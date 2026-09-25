देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे 44 की हालत खस्ता, सागर से गुजरने वाले 162 किमी में गड्ढे ही गड्ढे

देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे 44 की हालत खस्ता, सागर से गुजरने वाले 162 किमी में गड्ढे ही गड्ढे
सागर से गुजरने वाले नेशनल हाइवे 44 की मरम्मत में देरी, सागर दमोह फोरलेन के निर्माण में लेटलतीफी से कलेक्टर सख्त. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 6:36 PM IST
सागर: सागर से गुजरने वाले देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे 44 की बदहाली, भोपाल लखनऊ कॉरीडोर के तहत सागर कानपुर मार्ग के निर्माण के लिए भूअर्जन में देरी और सागर दमोह फोरलेन मार्ग के निर्माण में देरी को लेकर जिला कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है. इस सिलसिले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने संबंधित निर्माण एजेंसियों के साथ भूअर्जन और निर्माण कार्यों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में एनएचएआई, सेतु निर्माण एमपीआरडीसी और जल संसाधन समेत तमाम विभागों के प्रमुखों ने कामकाज और उनकी प्रगति की समीक्षा की.
सागर कानपुर रोड में भू-अर्जन सात दिन में हो पूरा
भोपाल-लखनऊ कॉरीडोर का हिस्सा सागर कानपुर 4-6 लेन के निर्माण में भूअर्जन को लेकर कलेक्टर ने एनएचएआई के अफसरों को सात दिन की मोहलत देते हुए कहा है कि सागर कानपुर एक्सप्रेस वे के अंतर्गत सागर-मोहारी मार्ग से संबंधित भू-अर्जन और संबंधित कार्यों पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी की जाए.
नेशनल हाइवे 44 की बदहाली पर कलेक्टर सख्त
वहीं, देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे - 44 के सागर जिले से गुजरने वाले करीब 162 किमी हिस्से में गड्ढों को लेकर कलेक्टर ने एनएचएआई अधिकारियों को जबाव तलब किया. अधिकारियों ने बताय कि एनएच -44 (ललितपुर-सागर-लखना दौन) के तहत सड़क के गड्ढों के सुधार के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं. बारिश के बाद टेक्निकल टीम लगाकर इसे बेहतर ढंग से सही करने को कहा गया है.
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सागर-दमोह फोरलेन में तेजी लाने के निर्देश
सागर-जबलपुर फोरलेन के अंतर्गत सागर दमोह फोरलेन के निर्माण में देरी को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि "एमपीआरडीसी के तहत सागर-दमोह मार्ग (फोर-लेन) में सीमा चिन्ह पूरे होते ही आगे की कार्रवाई और प्रतिदिन रिव्यू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही धारा 19 का प्रकाशन अगले हफ्ते तक पूरा करने के निर्देश दिए."
निर्माण में न हो देरी, मेंटेनेंस समय पर हो
समीक्षा के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि "सभी निर्माण विभाग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भू-अर्जन को लेकर कोई भी पेंडेंसी न रहे और सड़कों का उचित मेंटेनेंस रखा जाए." उन्होंने एसडीएम (राजस्व) को भू-अर्जन के सभी मामलों में समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने और धारा प्रकाशन समय पर करने के निर्देश दिए.