1 लाख में 1 नवजात को होती है ये बीमारी, सागर में रेयर डिजीज से डॉक्टरों ने बचाया

जन्म से पहले ही पेरिनेटल चिकनपॉक्स का शिकार हुआ नवजात, निजी अस्पतालों में नहीं मिला इलाज, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बचाई जान.

SAGAR NEWBORN PERINATAL CHICKENPOX
सागर में डॉक्टरों ने खतरनाक बीमारी से बच्चे को बचाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 5:46 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 6:32 PM IST

सागर: चिकनपाॅक्स ऐसी संक्रामक बीमारी है, जो तेजी से एक दूसरे में फैलता है. अगर ये नवजात बच्चों को हो जाए, तो इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है. ऐसी ही बीमारी से नवजात बच्चा संक्रमित हो गया, क्योंकि उसके जन्म के कुछ महीने पहले उसकी मां को चिकनपाॅक्स हो गया था. जिसे मेडिकल साइंस में 'पेरिनेटल चिकनपॉक्स' (Perinatal Chickenpox) के नाम से जाना जाता है.

निजी अस्पतालों ने किया इलाज से इंकार

सागर में गौरझामर कस्बे के पास एक गांव का एक नवजात बच्चा जन्म से ही 'पेरिनेटल चिकनपॉक्स' (Perinatal Chickenpox) का शिकार हो गया. उसके परिजनों ने देखा कि जन्म के बाद से ही नवजात शिशु को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी और हालत पल-पल बिगड़ती जा रही थी. बिगड़ती तबीयत के चलते नवजात के परिजन शहर की कई जानी मानी अस्पतालों और विशेषज्ञों के पास गए. लेकिन बीमारी की दुर्लभता और संक्रमण के खतरे को देखते हुए सबने इलाज से मना कर दिया.

NEWBORN CHICKENPOX
गंभीर और रेयर डिजीज है चिकनपॉक्स (ETV Bharat)

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हुआ इलाज

आखिरकार थक हारकर नवजात के परिजन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे. नवजात की गंभीर स्थिति और 'पेरिनेटल चिकनपॉक्स' के संक्रमण के खतरे को देखते हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज शिशु रोग विभाग के डॉक्टरों ने नवजात को भर्ती किया. इसके बाद आइसोलेशन में रखकर उसका इलाज शुरू किया. बच्चे को सांस लेने में काफी तकलीफ के कारण उसे वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया. विशेषज्ञ डाॅक्टरों की देखरेख में बच्चे का इलाज शुरू किया गया.

नवजात को पेरिनेटल चिकनपॉक्स से बचाया (ETV Bharat)

संक्रमण के खतरे से नहीं डरे डॉक्टर

चिकनपॉक्स एक अत्यंत संक्रामक बीमारी है. इस बीमारी का इलाज करने वाले डाॅक्टर और नर्सिंग स्टाॅफ को भी इससे खतरा रहता है. इसके बाद भी विभागाध्यक्ष डॉ आशीष जैन ने डाॅ अजीत असाटी और डाॅ. महेन्द्र सिंह चौहान सहित अन्य साथियों को नवजात के इलाज की जिम्मेदारी सौंपी. डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी संक्रमण के खतरे से नहीं डरे और इलाज किया. जिसके बाद अब बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है.

SAGAR DOCTORS SAVED NEWBORN LIFE
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बचाई नवजात की जान (ETV Bharat)

रेयर डिजीज है ऐसा चिकनपॉक्स

ये बीमारी काफी दुर्लभ है और औसतन 1 लाख नवजात में 1 बच्चे को होती है. लेकिन ये बीमारी काफी खतरनाक होती है और पीड़ित बच्चे की जीने की संभावना आधी रह जाती है. क्योंकि चिकनपॉक्स जैसी बीमारी दूसरी गंभीर समस्याएं पैदा करती है. लेकिन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने नवजात की न सिर्फ बीमारी ठीक की, बल्कि इस बीमारी से होने वाले दूसरे खतरों से भी उसे बचाया.

बच्चे को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज

बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी लेने वाले डॉ. अजीत असाटी ने बताया, "हमारे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने बच्चे को ठीक करने के लिए काफी मेहनत की. हमारी उपचार टीम में डाॅ रूपा अग्रवाल, डॉ अंकित जैन (सीनियर), डॉ अंकित जैन, डाॅ हर्ष पाटीदार, डॉ पीयूष गुप्ता, डाॅ दिव्याश्री बघेल, डाॅ यश सोनी और डाॅ एस के पांडे ने काफी मेहनत की. हमारी टीम के समर्पण और निगरानी के चलते नवजात की हालत में काफी सुधार देखा गया. नवजात के बिना वेंटिलेटर के सांस लेने में किसी तरह की तकलीफ न होने के कारण और सामान्य रूप से दूध पीने के कारण मंगलवार शाम को बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया है.

