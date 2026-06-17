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खर्च खुद का लेकिन हरियाली सबकी, निगम के 2 कर्मचारी बच्चे की तरह करते हैं पौधों की देखभाल

सबसे पहले ये शहर में ऐसी सुरक्षित जगह तलाश करते हैं, जहां पर पौधों को लगाने पर जानवर ना खा पाएं और ना कोई चुरा सके. फिर पौधरोपण के बाद इनको नियमित पानी देने और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अपने सर पर लेते हैं. जब तक पौधा पेड़ नहीं बन जाता और आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है, तब तक ये उनकी सेवा करते हैं. इन्होंने सागर के छावनी इलाके में बनी पानी की टंकी के मैदान को करीब 200 पेड़ लगाकर पिछले 10-12 साल में हरा भरा कर दिया है. इतना हीं नहीं, शहर के महलवार मंदिर, स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक पार्क और कई निजी कॉलोनियों के अनुरोध पर पौधरोपण किया है.

सागर नगर निगम के राजस्व विभाग में कार्यरत कर्मचारी प्रताप सेन और अखिलेश्वर नाथ शुक्ला की बात करें, तो वैसे तो इनका काम नगर निगम के राजस्व विभाग का काम देखना है, लेकिन ये दोनों कर्मचारी छुट्टी के दिन और अपने खाली समय में पौधरोपण का काम करते हैं. इनके पौधरोपण का काम रस्म अदायगी नहीं, बल्कि एक संकल्प की तरह है, क्योंकि ये पौधे को लगाकर भूलते नहीं है, बल्कि उसके बडे़ होने तक उसकी देखभाल करते हैं.

सागर: आमतौर पर लोग पर्यावरण दिवस और दूसरे मौकों पर पौधरोपण करते हैं. पौधों को लगाते हुए तस्वीरें निकलवाते हैं और खुद भूल जाते हैं कि जो पौधा उन्होंने लगाया था, उसका क्या हुआ. पौधा बड़ा हुआ कि नहीं, कहीं कोई जानवर तो नहीं खा गया, गर्मी में पानी की व्यवस्था क्या होगी. ये उन लोगों को बिल्कुल याद नहीं रहता है, जो खास मौकों पर पौधों के साथ तस्वीरें निकलवाते हैं, लेकिन सागर नगर निगम में राजस्व विभाग के दो कर्मचारी पौधरोपण को लेकर धुन के पक्के हैं. अपने ही खर्च में पिछले 10-12 सालों में इन दोनों कर्मचारियों ने सागर के कई इलाकों को हरा भरा कर दिया.

इन दोनों कर्मचारियों की बात करें, तो हरियाली को लेकर मानो इनके सिर पर जुनून है. ये पौधों की व्यवस्था से लेकर उनकी देखरेख और पानी के इंतजाम के लिए नगर निगम या किसी दूसरी संस्था से मदद नहीं लेते हैं. ये पौधे अपने पैसों से खरीदते हैं, जहां पौधरोपण करते हैं, वहां पानी के इंतजाम के लिए जेब से खर्च करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक इनको भरोसा नहीं हो जाता कि उनका रोपा गया पौधा बड़ा और आत्मनिर्भर हो गया है, तब तक ये लोग बच्चों की तरह उसकी देखभाल करते हैं.

पौधों की देखभाल करते निगम कर्मचारी (ETV Bharat)

छावनी की पानी की टंकी से की शुरूआत

नगर निगम सागर के राजस्व विभाग के कर्मचारी प्रताप सेन बताते हैं कि "पौधा लगाने उनका निजी शौक है. इसकी शुरूआत उन्होंने 2014 से की. छावनी में पानी की टंकी 2013 में बनकर तैयार हुई, तो मुझे लगा कि ये एरिया अच्छा है और यहां पौधे लगाए जा सकते हैं. मैंने छावनी परिषद से अनुमति लेकर यहां पौधे लगाना शुरू किया. पौधे लगाने के लिए ना तो मैंने नगर निगम से मदद ली और ना ही छावनी परिषद से मदद ली. मैंने पौधे स्वयं के पैसों से खरीदे और यहां पर पानी का इंतजाम नहीं था, तो एक नल भी लगवाया.

आज करीब 12 साल बाद 200 पौधे यहां तैयार हो गए हैं. ज्यादातर यहां पर मैंने फलदार पौधे लगाए, कुछ तो लोग चुराकर भी ले गए, लेकिन अब कई पौधे पेड़ के रूप में बदल गए हैं, तो काफी संतोष मिलता है. मेरा व्यक्तिगत शौक है, इसलिए मैं खुद अपनी जेब से खर्च करके पौधे लगाता हूं और उनकी देखभाल भी करता हूं. शहर में और भी जगह हमने इस तरह पौधे लगाए हैं, जहां पानी का इंतजाम हो सकता है."

कोरोना में पता चला हवा और आक्सीजन का महत्व

नगर निगम के कर्मचारी अखिलेश्वर नाथ शुक्ला कहते हैं कि "मैं नगर निगम टैक्स कलेक्टर पद पर हूं, लेकिन छुट्टी के दिन और खाली समय में पेड़- पौधों की सेवा करता हूं. 2020 में जब कोराना महामारी आयी, तो मेरी ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगायी गयी. जब मैं अपनी ड्यूटी के लिए निकलता और कंट्रोल रूम में कालिंग सुनता, तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे जीवन में हवा और आक्सीजन का कितना महत्व है.

नगर निगम के कर्मचारी को पौधारोपण का शौक (ETV Bharat)

इसके बाद मैंने प्रताप सेन के साथ पौधरोपण का काम शुरू किया. मैंने ज्यादातर ऐसे पेड़ लगाए हैं, जो आकार में जल्दी बड़े हो जाएं और लोगों को छाया के साथ भरपूर आक्सीजन दें. मैंने जहां भी पेड़ लगाए, चाहे छावनी, ट्रैफिक पार्क और महलवार देवी मंदिर हो, सब जगहों पर बड़े पेड़ लगाए हैं. मैं ज्यादातर 5-6 फीट के पौधे खरीदता हूं, चाहे वह कितनी भी महंगे हो. ऐसे में बड़े पौधे जल्दी पेड़ में बदल जाते हैं. फलदार पौधे गांव में लगाना अच्छा रहता है. गर्मी के मौसम में पेड़ों की सुरक्षा कठिन काम होता है, लेकिन हम लोग मिलकर इनकी सुरक्षा करते हैं. नगर निगम इसमें मदद कर सकती है, लेकिन हम लोग अपने खर्च पर भी पौधरोपण करते हैं. आज तक मैं 50-60 हजार रुपए खर्च कर चुका हूं.