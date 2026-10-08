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ऊपर रेलवे ब्रिज और नीचे नेशनल हाईवे, वाहनों व ट्रेनों का ट्रैफिक स्मूथ करने स्पेशल प्लान

वाहनों व ट्रेनों का ट्रैफिक स्मूथ करने स्पेशल प्लान ( ETV BHARAT )

सागर : भारतीय रेलवे का इटारसी जंक्शन देश के सबसे बड़े और व्यस्त रेलवे जंक्शन में से एक है. ये देश के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम रेल मार्ग को कनेक्टिवटी प्रदान करता है. यहां से लगभग रोजाना 400 ट्रेनें गुजरती हैं. इटारसी के पास ही बागदेव के जंगलों में नेशनल हाइवे और रेलवे लाइन का अनोखा संगम बनता है, जो दोनों को 'X' आकार प्रदान करता है. ग्वालियर-नागपुर नेशनल हाइवे- 46 और दिल्ली-चेन्नई मुख्य रेलमार्ग पर ये 'X' बनता है.

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