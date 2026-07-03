पेंशनर्स का जल सत्याग्रह, सागर में झील में उतरकर किया प्रदर्शन, 59 महीने के एरियर की मांग
सागर में 13 सूत्रीय मांगों सहित 59 महीने के एरियर के लिए पेंशनर्स का जल सत्याग्रह, झील के पानी में उतर कर किया विरोध प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 8:05 AM IST
सागर: मध्य प्रदेश के साढे़ चार लाख पेंशनर्स अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं. सागर में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन और दूसरे पेंशनर्स संगठनों द्वारा लाखा बंजारा झील में जल सत्याग्रह किया गया. पेंशनर्स ने सागर के प्रसिद्ध चकरा घाट पर इकट्ठा होकर अपने 59 माह के लंबित एरियर और 13 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की.
लाखा बंजारा झील पर इकट्ठे हुए पेंशनर्स
सागर की लाखा बंजारा झील के ऐतिहासिक चकराघाट पर संभागीय मुख्यालय के विभिन्न विभागों के पेंशनर्स इकट्ठे हुए. प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले झील में उतरकर जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी पेंशनर्स का कहना है कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स 2019 से लेकर आज तक लगातार आर्थिक नुकसान और मानसिक त्रासदी भुगत रहे हैं. लगभग 45 प्रतिशत पेंशनर्स तो अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते दिवंगत हो चुके हैं.
सरकार पर पेंशनर्स का हक नहीं देने का आरोप
प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि, एसोसिएशन ने पहले चर्चा के माध्यम से समस्याओं के समाधान के लिए पहल की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. इतना जरूर हुआ कि सरकार ने पेंशनर कल्याण मंडल का गठन कर खानापूर्ति कर ली. कल्याण मंडल की बैठक आयोजित करने का निवेदन किया, लेकिन आज तक जबाव हासिल नहीं हुआ.
पेंशनर्स ने कहा कि हाइकोर्ट जबलपुर ने पेशनर्स के हक में आदेश पारित किया. लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की. जिसका मतलब ये है कि सरकार पेंशनर्स को उनका हक नहीं देना चाहती है.
पेंशनर्स की प्रमुख मांगे
इसके अलावा 13 सूत्रीय मांगों में पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने, विद्युत कंपनी के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी दिए जाने, पेंशनर्स को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने, पेंशन का सारांशीकरण 15 साल की जगह 11 साल 9 माह में किए जाने, शिक्षकों को पात्रता अनुसार अर्जित अवकाश का नगदीकरण, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत समिति गठित किए जाने और ओपीएस लागू किए जाने जैसी मांगें की गई हैं.
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सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी
लाखा बंजारा झील में जल सत्याग्रह कर करे कर्मचारी संगठनों के नेता हरिओम पांडे का कहना है कि "जिंदगी भर शासन की सेवा करने के बाद आज पेंशनर्स को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है. मध्य प्रदेश में साढ़े चार लाख पेंशनर्स हैं, अगर सरकार ने हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, तो हम आंदोलन को और आगे तक ले जाएंगे और सरकार को आगामी चुनाव में सबक सिखाएंगे."