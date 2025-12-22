ETV Bharat / state

सागर के पारंग शुक्ला का कमाल, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हाथों से मिला अवार्ड

जहां तक पारंग शुक्ला की बात करें, तो वो सागर शहर और आसपास के इलाकों में अपनी पशु और मानव सेवा के चलते काफी मशहूर हैं. युवा पारंग शुक्ला और उनके दोस्तों की टीम पिछले कई सालों से ये काम कर रही है. शहर या आसपास के इलाकों में किसी पशु के बीमार या घायल होने या कई दिनों से बीमार अवस्था में पडे़ रहने की खबर मिलते ही पारंग शुक्ला की टीम मौके पर पहुंचती है. फिर उसके इलाज की व्यवस्था करती है.

सागर : पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर इंदौर में आयोजित शून्य से शतक कार्यक्रम में पशु और मानव सेवा के लिए सागर के पारंग शुक्ला को अटल अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा पारंग शुक्ला को अटल अलंकरण सम्मान से रविवार शाम इंदौर में सम्मानित किया गया. सागर के पारंग शुक्ला और उनकी टीम लाचार पशुओं और लाचार बुजुर्गों के इलाज के लिए काम करते हैं. उनके द्वारा पिछले कई सालों में सागर और आसपास के इलाकों में सैकड़ों पशु और बुजुर्गों की मदद की गयी है.

पारंग शुक्ला ने बताया कि "उनकी टीम मुख्य रूप से लावारिस पडे़ और आवारा पशुओं के इलाज पर फोकस करती है. इसी तरह बेसहारा और लाचार लोगों के इलाज के भी पारंग और उनके दोस्त सक्रिय रहते हैं. ऐसे कई मरीजों की सेवा इनकी टीम ने की है. जिनको कई अस्पतालें इलाज के लिए मना भी कर देती है. किसी घाव के कारण सडांध और बदबूदार हालात में भी परांग और उनकी टीम ने कई बेसहारा लाचार बुजुर्गों का इलाज कराया है."

इंदौर में उपराष्ट्रपति ने किया सम्मानित

अटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 4 हस्तियों को अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया. इन्ही में से एक सागर के परांग शुक्ला को पशु और मानव सेवा के लिए अटल अलंकरण सम्मान दिया गया. संगठन की अध्यक्ष माला वाजपेयी तिवारी ने बताया कि "स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 100 वीं जन्म जयंती पर पूरे वर्ष देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में 21 दिसंबर रविवार को डेली कॉलेज के धीरूभाई अंबानी सभागृह में शून्य से शतक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया, भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के पूर्व चयनकर्ता संजय जगदाले और सागर के पारंग शुक्ला को अटल अलंकरण से अलंकृत किया गया है.