सागर में बनेगा एयरपोर्ट, जमीन की तलाश शुरू करें, भूपेंद्र सिंह की पहल पर मुख्यमंत्री की हरी झंडी
अब सागर से भी प्लेन उड़ते दिखेंगे. एयरपोर्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा सत्र में दी अहम जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 12:52 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 2:43 PM IST
सागर : सागर से आसमान की उड़ान की उम्मीदों को पंख लगने वाले हैं. सागर में लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग चल रही है. इसी कड़ी में ढाना स्थित एयरस्ट्रिप के विस्तार पर काम किया जा रहा था. लेकिन एयरस्ट्रिप को एयरपोर्ट में तब्दील करने के लिए जरूरी रनवे की लंबाई जितनी जगह ना मिलने के कारण अब सागर में नए एयरपोर्ट के लिए जगह तलाश की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में पूर्व गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह के सवाल पर लिखित जबाव में बताया है "सागर में एयरपोर्ट के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है."
भूमि चयन के बाद आगे की कार्रवाई
विधानसभा में खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह के सवाल पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिखित जबाव में कहा "सागर संभागीय मुख्यालय में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. एयरपोर्ट निर्माण का कार्य केंद्र सरकार की एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है. सागर के आसपास एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के चिह्नांकन के लिए कलेक्टर को पत्र भेजा गया है, जिससे आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके."
मुख्यमंत्री स्पष्ट किया "सागर में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. उपयुक्त भूमि का चयन होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."
- प्लेन का बेड़ा तैयार, मध्य प्रदेश के नए एयरमैप से धड़ाधड़ उडेंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स
- इंदौर में उतरेंगी बोइंग फ्लाइट्स! ताई की चिट्ठी से इंदौर से भोपाल तक मची हलचल
विधायक भूपेंद्र सिंह ने किया था सवाल
विधानसभा में महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए विधायक भूपेन्द्र सिंह ने कहा "तेजी से विकसित हो रहे सागर संभागीय मुख्यालय में एयरपोर्ट की स्थापना अत्यंत जरूरी है. सागर में एयरपोर्ट बनने से औद्योगित जगत, व्यापार, निवेश और पर्यटन को गति मिलेगी. शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए लाभ मिलेगा." उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की.
भूपेन्द्र सिंह ने कहा "मुख्यमंत्री के लिखित जवाब से जानकारी मिली है कि सागर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए उपयुक्त भूमि चिह्नांकन का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है. इससे क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही एयरपोर्ट की मांग को गति मिलने की उम्मीद बढ़ी है."