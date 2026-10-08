ऊपर रेलवे ब्रिज और नीचे नेशनल हाईवे, वाहनों व ट्रेनों का ट्रैफिक स्मूथ करने स्पेशल प्लान
नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रेलवे ने जंगलों में सड़क व ट्रैक के एक्स आकार के अनोखे संगम पर किया फोकस. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:15 PM IST
सागर : भारतीय रेलवे का इटारसी जंक्शन देश के सबसे बड़े और व्यस्त रेलवे जंक्शन में से एक है. ये देश के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम रेल मार्ग को कनेक्टिवटी प्रदान करता है. यहां से लगभग रोजाना 400 ट्रेनें गुजरती हैं. इटारसी के पास ही बागदेव के जंगलों में नेशनल हाइवे और रेलवे लाइन का अनोखा संगम बनता है, जो दोनों को 'X' आकार प्रदान करता है. ग्वालियर-नागपुर नेशनल हाइवे- 46 और दिल्ली-चेन्नई मुख्य रेलमार्ग पर ये 'X' बनता है.
पहाड़ काटकर सिंगल लेन रोड बनेगा टू-लेन
इस 'X' पर बने रेलवे पुल के नीचे नेशनल हाइवे-46 की सिंगल लेन सड़क है. इस वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. इस समस्या को खत्म करने के लिए एनएचएआई और भारतीय रेलवे ने मिलकर योजना तैयार की है. सिंगल लेन रोड को पहाड़ काटकर टूलेन में बदलने की योजना के साथ-साथ रेलवे ट्रैक की क्षमता भी बढाई जा रही है. दोनों विभाग मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही 'X' क्रॉस पर बनने वाली समस्या खत्म हो जाएगी.
बागदेव के जंगल में अनोखा X आकार का संगम
इटारसी के नजदीक बागदेव के घने जंगलों में बेहद अनोखा नजारा देखने मिलता है. जहां एक नेशनल हाइवे और रेललाइन एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं तो X आकार का संगम बनता है. यहां पर नेशनल हाइवे-46 ग्वालियर-नागपुर और देश का प्रमुख रेल मार्ग दिल्ली-चेन्नई एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं. इसी अनोखी क्रॉसिंग के कारण यहां कई तरह की समस्याएं आती हैं. क्योंकि रेलवे पुल के नीचे जो नेशनल हाइवे गुजरता है, वह सिंगल लेन है. ऐसे में यहां से ग्यारहमुखी हनुमान मंदिर, शरददेव बाबा और तवानगर जाने वाले लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है.
पहाड़ काटकर हाईवे होगा टू-लेन
इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे और एनएचएआई दोनों मिलकर योजना बना रहे हैं. एनएचएआई जहां पहाड़ को काटकर सिंगल लेन नेशनल हाइवे को टू-लेन करने की योजना पर काम कर रहा है, तो भारतीय रेल रेललाइन की क्षमता बढ़ाने के साथ ही नया स्पेशल कलवर्ट ब्रिज बनाने की तैयारी कर रही है. नेशनल हाइवे की योजना है कि सिंगल लेन सड़क को चौड़ा करने के लिए टूलेन की किया जाए और इसके लिए पहाड़ को काटकर अतिरिक्त रास्ता बनाने की तैयारी है.
रेलवे ने पुल के नीचे से गुजरने वाले वाहनों को ज्यादा जगह देने के लिए स्पेशल कलवर्ट ब्रिज बनाने की तैयारी की है. इसके साथ ये ध्यान रखा जा रहा है कि जब इस ट्रैक पर भविष्य में तीसरी और चौथी रेललाइन बनाई जाएगी, तो नए पुल तैयार किए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर जाम को कम करना और यातायात सुगम बनाना है.
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क्या बोले- पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है "नेशनल हाइवे-46 पर इटारसी जंक्शन के पास 'X' क्रॉस पर सड़क से गुजरने वाले वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. दिल्ली-चेन्नई रेललाइन के कारण जो रेलवे का कलवर्ट ब्रिज है, उसकी चौड़ाई कम होने और नेशनल हाइवे सिंगल लेन होने के कारण ट्रैफिक जाम के हालात बने रहते हैं. इसलिए हमारे अनुरोध पर केंद्र सरकार के दो विभाग भारतीय रेल और एनएचएआई मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं और हम उन्हें सहयोग कर रहे हैं. यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किए जाने की योजना है, जिस पर अभी विचार चल रहा है."