नीलगायों के समुदाय में हरम जैसी व्यवस्था! मेटिंग के दौरान मादाओं को रिझाने नरों के बीच होता है मुकाबला

वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में एक वीडियो सामने आया है. जिसके बारे में टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि "जो हमारे कर्मचारी, वनरक्षक और श्रमिक हैं, ये लोग 24 घंटे जंगल में रहते हैं. जंगल के अंदर के जो दृश्य इनको देखने मिलते हैं, वो दृश्य हम अधिकारी वर्ग और आम लोगों को भी देखने नहीं मिलते हैं. हमने अभी हमारे कर्मचारियों और चौकीदारों की मोबाइल से वीडियोग्राफी की ट्रेनिंग भी कराई है."

नर नीलगायों के बीच आपस में लड़ाई होती है और जो जीत जाता है, वह मादा नीलगायों के समूह के साथ रहता है. नौरादेही टाइगर रिजर्व में ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 नर नीलगाय आपस में लड़कर अपने आप को ताकतवर साबित कर मादा नीलगायों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं.

सागर: हरम शब्द की बात करें, तो भारत में मुगलकाल के समय इस शब्द के उपयोग की जानकारी मिलती है. आमतौर पर माना जाता है कि हरम एक ऐसी वर्जित जगह होती है, जहां एक राजा या पुरूष से जुड़ी स्त्रियां रहती हैं और वहां दूसरे पुरूषों का जाना मना होता है. लेकिन अगर ये शब्द किसी जंगल के जानवर की सामाजिक या सामुदायिक संरचना में सुनने मिले, तो विश्वास करना मुश्किल होगा. लेकिन नीलगायों के समुदाय में नर और मादा नीलगायों के बीच प्रजनन से जुड़ी क्रियाओं को लेकर हरम शब्द का उपयोग किया जाता है.

लड़ाई के दौरान बदल जाता है नीलगाय का रंग (ETV Bharat)

नर नीलगायों में होती है फाइट

डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि "जंगल में नीलगाय के सामाजिक व्यवहार को लेकर हरम शब्द का उपयोग किया जाता है. इस वीडियो में 2 नर नीलगाय लड़ रहे हैं. ये इसलिए लड़ रहे हैं कि नीलगायों में मादाओं का समूह होता है, वो किसी एक नर नीलगाय से जुड़ा होता है और उस एक ही नर नीलगाय से सभी मादा नीलगाय मेटिंग करती हैं. लेकिन किसी दूसरे नर नीलगाय को लगता है कि मैं उससे शक्तिशाली हूं, तो वो उसको चुनौती देता है और फिर दोनों में फाइट होती है. जो जीत जाता है, वो मादा नीलगायों के समूह के साथ रहता है और मादा नीलगाय उसके साथ ही प्रजनन करती है."

नीलगायों के समुदाय में 'हरम' व्यवस्था!

मादा नीलगाय आमतौर पर झुंड बनाकर रहती हैं, जिनमें 10 या उससे कम नीलगाय हो सकती हैं. खास बात ये है कि नर और मादा नीलगायों के झुंड अलग-अलग होते हैं. मादा नीलगाय एक साथ अपने बच्चों के साथ अलग झुंड बनाती हैं. इसके विपरीत नर नीलगाय या तो अकेले पाए जाते हैं या फिर युवा नीलगायों का झुंड होता है, जो मादा नीलगाय को मेटिंग के लिए रिझाना चाहता है. नीलगायों में प्रजननकाल के दौरान नर नीलगाय में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में लड़ाई होती है, जो अपने समूह के नर नीलगायों को हरा देता है, वो ही मादाओं के समूह में रह सकता है और सभी मादाएं उससे मेटिंग करती हैं.

'लड़ाई के दौरान बदल जाता है नीलगाय का रंग'

रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि "वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि लड़ते वक्त दोनों नर नीलगाय बहुत काले रंग के दिखाई दे रहे हैं. ये सिर्फ इसी वक्त पर होता है, जब इनका रंग बदला हुआ नजर आता है. इनका रंग काला और चमकीला नजर आता है और ये भी मेटिंग के वक्त होता है और इससे पता चलता है कि नर नीलगाय मेटिंग (Mating) के लिए तैयार है, क्योंकि उस समय में उनका एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है.

जब 2 नर नीलगाय अपने आप को ताकतवर साबित करने लड़ते हैं, तो ऐसा बदलाव उनमें देखा जाता है. मादा नीलगाय उसी नर नीलगाय से मेटिंग करना पसंद करती है, जो लड़ाई में जीतता है, क्योंकि वो अपनी संताने उसी की तरह ताकतवर चाहती हैं."