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सागर में नए कलेक्टर की पहली जनसुनवाई में पेट्रोल व रस्सी लेकर पहुंचा पीड़ित आदिवासी परिवार

सागर कलेक्टर दफ्तर में कपल ने किया आत्मदाह का प्रयास ( ETV BHARAT )

सागर : सागर के नवागत कलेक्टर दिलीप यादव पहली बार मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में शिकायतें सुनने पहुंचे. कलेक्टर ने अपनी सीट पर जनसुनवाई शुरू की ही थी कि पति-पत्नी अपने बच्चों के साथ रस्सी और पेट्रोल लेकर पहुंच गए. पति-पत्नी ने आत्मदाह की कोशिश की. एक महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें थैले में से पेट्रोल की बोतल निकालते हुए देख लिया. इसकी जानकारी जनसुनवाई में मौजूद अफसरों को दी गई. इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पति-पत्नी को काबू में किया.

जनसुनवाई के दौरान जान देने पर उतारू पति-पत्नी