हैं, तो अन्य जगह क्या हाल होंगे. लोगों को भरे मंच पर मंत्री से शिकायत करनी पड़ रही है और जवाब ये मिल रहा है कि वितरण के लिए राशन पहुंचा ही नहीं. हालांकि मंत्री द्वारा शिकायत मिलते ही तत्काल निराकरण का ये अंदाज लोगों को खूब भाया और मंत्री की राशन दुकान संचालक को दी गई चेतावनी के बाद लोग तालियां बजाते नजर आए.

