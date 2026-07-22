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सागर में बनेगा एयरपोर्ट, जमीन की तलाश शुरू करें, भूपेंद्र सिंह की पहल पर मुख्यमंत्री की हरी झंडी

सागर : सागर से आसमान की उड़ान की उम्मीदों को पंख लगने वाले हैं. सागर में लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग चल रही है. इसी कड़ी में ढाना स्थित एयरस्ट्रिप के विस्तार पर काम किया जा रहा था. लेकिन एयरस्ट्रिप को एयरपोर्ट में तब्दील करने के लिए जरूरी रनवे की लंबाई जितनी जगह ना मिलने के कारण अब सागर में नए एयरपोर्ट के लिए जगह तलाश की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में पूर्व गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह के सवाल पर लिखित जबाव में बताया है "सागर में एयरपोर्ट के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है."

भूमि चयन के बाद आगे की कार्रवाई

विधानसभा में खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह के सवाल पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिखित जबाव में कहा "सागर संभागीय मुख्यालय में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. एयरपोर्ट निर्माण का कार्य केंद्र सरकार की एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है. सागर के आसपास एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के चिह्नांकन के लिए कलेक्टर को पत्र भेजा गया है, जिससे आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके."

मुख्यमंत्री स्पष्ट किया "सागर में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. उपयुक्त भूमि का चयन होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."