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पंचायत कर्मचारियों का सार्थक ऐप पर हाजिरी का विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी

सागर में पंचायत कर्मचारियों ने किया अनिवार्य डिजिटल उपस्थिति का विरोध, 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी.

Sagar digital attendance oppose
सार्थक ऐप पर अनिवार्य उपस्थिति का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 10:19 PM IST

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सागर: मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी सार्थक एप पर हाजिरी दर्ज कराने के विरोध में उतर आए हैं. इस सिलसिले में मध्य प्रदेश पंचायत सेवा कर्मचारी अधिकारी महासंघ की सागर शाखा के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत सीईओ से मुलाकात कर विरोध जताया है और 7 दिन के भीतर व्यवस्था में सुधार की मांग की है.

मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

कर्मचारियों का कहना है कि उनके कामकाज की प्रकृति ऐसी नहीं है कि कर्मचारी फिक्स्ड लोकेशन पर अपनी उपस्थिति सार्थक एप पर दर्ज करा सकें. क्योंकि ज्यादातर वक्त वो ग्रामीण इलाकों में दौरों पर होते हैं. वहीं, उन्होंने ग्रामीण अंचल में सर्वर और मोबाइल कवरेज जैसी समस्याओं को देखते हुए उपस्थिति की नयी व्यवस्था में व्यवहारिक सुधार करने की मांग की है. कर्मचारियों का कहना है कि 7 दिन में सुधार नहीं हुआ, तो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.

मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

फिक्स्ड लोकेशन पर उपस्थिति दर्ज होना संभव नहीं

महासंघ ने बताया कि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी ज्यादातर समय गांवों में भ्रमण कर शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन में लगे रहते हैं. ऐसे में एक निश्चित स्थान (फिक्स्ड लोकेशन) से सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था उनके कार्य की प्रकृति के अनुरूप नहीं है. ग्रामीण इलाकों में अक्सर नेटवर्क, सर्वर और मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या रहती है. ऐसे में तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका बनी रहती है. महासंघ ने निजी मोबाइल, इंटरनेट और लोकेशन के अनिवार्य उपयोग पर भी आपत्ति जताई.

कर्मचारी हित में नीति बनाने की अपील

महासंघ ने मांग रखी है कि सार्थक ऐप के माध्यम से लागू अनिवार्य उपस्थिति व्यवस्था को फिलहाल स्थगित या संशोधित किया जाए. राज्य स्तर पर एक समान, व्यवहारिक और विभागीय कार्यप्रणाली के अनुरूप नीति बनाई जाए. साथ ही कर्मचारी संगठनों से चर्चा के बाद ही किसी नई डिजिटल व्यवस्था को लागू किया जाए.

Sagar Sarthak App attendance oppose
7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

पंचायत सचिव संगठन जिला अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह गौर ने कहा, "हम डिजिटल प्रशासन या तकनीकी नवाचार का विरोध नहीं करते, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, जो पारदर्शी, तकनीकी रूप से विश्वसनीय और कर्मचारियों के हितों के अनुरूप हो." महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा.

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