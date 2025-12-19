पटवारियों की धमकी पर बीजेपी विधायक का शक्ति प्रदर्शन, सागर कलेक्ट्रेट में पुलिस, प्रशासन और नेताओं के बीच ड्रामा
बीजेपी विधायक पर पटवारी ने लगाए थे मारपीट और बदसलूकी के आरोप, विधायक समर्थकों ने पटवारी को बताया भ्रष्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 11:53 AM IST
सागर : बीजेपी विधायक पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए जिले के पटवारियों ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए हड़ताल की धमकी दी थी, जिसके बाद विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया. पटवारी जहां विधायक पर एफआईआर करने की मांग कर हड़ताल की धमकी दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर देवरी विधानसभा के भाजपा विधायक बृज बिहारी पटेरिया सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सागर कलेक्ट्रेट पहुंच गए. इस मामले की शुरुआत तब हुई जब पटवारी दुर्गेश आठ्या ने विधायक बृजबिहारी पटेरिया पर बदसलूकी, मारपीट और जातिगत अपमान के आरोप लगा दिए.
क्या है पूरा मामला?
गुरुवार को सागर के कलेक्ट्रेट में जमकर पुलिस, प्रशासन और नेताओं के बीच ड्रामा चला. यहा एक के बाद एक भाजपा विधायक के समर्थकों की गाड़ियां पहुंचने लगीं, और देखते ही देखते कलेक्ट्रेट के चारों और सैंकड़ों की तादाद में लोग एकत्रित हो गए. विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ उल्टा पटवारियों पर कार्रवाई करने की मांग रख दी. इससे पहले पटवारियों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर विधायक पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो 3 दिन बाद हड़ताल पर चले जाएंगे. पटवारियों के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन था, तो विधायक ने भी जिला मुख्यालय पर शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत का एहसास कराया.
विधायक समर्थक बोले पटवारी भ्रष्ट, झूठे आरोप लगाए
इस दौरान विधायक के समर्थकों ने पटवारी को बर्खास्त करने की मांग की. विधायक के समर्थक अनिल ठिमोले ने कहा, '' पटवारी दुर्गेश आठ्या के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं. वह छोटे-छोटे कामों के लिए भी किसानों से रिश्वत की मांग करते थे. उनको एक जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक ने समझाने की कोशिश की, तो पटवारी संघ ने झूठे आरोप लगाकर विधायक पर ही एफआईआर करने की मांग को लेकर हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया.''
क्या कहना है विधायक का?
अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर देवरी विधायक बृजबिहारी पटेरिया ने कहा, '' ऐसे भ्रष्ट, चरित्रहीन और अनुशासनहीन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए.'' पटवारी को संरक्षण दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, '' आपने भी वीडियो देखे होंगे, देवरी की पूर्व जनपद अध्यक्ष अंचल आठ्या किस के लिए काम करती हैं और किस पार्टी से हैं? पूर्व विधायक का में नाम नहीं लेना चाहूंगा. इन्हीं लोगों ने पटवारी को संरक्षण देकर हंगामा मचाया है. मैं चाहता हूं कि राजनीति और प्रशासन में सुचिता हो. ईमानदारी से लोग काम करें.''
चोरी ऊपर से सीना जोरी कर रहे पटवारी : विधायक
विधायक ने आगे कहा, '' सरकार वेतन क्यों दे रही है? यदि सरकार काम करने का वेतन दे रही है, तो फिर किसानों से छोटे-छोटे कामों नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे और वसीयत के लिए पैसों की मांग क्यों की जाती है?'' पटवारी संघ की हड़ताल के अल्टीमेटम पर उन्होंने कहा, '' हमारे कार्यकर्ताओं ने तो इस बात का संज्ञान लिया ही है. प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए. यह चोरी और सीना जोरी है. हम चोरी भी करेंगे और यदि आप कार्रवाई करोगे, तो हड़ताल पर चले जाएंगे, बस्ता जमा कर देंगे.