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बुंदेली मार्शल आर्ट के संरक्षक पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन, AIIMS भोपाल में ली अंतिम सांस

पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन ( ETV Bharat )

सागर: बुंदेलखंड की प्राचीन शस्त्र कला 'अखाड़ा' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले, पद्मश्री से सम्मानित भगवानदास रैकवार 'दाऊ' जी का निधन हो गया है. पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे भगवान दास रैकवार ने भोपाल एम्स (AIIMS) में इलाज के दौरान अभी अंतिम सांस ली. गौरतलब है कि भगवान दास रैकवार को अनसंग हीरोज कैटेगरी में 2026 गणतंत्र दिवस पर बुंदेली मार्शल आर्ट कैटेगरी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. उनके बेटे राजकुमार रैकवार ने बताया कि वे वेंटिलेटर पर थे और एम्स भोपाल में उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली. 82 साल की उम्र में मिला था पद्मश्री बुंदेली मार्शल आर्ट यानि अखाड़ा शैली की जिंदगी भर सेवा करने के बाद 2026 में 82 साल की उम्र में भगवान दास रैकवार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया. भगवानदास रैकवार का जन्म 2 जनवरी 1944 को हुआ था. उन्होंने बुंदेली मार्शल आर्ट के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया. वह बुंदेलखंड की मशहूर छत्रसाल व्यायामशाला के उस्ताद थे. उन्होंने बुंदेली मार्शल आर्ट लाठी, भाला, ढाल, तलवार और त्रिशूल से युद्ध कला के हैरतअंगेज करतब दिखाकर देश और दुनिया में बुंदेली मार्शल आर्ट का लोहा मनवाया. पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन (ETV Bharat)