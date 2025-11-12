देश के सबसे बड़े NH पर तड़तड़ाई गोलियां, तड़के 14 राउंड फायरिंग, 3 ड्राइवर हुए घायल
सागर में नेशनल हाईवे 44 पर कंटेरन ड्राइवरों और स्थानीय युवकों में मारपीट. चाय पीने को लेकर हुए विवाद में लाठी डंडों के साथ फायरिंग.
सागर: देवरी में नेशनल हाईवे-44 पर स्थित एक ढाबे पर कंटेनर ड्राइवरों और स्थानीय युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई. इस दौरान 14 राउंड फायरिंग की भी बात सामने आ रही है. ये विवाद ढाबे पर चाय पीने के दौरान हुआ. फायरिंग में कुछ कंटेनर के टायर फट गए और 3 ड्राइवरों के कंधे में चोट भी आई है. सागर मेडिकल कॉलेज में घायल ड्राइवरों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
ढाबे पर चाय पीने के दौरान हुआ विवाद
एएसपी लोकेश सिन्हा से मिली जानकारी के अनुसार, नेशनल हाईवे-44 पर देवरी थाना क्षेत्र के सिलारी तिराहे पर पास एक ढाबे पर मंगलवार तड़के विवाद हो गया. ये विवाद ढाबे में चाय पीने के लिए रुके कुछ कंटेनर ड्राइवरों और वहां मौजूद कुछ युवकों के बीच हुआ था. किसी बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान युवकों ने फायरिंग कर दी. इससे कुछ कंटेनर के टायर फट गए और 3 ड्राइवरों के कंधे में चोट भी आई है.
युवकों ने लाठी डंडों के साथ 14 राउंड फायरिंग भी की
फायरिंग की घटना के बाद ढाबे पर हड़कंप मच गया. किसी ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल ड्राइवरों को इलाज के लिए सागर मेडिकल कॉलेज भेजा. इसके अलावा विवाद करने वाले एक युवक को हिरासत में लिया गया है. घायल होने वाले ड्राइवरों में राजस्थान के धौलपुर निवासी गणेश और अमित ठाकुर और उत्तर प्रदेश निवासी बृजकिशोर ठाकुर हैं.
कंटेनर ड्राइवरों ने 14 राउंड फायरिंग के अलावा लाठी डंडों से भी मारपीट का आरोप लगाया है. सागर एएसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि "कंटेनर ड्राइवर ढाबे पर अलाव ताप रहे थे, इसी दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों से चाय पीने की बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ."