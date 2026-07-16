क्यों और कैसे हुई RSS की स्थापना? फिल्मी स्टाइल में डॉ. हेडगेवार पर आधारित महानाट्य
शताब्दी वर्ष पर सागर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक द्वारा 'युगप्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार' महानाट्य का मंचन 24 जुलाई को. नाटक की अवधि सवा 2 घंटे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 2:00 PM IST
सागर : शताब्दी वर्ष मना रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना को लेकर अब तक किए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई आयोजन कर रहा है. इसी कड़ी में डॉ. हेडगेवार के जीवन पर आधारित महानाट्य का मंचन सागर में होगा. इसके पहले ये मंचन राजधानी भोपाल में होगा, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे. इस महानाट्य में 40 कलाकारों की टीम है, जो देश के कई शहरों में पहले नाटक का मंचन कर चुकी है.
सागर में पद्माकर सभागार में नाट्य मंचन
ब्रह्मनाद संस्था के प्रचार प्रसार संयोजक रविंद्र सहस्त्रबुद्धे ने बताया "डॉ. हेडगेवार के जीवन पर आधारित नाटक 'युगप्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार' का मंचन पद्माकर सभागार में 24 जुलाई को शाम 6:30 बजे किया जाएगा. संस्था द्वारा अब तक इस नाटक को भारत के विभिन्न राज्यों में 54 प्रस्तुतियां दे चुकी है. सागर में यह उनकी 55 वीं प्रस्तुति होगी. इस नाटक में ये बताया जाएगा कि आखिरकार 1925 में किन परिस्थितियों के चलते डॉ. हेडगेवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करनी पड़ी. ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि आरएसएस का गठन किया गया."
नाटक की पहली प्रस्तुति नागपुर में
कार्यक्रम संयोजक अरविंद उपाध्ये ने कहा "नाटक की पहली प्रस्तुति नागपुर में 1 अप्रैल 2025 को प्रयोग के रूप में प्रारंभ की थी, जो अब तक जारी है. सागर में प्रस्तुति के बाद जबलपुर, सतना में भी नाटक का मंचन होगा. मध्य प्रदेश संस्कृति संचनालय के सहयोग से मध्य प्रदेश के शहरों में यह आयोजन किया जा रहा है. सागर में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कार भारती भी सहयोगी है. नाटक का पहला मंचन 1 अप्रैल 2025 को नागपुर में आयोजित हुआ था."
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लोगों से सपरिवार आने का आग्रह
संस्कार भारती के जिला संयोजक डॉ. मनीष बोहरे ने सागर के नागरिकों से इस आयोजन में सपरिवार सम्मिलित होने का आग्रह किया है. यह नाटक अपने आप में अनूठा प्रयोग है. क्योंकि यह नाटक पूरा रिकॉर्ड प्ले है, जो आपको फिल्म जैसा प्रतीत होगा और आप नाटक की पूर्ण अवधि 2 घंटे 15 मिनट तक अपनी कुर्सी से नहीं उठ पाएंगे.