सागर में हत्या से सनसनी, ड्यूटी करने अस्पताल जा रही नर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौत

सागर के शाहगढ़ सामुदायिक केंद्र के बाहर बदमाश ने नर्स पर की फायरिंग, गोलीबारी में नर्स की मौके पर मौत, फरार आरोपी की तलाश जारी

SAGAR NURSE SHOT DEAD
ड्यूटी करने अस्पताल जा रही नर्स पर फायरिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:46 AM IST

Updated : February 5, 2026 at 9:05 AM IST

सागर: शाहगढ़ सामुदायिक केंद्र के सामने नर्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की है. जब नर्स ड्यूटी के लिए अस्पताल जा रही थी, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी. आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भागने में सफल हो गया. लोगों ने तत्काल सूचना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास आरोपी की तलाश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर की घटना
शाहगढ़ थाने से मिली जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की है. जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स दीपशिखा अहिरवार ड्यूटी के लिए अस्पताल के बाहर पहुंची थी. तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी. गोली लगने से नर्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. घटना के समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा. पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल के बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

फरार आरोपी की तलाश जारी (ETV Bharat)
SAGAR NURSE MURDER
मृतका नर्स दीपशिखा (ETV Bharat)

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
थाना प्रभारी संदीप खरे ने बताया कि, ''दीपशिखा अहिरवार जबलपुर के पाटन की रहने वाली थी. यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्स पद पर पदस्थ थी. वह कस्बे के पठान मोहल्ला में रहती थी. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि, बुधवार रात 8 बजे जब वो अपनी ड्यूटी पर आ रही थी, तो अस्पताल के बाहर अज्ञात व्यक्ति ने पहले उसे धक्का देकर गिरा दिया, फिर उस पर फायरिंग कर दी.

MP HOSPITAL STAFF SECURITY ISSUE
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

आरोपी ने तीन राउंड फायर किए, जिसमें दो गोली बाजू में और एक गोली पेट में लगी. जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी की तलाश की. लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भाग गया. अलग- अलग टीम बनाकर आरोपी की तलाश की जा रही है. हम जल्द ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले का खुलासा करेंगे.''

Last Updated : February 5, 2026 at 9:05 AM IST

GOVT HOSPITAL SHAHGARH MURDER
SAGAR NURSE MURDER
MP HOSPITAL STAFF SECURITY ISSUE
SHAHGARH NURSE GUNSHOT DEATH
SAGAR NURSE SHOT DEAD

