ETV Bharat / state

चीतों के स्वागत को तैयार नौरादेही, 40 गांव के विस्थापन का पेंच फंसा, ग्रामीणों से अफसर कर रहे मिन्नतें

मध्य प्रदेश के नौरादेही में सबसे बड़ा वन विस्थापन, अफसरों की फौज पहुंची नौरादेही, 13 सालों से चल रही विस्थापन प्रक्रिया. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

Nauradehi Villages Replacement
175 करोड़ में एक गांव का विस्थापन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 2:38 PM IST

|

Updated : August 12, 2026 at 3:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में पिछले 13 सालों से चल रही विस्थापन प्रक्रिया सरकार और प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गयी है. आलम ये है कि जंगल में रह रहे ग्रामीणों को समझाने और उनकी परेशानियां समझने भोपाल से वन विभाग से जुड़े आला अधिकारियों को दौरे करने पड़ रहे हैं. वनविभाग के अधिकारियों के साथ मंत्रालय में बैठे प्रमुख सचिव वन मध्य प्रदेश को भी नौरादेही पहुंचकर ग्रामीणों से बात करनी पड़ी और उनकी समस्याओं को जाना.

हालात ये है कि, नौरादेही टाइगर रिजर्व में बसे 93 गांव में से 28 गांव पूरी तरह विस्थापित हो चुके हैं. 25 गांव में विस्थापन प्रक्रिया जारी है और बाकी बचे 40 गांव में विस्थापन होना है. नौरादेही टाइगर रिजर्व का वन विस्थापन अब तक सबसे बड़ा वन विस्थापन है और इस विस्थापन में मोहली गांव अकेले को विस्थापित करने के लिए 175 करोड़ रुपए वनविभाग को खर्च करने पड़ रहे हैं. फिर भी विस्थापन की प्रक्रिया कछुआ चाल से चल रही है.

मध्य प्रदेश के नौरादेही में सबसे बड़ा वन विस्थापन (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा गांव
जहां तक नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और जैव विविधता के लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम है. इसलिए मध्य प्रदेश सरकार और वनविभाग यहां पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है. यहां बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ नौरादेही को मध्य प्रदेश में चीतों के तीसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है. ऐसे में यहां बसे 93 गांवों का विस्थापन बहुत जरूरी हो गया है. लेकिन ये स्वैच्छिक होने के कारण वनविभाग को ग्रामीणों को समझाने में पसीना आ रहा है.

NAURADEHI TIGER RESERVE SAGAR
नौरादेही टाइगर रिजर्व के बारे में (ETV Bharat)

प्रमुख सचिव के साथ आला अधिकारियों का दौरा
नौरादेही टाइगर रिजर्व में विस्थापन प्रक्रिया जल्दी पटरी पर लाने के लिए अब भोपाल से अधिकारियों को दौरा करना पड़ रहा है. प्रमुख सचिव वन राघवेन्द्र सिंह के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख शुभरंजन सेन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव डॉ. समीता राजौरा और अन्य आला अधिकारियों ने पिछले शुक्रवार को नौरादेही टाइगर रिजर्व पहुंचकर देवलपानी गांव के ग्रामीणों से मुलाकात की. यहां देवलपानी के अलावा अन्य गांव के लोग भी मौजूद थे, जिनका विस्थापन प्रस्तावित है. अधिकारियों ने जहां ग्रामीणों से विस्थापन को लेकर उनकी समस्याओं को सुना, वहीं ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे कि कैसे इस प्रक्रिया को और अच्छा बनाया जाए.

Nauradehi Tiger Reserve
मध्य प्रदेश के नौरादेही में सबसे बड़ा वन विस्थापन (Nauradehi Tiger Reserve)

ग्रामीणों को विस्थापन के लिए मजबूर नहीं कर सकता विभाग
नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि, ''वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क और सेंचुरी की अधिसूचना जारी होती है. जिसमें प्रावधान है कि नेशनल पार्क और सेंचुरी में किसी तरह का मानवीय दखल नहीं होना चाहिए. वनों से विस्थापन अधिनियम के अस्तित्व में आते ही शुरू हो गया था. लेकिन 2006 में वन अधिकार कानून में प्रावधान किया गया कि जनजातीय समुदाय जो सामान्य जंगलों में रह रहे हैं, उन्हें पट्टा दिया जाए और जहां संरक्षित वनों में उनका विस्थापन जरूरी है, तो ऐसा प्रस्ताव रखा जाए कि वो बेहतर जिंदगी के लिए जंगल छोड़ने तैयार हो जाएं.

