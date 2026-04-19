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बुंदेली मार्शल आर्ट के संरक्षक पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन, AIIMS भोपाल में ली अंतिम सांस

बुंदेलखंड की प्राचीन शस्त्र कला 'अखाड़ा' को दुनिया की फलक पर लाने वाले पद्मश्री भगवानदास रैकवार नहीं रहे, पिछले कई दिनों से बीमार थे.

PADMA SHRI AWARDEE BHAGWANDAS RAIKWAR PASSED AWAY
पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 8:57 AM IST

3 Min Read
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सागर: बुंदेलखंड की प्राचीन शस्त्र कला 'अखाड़ा' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले, पद्मश्री से सम्मानित भगवानदास रैकवार 'दाऊ' जी का निधन हो गया है. पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे भगवान दास रैकवार ने भोपाल एम्स (AIIMS) में इलाज के दौरान अभी अंतिम सांस ली. गौरतलब है कि भगवान दास रैकवार को अनसंग हीरोज कैटेगरी में 2026 गणतंत्र दिवस पर बुंदेली मार्शल आर्ट कैटेगरी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. उनके बेटे राजकुमार रैकवार ने बताया कि वे वेंटिलेटर पर थे और एम्स भोपाल में उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली.

82 साल की उम्र में मिला था पद्मश्री

बुंदेली मार्शल आर्ट यानि अखाड़ा शैली की जिंदगी भर सेवा करने के बाद 2026 में 82 साल की उम्र में भगवान दास रैकवार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया. भगवानदास रैकवार का जन्म 2 जनवरी 1944 को हुआ था. उन्होंने बुंदेली मार्शल आर्ट के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया. वह बुंदेलखंड की मशहूर छत्रसाल व्यायामशाला के उस्ताद थे. उन्होंने बुंदेली मार्शल आर्ट लाठी, भाला, ढाल, तलवार और त्रिशूल से युद्ध कला के हैरतअंगेज करतब दिखाकर देश और दुनिया में बुंदेली मार्शल आर्ट का लोहा मनवाया.

Sagar Padma shri awardee Bhagwandas Raikwar Passed away
पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन (ETV Bharat)

कहा जाता है कि उन्होंने अथक परिश्रम कर बुंदेली मार्शल आर्ट और अखाड़ा कला को मंचीय प्रस्तुति में तब्दील किया. 82 साल की उम्र में पद्मश्री मिलने पर भगवानदास रैकवार ने अवार्ड को बुंदेलखंड और बुंदेली कलाओं के लिए समर्पित कर दिया. अवार्ड मिलने पर ईटीवी भारत से खास बातचीत में पद्मश्री भगवानदास रैकवार ने कहा था कि "मेरे जीवन की तपस्या और मेहनत रंग लाई और भारत सरकार ने विलुप्त होती कला को प्रोत्साहन दिया है. बुंदेली कलाओं में दम है और हमारी पारंपरिक कलाएं आज भी अपने स्वरूप को बचाए हुए हैं. यह बुंदेलखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है. यह भारत सरकार की अच्छी सोच है कि वह विलुप्त हो रही कलाओं को प्रोत्साहन दे रही है और यह बुंदेली कला और कलाकारों को प्रोत्साहन है."

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बुंदेली कला जगत की अपूरणीय क्षति

पद्मश्री भगवानदास रैंकवार के निधन पर सागर ही नहीं बल्कि पूरे बुंंदेलखंड में शोक की लहर है. सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि "बुंदेली माटी के सपूत, सागर के गौरव एवं पद्म श्री से सम्मानित श्री भगवानदास रैकवार जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. आपका जीवन समाज सेवा, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक रहा. आपका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें."

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