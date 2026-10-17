ETV Bharat / state

नदी में तैर रही हैं नव दुर्गा झांकियां, देखने के लिए उमड़ा हुजूम, आस्था और रचनात्मकता का अनूठा संगम

सागर में तैर रही मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की झांकियां ( ETV Bharat )

सागर: माता के भक्त नवरात्रि के पर्व पर एक से बढ़कर एक अलौकिक और अनुपम झांकियां बनाते हैं. इसी कड़ी में सागर के एक छोटे से गांव से गुजरने वाली नदी पर मां दुर्गा के भक्तों ने अनुपम झांकी तैयार की है. इस झांकी की खास बात ये है कि इसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूप की झांकियां नदी में तैर रही हैं. प्लास्टिक की टंकियों के जरिए बनाई गई इस झांकी को देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं.

देहार नदी में तैरती मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की झांकी सुरखी विधानसभा क्षेत्र का चतुर्भटा गांव इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है. इस गांव के चर्चा में आने की वजह यहां के लोगों की मां दुर्गा के प्रति आस्था और रचनात्मकता है. शारदीय नवरात्रि के अवसर पर चतुर्भटा गांव में सजाई गई मां की झांकी देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है.