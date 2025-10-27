ETV Bharat / state

10 हजार साल पुराना मिला शैलचित्र, बयां कर रहा आदिमानव के विकास की कहानी

सागर के मढै़या गौड़ गांव में मिला शैलाश्रय, 10 हजार साल पुराने शैलचित्र बता रहे हैं आदिमानव के विकास का चरण.

SAGAR NEW ROCK SHELTER FOUND
पत्थरों पर बने हैं 10000 साल पुरानी शैलचित्र (Sagar University)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 6:49 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 7:14 PM IST

5 Min Read
सागर: जब न भाषा का विकास हुआ था और न कोई लिपि थी, तब आदिमानव चित्रों के जरिए अपने जीवन की कहानी कहते थे. जो आज भी उन जगहों पर मौजूद है, जहां कभी आदिमानव निवास करते थे. इन शैलचित्रों से ये पता चलता है कि आदिमानव किस तरह विकास कर रहे थे और कब से धरती पर थे. साथ में ये भी पता चलता है कि कैसे वह अपने आसपास मौजूद चीजों को समझकर उपयोग कर रहे थे. सागर में शैलाश्रय मिला है, जो मानव विकास की कहानी बताता है.

शैलचित्रों को माना जाता है आदिमानव की भाषा

इतिहासकार शैलचित्रों को ही आदिमानव की भाषा और लिपि मानते हैं. जिन शैलाश्रयों (rock shelter) में ये शैलचित्र (rock painting) मिलते हैं, उनको एक तरह से किताब का दर्जा देते हैं. इसी तरह बुंदेलखंड में कई ऐसी जगह हैं, जहां कई ऐसे शैलाश्रय पाए गए हैं, जो आदिमानव के विकास और इतिहास की कहानी कहते हैं. सागर में आबचंद, बीला नदी की घाटी और मढैया गौड़ ऐसी जगह है, जहां 10 हजार साल पुराने शैलचित्र आज भी मिलते हैं.

सागर में मिला विशाल रॉक शेल्टर (Sagar University)

घने जंगलों में मिला विशाल शैलाश्रय

सागर से करीब 25 किमी दूरी पर घने जंगलों के बीच पुरातत्वविदों को एक विशाल शैलाश्रय मिला है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहां 10 हजार साल पुराने शैलचित्र हैं जिसके जरिए मानव विकास की कहानी पता चलती है. इस विशाल शैलाश्रय में मध्य पाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र मिले हैं.

आदिमानव के विकास की कहानी बताते हैं शैलचित्र

सागर यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के हेड डॉ. नागेश दुबे कहते हैं कि "बुंदेलखंड वैसे भी शैलचित्रों के मामले में काफी समृद्ध है. सागर में भी कई ऐसी जगह हैं, जहां कई शैलचित्र मिले हैं. इसी कड़ी में सागर-झांसी मार्ग से धामोनी के लिए जो सड़क मार्ग जाता है, उसी रास्ते में 15 किमी दूरी पर मढ़ैया गौड़ गांव है. जैसा कि गांव के नाम से पता चलता है कि यहां पर गौड़ आदिवासी लंबे समय से निवास कर रहे हैं.

Sagar Madhaiya Gaud Rock shelter
सागर में मिला विशाल रॉक शेल्टर (Sagar University)

मढै़या गौड़ गांव से 3 किमी दूर घने जंगलों में एक बड़ा शैलाश्रय मिला है. इसके अलावा और भी शैलाश्रय मिले हैं, लेकिन जो बड़ा शैलाश्रय मिला है, उससे शैलचित्रों के जरिए आदिमानव के इतिहास, समाज, आर्थिक गतिविधियां, संस्कार, रीति रिवाज, शिकार और अन्न संग्रह जैसी गतिविधियों को समझा जा सकता है, क्योंकि यहां पर 10 हजार साल पुराने शैलचित्र मिले हैं. इनका अध्ययन करने पर आदिमानव की गतिविधियों की सतत विकास की कहानी का पता चलता है."

ज्यादातर पाषाण काल के मिले हैं चित्र

डाॅ. नागेश दुबे बताते हैं कि "मढै़या गौड़ में जो शैलाश्रय मिला है, इसका मुख पश्चिम की तरफ है. ये करीब 30 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और करीब 8 मीटर ऊंचा है. इस शैलाश्रय में विशेष रूप से लाल और गेरुआ रंग के चित्र मिलते हैं. कहीं-कहीं पर लाल और सफेद रंग के ऐतिहासिक काल के भी चित्र मिले हैं. इन चित्रों में ज्यादातर मध्य पाषाण काल के चित्र हैं. जिनमें शिकार, नृत्य, रीति रिवाज, अन्न संग्रह के शैलचित्र मिले हैं.

Sagar new Rock shelter paintings
सागर के मढै़या गौड़ गांव में मिला शैलाश्रय (Sagar University)

इसके अलावा ऐतिहासिक काल के चित्रों में घुड़सवार, हाथीसवार, युद्ध, ढाल, तलवार के चित्र मिलते हैं. मढैया गौड़ की विशेषता है कि यहां मध्यपाषाण से ऐतिहासिक काल के शैलचित्र मिलते हैं. यहां पर 10 से ज्यादा शैलाश्रय खोजे जा चुके हैं.

रंगों के समझ के साथ कला में हुआ विकास

डाॅ. नागेश दुबे बताते हैं कि "मढै़या गौड़ के शैलाश्रय के शैलचित्र इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन शैल चित्रों के जरिए मध्य पाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मानव विकास की कहानी समझी जा सकती है. आदिमानव के शैलचित्रों का भी क्रमबद्ध विकास हुआ है. जब आदिमानव को चित्रों की बारीकियां और रंगों की समझ आई, तो उन्होंने शैलचित्र बनाने की कला को भी विकसित किया है."

10000 years old Rock painting
10 हजार साल पुराने शैलचित्र (Sagar University)

सर्वे में सामने आ सकते हैं कई रहस्य

डाॅ. दुबे बताते हैं कि "प्राचीन शैलचित्रों में चित्रांकन लकड़ी जैसी पतली रेखाओं के जरिए किया जाता था. उन्हें ज्यादा चित्रकारी का काम नहीं मिलता था. फिर शैलचित्रों में पूरक शैली के चित्र बनाए जाने लगे और उनमें रंग भरे जाने लगे. इसके बाद शैलचित्रों में एक्स-रे शैली की उत्पत्ति हुई, जिससे शरीर के अंग भी बनाए जाने लगे.

Human evolution story Rock painting
पत्थरों पर बने हैं 10000 साल पुरानी शैलचित्र (Sagar University)

इसके बाद काफी बड़े-बड़े चित्र बनाए जाने लगे. जैसे जंगली भैंसा, सुअर, शेर, हाथी, हिरण, पक्षी, धार्मिक अनुष्ठान, मृतक संस्कार, पूजन शैली के चित्र भी मढ़ैया गौड़ में मिलते हैं. देखा जाए तो मढैया गौड़ शैलचित्रों का समृद्ध संग्रहालय है. सागर जिले में आबचंद के बाद शैलचित्रों के मामले में ये दूसरी समृद्ध जगह है. अगर सरकार व्यापक स्तर पर सर्वे कराए, तो आदिमानव के कई रहस्य उजागर होंगे."

Last Updated : October 27, 2025 at 7:14 PM IST

