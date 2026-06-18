ETV Bharat / state

वन साइड लव में नर्स को गोलियों से भूना, 4 महीने बाद पुलिस ने ढूंढ निकाला कातिल भाई

सागर में नर्स की हत्या करने वाला आरोपी मौसेरा भाई गिरफ्तार, शादी से इंकार करने पर चलाई थी गोली, 4 महीने से था फरार.

SAGAR NURSE MURDER case
सागर में नर्स की हत्या करने वाला आरोपी मौसेरा भाई गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार 4 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 फरवरी 2026 की रात करीब 8 बजे तब हडकंप मच गया था, जब अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ दीपशिखा चढ़ार की अस्पताल के गेट पर आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया.

बाद में पता चला कि, आरोपी मृतक नर्स का मौसेरा भाई सुशील चढ़ार था. सुशील को पकड़ने के लिए 20 हजार का ईनाम घोषित किया गया था. लेकिन अब तक आरोपी विशाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर था. वारदात को चार महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पायी है.

SAGAR police arrest NURSE killer
अस्पताल में की थी नर्स की हत्या (ETV Bharat)

नर्स से एकतरफा प्यार करता था आरोपी
दरअसल 4 फरवरी 2026 बुधवार को शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ दीपशिखा चढ़ार की ड्यूटी रात 8 बजे से थी. जैसे ही दीपशिखा अस्पताल के बाहर पहुंची, तो पहले से घात लगाए बैठे एक युवक ने उसके नजदीक आकर उस पर गोली चला दी. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक आरोपी पास के जंगल में भाग गया। नजदीक से गोली चलाए जाने के कारण दीपशिखा को ज्यादा खून बह जाने के कारण बचाया नहीं जा सका. दीपशिखा के परिजन जब पहुंचे, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि दीपशिखा का मौसेरा भाई उसके पीछे पड़ा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था.

sagar Police recovered gun
पुलिस ने की बंदूक बरामद (ETV Bharat)

अस्पताल में गोली मारकर नर्स की हत्या
हालांकि दोनों का पहले से मिलना जुलना था, लेकिन रिश्ते को देखते हुए दीपशिखा ने उससे दूरी बना ली थी. इस मामले में दीपशिखा और उसके परिजनों ने पाटन थाने में शिकायत भी की थी. लेकिन सुशील चढ़ार ने माफी मांगते हुए परेशान ना करने का वादा किया था. तब दोनों पक्षों में समझौता हो गया था. दीपशिखा जब शाहगढ़ में स्टाफ नर्स के तौर पदस्थ हुई, तो सुशील वहां भी परेशान करता था. आखिरकार 4 फरवरी को आरोपी सुशील ने दीपशिखा को गोली मार दी और फरार हो गया. पुलिस कई दिनों से आरोपी को गिरफ्तार करने दबिश दे रही थी.

अलग- अलग शहरों में करता रहा नौकरी
एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि, ''आरोपी सुशील चढ़ार ने अपनी मौसरी बहन से एकतरफा प्यार में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और तुरंत फरार हो गया था. पुलिस लगातार इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और पुलिस ने इसके गांव मुढ़िया में एक मुखबिरों का नेटवर्क तैयार किया था. जिसके जरिए पता चला था कि यह फरारी के दौरान एक जगह नहीं अलग-अलग जगह पर जाकर काम कर रहा है.

फिलहाल अहमदाबाद में एक गुटखा फैक्ट्री में काम कर रहा था. मुखबिरों से ही पता चला था कि यह अपने गांव आने वाला है. जैसे ही यह मुड़िया गांव पहुंचा, तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया. इसके पास से वारदात में उपयोग में लाई गई पिस्तौल भी बरामद हुई है, जो इसके दोस्त सौरभ चरण ने उपलब्ध कराई थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है.''

TAGGED:

SAGAR POLICE ARREST NURSE KILLER
SAGAR COUSIN SHOT NURSE
SAGAR POLICE RECOVERED GUN
SHAHGARH HOSPITAL SHOOTING
SAGAR NURSE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.