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पानी के लिए बैचेनी, जंगल में भीषण गर्मी में ऐसे प्यास बुझा रहे पशु और पक्षी

जंगल में भीषण गर्मी में ऐसे प्यास बुझा रहे पशु और पक्षी ( ETV Bharat )

टाइगर रिजर्व में वैसे तो दो नदियां बहती हैं, लेकिन धार टूटने के कारण नदियों में कहीं-कहीं भरे पानी से जानवरों का गुजारा हो रहा है. जहां पानी का इंतजाम नहीं है, वहां पर सौंसर बनाए गए हैं और पानी का इंतजाम किया गया है.

सागर: मौजूदा साल की गर्मी ने इंसानों ही नहीं, बल्कि जानवर और पक्षियों के लिए हलाकान करके रख दिया है. खासकर बुंदेलखंड में पड़ने वाली भीषण गर्मी से जलस्त्रोत सूखने से आम इंसानों और पशु पक्षियों के लिए संकट खड़ा हो गया है. बुंदेलखंड में पानी का संकट इतना गहरा गया है कि नौरादेही टाइगर रिजर्व में जानवर जलस्त्रोतों के आसपास मंडरा रहे हैं. जंगल के जानवर हो या पक्षी सबके लिए बूंद-बूंद पानी कीमती हो गया है.

जहां तक मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें, तो फिलहाल की गर्मी के मौसम में यहां के पशु पक्षी पानी के लिए परेशान हैं. यहां बहने वाली दोनों नदियां बामनेर और ब्यारमा की धार टूट जाने से पानी का संकट खड़ा हो गया है. हालांकि दोनों नदियों में कई स्थानों पर पानी इकट्ठा है, जिससे पशु पक्षी अपनी प्यास बुझा रहे हैं. वहीं यहां के तीन बड़े तालाबों का जलस्तर काफी गिर गया है. जिसमें पानी की मात्रा कम हो गयी है.

पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था (Nauradehi Tiger Reserve)

टाइगर रिजर्व के जलस्त्रोत (Nauradehi Tiger Reserve)

हालांकि प्रबंधन का कहना है कि टाइगर रिजर्व में करीब 60 फीसदी इलाके में पानी का भरपूर इंतजाम है. जहां इंतजाम नहीं है, वहां पर सौंसर बनाकर रोजाना उनमें पानी भरा जा रहा है, जिससे जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं. टाइगर रिजर्व के जलस्त्रोतों के आसपास की तस्वीरें और वीडियो खुद बयां कर रहे हैं कि भीषण गर्मी में पानी की कमी के कारण पशु पक्षी कितने परेशान हैं और पानी के लिए क्या-क्या जतन कर रहे हैं.

सिकोरा में पक्षियों के लिए रखा पानी (Nauradehi Tiger Reserve)

क्या कहना है प्रबंधन का

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह कहते हैं कि "हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहां पर गर्मियों में पानी की समस्या काफी बढ़ जाती है. हमारे यहां पर दो नदियां ब्यारमा और वामनेर नदी है. गर्मी में इन नदियों में पानी बहता नहीं है, लेकिन हर 50 मीटर 100 मीटर पर छोटे-छोटे पुल हैं, जो हमेशा जीवित रहते हैं. जहां वन्यप्राणी जाते हैं और पानी पी सकते हैं. इसके अलावा हम अपने टाइगर रिजर्व में एक काल्पनिक तौर पर 2 किमी गुणा 2 किमी की ग्रिड बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस ग्रिड के भीतर 12 महीने पानी का इंतजाम रहे.

नौरादेही में जानवर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्ता (Nauradehi Tiger Reserve)

यहां मैं बताना चाहूंगा कि 60 से 70 फीसदी ग्रिड में पानी का इंतजाम रहता है. इसके अलावा जहां पानी का इंतजाम नहीं होता है, वहां पर सौंसर बनाकर हम पानी टैंकर के जरिए भरवाते हैं. हमारी योजना है कि ऐसी जगहों पर हम सोलर सबमर्सिबल पंप लगाकर पानी का इंतजाम करें या फिर हम ऐसे इंतजाम पर विचार कर रहे हैं कि जहां पानी की कमी है, वहां कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि 12 महीने पानी रहे, क्योंकि ऐसी जगहों पर ट्रैक्टर के जरिए टैंकर भेजने से वन्यप्राणियों को परेशानी होती है.