40 VILLAGES RELOCATION PENDING MP
13 सालों से चल रही विस्थापन प्रक्रिया (Nauradehi Tiger Reserve)

ये विस्थापन प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है कि, यदि कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहता है, तो उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता है. ऐसे में हम लोगों से बातचीत कर बताते हैं कि, विस्थापन से उन्हें क्या फायदा होगा. कैसे उनका जीवन बदलेगा और यहां रहना भविष्य में कितना चुनौतीपूर्ण होगा. नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो यहां विस्थापन की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई. जो बहुत मानवीय और संवेदनशील तरीके से संचालित की जा रही है.

ऐसा नहीं हो सकता है कि, हमारे यहां 93 गांव है, तो सबका एक साथ विस्थापन हो जाए. धीरे-धीरे लोगों से बातचीत कर प्रक्रिया शुरू की और आज 13 सालों में हमारे 28 गांव पूरी तरह विस्थापित हो चुके हैं. अधिकतर गांवों में प्रक्रिया 2023-24 से शुरू की गयी है. ये बात सही है कि 12 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, इसके बाद भी हमारे पास 40 से ज्यादा ऐसे गांव है, जहां विस्थापन प्रक्रिया होगी.''

40 VILLAGES RELOCATION PENDING MP
बाघों का गढ़ है नौरादेही टाइगर रिजर्व (Nauradehi Tiger Reserve)

वनविभाग के आला अधिकारी और प्रमुख सचिव वन पहुंचे
नौरादेही टाइगर रिजर्व के विस्थापन को लेकर वनविभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख शुभरंजन सेन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव डॉ. समीता राजौरा ने शुक्रवार को नौरादेही टाइगर रिजर्व का दौरा किया था. उनके साथ राजस्व से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे. इन सब लोगों ने देवलपानी में शिविर लगाकर विस्थापित होने वाले ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना और उनसे सुझाव भी लिए.

बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि, विकलांगता प्रमाण पत्र में दिक्कत हो रही है, तो तत्काल शिविर लगाने की बात कही गयी. लोगों ने बातचीत में सुझाव और समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताया. अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि विस्थापन प्रक्रिया में जो भी कमी है, उनमें सुधार किया जाएगा.

NAURADEHI TIGER RESERVE SAGAR
कई प्रजाति के पक्षियों का घर है नौरादेही (Nauradehi Tiger Reserve)

मोहली गांव में अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन
नौरादेही टाइगर रिजर्व में मोहली गांव का विस्थापन अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन है. डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि, ''जंगल में रहना सुरक्षा की चुनौती, फसलों को जानवरों द्वारा खाना कई तरह की मुश्किले हैं. धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं और मोहली के गांव के लोगों ने खुद हमसे मांग रखी है कि जल्द से जल्द उनका विस्थापन किया जाए. मैं यहां बताना चाहूंगा कि संभावना है कि मोहली गांव जितना बड़ा वन विस्थापन भारत का सबसे बड़ा वन विस्थापन है. यहां मुआवजे पर ही करीब 175 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. ये राशि सागर कलेक्टर के खाते में जमा भी की जा चुकी है. आज गांव के लोग जल्द से जल्द जंगल छोड़ने की बात कह रहे हैं, ये मानवीय और संवेदनशील प्रक्रिया है.''

Last Updated : August 12, 2026 at 3:00 PM IST

TAGGED:

40 VILLAGES RELOCATION PENDING MP
MADHYA PRADESH CHEETAHS PROJECT
NAURADEHI TIGER RESERVE SAGAR
HUMAN AND WILDLIFE CONFLICT
NAURADEHI VILLAGES REPLACEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.