नदी में तैर रही हैं नव दुर्गा झांकियां, देखने के लिए उमड़ा हुजूम, आस्था और रचनात्मकता का अनूठा संगम
सागर में माता के भक्तों ने अलौकिक और अनुपम झांकियां की तैयार, मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:02 PM IST
सागर: माता के भक्त नवरात्रि के पर्व पर एक से बढ़कर एक अलौकिक और अनुपम झांकियां बनाते हैं. इसी कड़ी में सागर के एक छोटे से गांव से गुजरने वाली नदी पर मां दुर्गा के भक्तों ने अनुपम झांकी तैयार की है. इस झांकी की खास बात ये है कि इसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूप की झांकियां नदी में तैर रही हैं. प्लास्टिक की टंकियों के जरिए बनाई गई इस झांकी को देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं.
देहार नदी में तैरती मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की झांकी
सुरखी विधानसभा क्षेत्र का चतुर्भटा गांव इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है. इस गांव के चर्चा में आने की वजह यहां के लोगों की मां दुर्गा के प्रति आस्था और रचनात्मकता है. शारदीय नवरात्रि के अवसर पर चतुर्भटा गांव में सजाई गई मां की झांकी देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है.
मां को देख भक्त का मन प्रफुल्लित
यहां के ग्रामीणों ने गांव से गुजरने वाली देहार नदी पर प्लास्टिक की टंकियों को नाव का रूप देकर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की झांकी तैयार की है. खूबसूरत साज सज्जा के साथ मां के 9 स्वरूप नदी में तैरता देख लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है. नदी में तैरती नाव में मां के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री विराजमान हैं.
मुख्य प्रतिमा नदी किनारे स्थापित
नदी में तैरते मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ-साथ मां दुर्गा की मुख्य प्रतिमा नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित की गई है. यहां आकर्षक गुफा भी बनाई गई है, जो झांकी की सुंदरता में चार चांद लगा रही है. दुर्गा समिति के सदस्य इंदर बजाज बताते हैं कि, ''पिछले 9 सालों से हम लोग मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करते आ रहे हैं. इस साल समिति के युवा सदस्यों ने नवरात्रि पर कुछ हटकर काम करने के बारे में सोचा और प्लास्टिक की टंकियों को नाव का स्वरूप देकर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की तैरती हुई झांकियां तैयार की.''
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उन्होंने आगे बताया कि, ''युवाओं की मेहनत और आकर्षक साज सज्जा के चलते लोगों की भीड़ मां दुर्गा और झांकियों के दर्शन करने के लिए उमड़ रही है. खास बात ये है कि सिर्फ हमारे गांव के लोग नहीं, बल्कि दूसरे गांव के लोग भी माता के दर्शन करने आ रहे हैं.''