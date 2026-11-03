सागर में नए कलेक्टर की पहली जनसुनवाई में पेट्रोल व रस्सी लेकर पहुंचा पीड़ित आदिवासी परिवार
सागर कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान भारी बवाल. बच्चों को लेकर पहुंचे पीड़ित पति-पत्नी ने की आत्मदाह की कोशिश. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:34 PM IST
सागर : सागर के नवागत कलेक्टर दिलीप यादव पहली बार मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में शिकायतें सुनने पहुंचे. कलेक्टर ने अपनी सीट पर जनसुनवाई शुरू की ही थी कि पति-पत्नी अपने बच्चों के साथ रस्सी और पेट्रोल लेकर पहुंच गए. पति-पत्नी ने आत्मदाह की कोशिश की. एक महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें थैले में से पेट्रोल की बोतल निकालते हुए देख लिया. इसकी जानकारी जनसुनवाई में मौजूद अफसरों को दी गई. इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पति-पत्नी को काबू में किया.
जनसुनवाई के दौरान जान देने पर उतारू पति-पत्नी
कलेक्टर परिसर में दोपहर करीब एक बजे का समय. जनसुनवाई कर रहे ने कलेक्टर के सामने पति अपनी पत्नी बच्चों के साथ पहुंचे. महिला ने पेट्रोल की बोतल निकालकर खुद पर डालने की कोशिश की. लेकिन पुलिस वालों ने किसी प्रकार महिला को समझाया. इस बीच पति भी शोर करने लगा. पुलिस ने महिला से बोतल छीनने की कोशिश की. इस दौरान छीनाझपटी होने लगी. इसके बाद महिला फूट-फूटकर रोने लगी. पति-पत्नी ने दबंगों से परेशान होने की व्यथा सुनाई. पति का कहना है कि दबंगों ने मारपीट कर उसकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया.
पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप
पीड़ित परिवार गढाकोटा थाना इलाके की माधवकुटी का निवासी है. पीड़ित सीताराम सौंर आदिवासी ने उजियार सिंह लोधी, रविंद्र लोधी, जित्तू लोधी, मीनारानी लोधी और उमारानी लोधी निवासी सहित ग्राम मारपानी के तीन अज्ञात व्यक्तियों पर बीते 5 साल से परेशान करने का आरोप लगाया.
महिला के अनुसार "30 अक्टूबर को खूंटा लगाने को लेकर हुए विवाद में सभी ने उसके घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट की और उसे बाल पकड़कर घसीटा. मारपीट में उसका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं. इस दौरान उसके तीनों बच्चों को भी पीटा गया. वह पुलिस में 9 बार शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई. आरोपियों की धमकियों के कारण बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं."
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कलेक्टर ने एसडीओपी को दिए जांच के आदेश
नायब तहसीलदार प्रतीक रजक ने बताया "महिला ने मारपीट के संबंध में शिकायत थी. सुनवाई ना होने के कारण वह पति व बच्चों के साथ जनसुनवाई के दौरान आत्मदाह की कोशिश करने लगी. मौके पर मौजूद पुलिस ने महिला को समझाइश दी. कलेक्टर ने रहली एसडीओपी को जांच करने के निर्देश दिए हैं."