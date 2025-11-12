ETV Bharat / state

देश के सबसे बड़े NH पर तड़तड़ाई गोलियां, तड़के 14 राउंड फायरिंग, 3 ड्राइवर हुए घायल

सागर: देवरी में नेशनल हाईवे-44 पर स्थित एक ढाबे पर कंटेनर ड्राइवरों और स्थानीय युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई. इस दौरान 14 राउंड फायरिंग की भी बात सामने आ रही है. ये विवाद ढाबे पर चाय पीने के दौरान हुआ. फायरिंग में कुछ कंटेनर के टायर फट गए और 3 ड्राइवरों के कंधे में चोट भी आई है. सागर मेडिकल कॉलेज में घायल ड्राइवरों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

ढाबे पर चाय पीने के दौरान हुआ विवाद

एएसपी लोकेश सिन्हा से मिली जानकारी के अनुसार, नेशनल हाईवे-44 पर देवरी थाना क्षेत्र के सिलारी तिराहे पर पास एक ढाबे पर मंगलवार तड़के विवाद हो गया. ये विवाद ढाबे में चाय पीने के लिए रुके कुछ कंटेनर ड्राइवरों और वहां मौजूद कुछ युवकों के बीच हुआ था. किसी बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान युवकों ने फायरिंग कर दी. इससे कुछ कंटेनर के टायर फट गए और 3 ड्राइवरों के कंधे में चोट भी आई है.