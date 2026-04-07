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बाघिन मस्तानी गायब!, नहीं मिल रहा रियल टाइम लोकेशन, लोगों को किया गया अलर्ट

मुनादी के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि बाघिन जंगल में घूम रही है, इसलिए सतर्क रहें. नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन का कहना है कि "बाघिन के लिए ये इलाका नया है, तो वो अपने लिए जगह तलाश रही होगी. वैसे खतरा नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गयी है. इसके लिए गांव-गांव मुनादी करायी जा रही है. ग्राम पंचायतों के जरिए भी सूचनाएं दी जा रही हैं.

सागर: नौरादेही टाइगर रिजर्व में कान्हा से लाए गए बाघ की महीने भर के अंदर मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था. इसी बीच अब पेंच से नौरादेही लायी गयी बाघिन भी लापता बतायी जा रही है. बाघिन का रेडियो काॅलर काम न करने के कारण वन विभाग उसका पता भी नहीं लगा पा रहा है. ऐसे में बाघिन की तलाश में जहां वन अमला जुटा हुआ है, वहीं बाघिन कोई शिकार न कर दे, इसलिए टाइगर रिजर्व में जगह-जगह मुनादी करवाकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है.

गांव गांव में मुनादी कर लोगों को किया गया सतर्क (ETV Bharat)

बाघिन एन 6 हुई गायब

पिछले साल पेंच टाइगर रिजर्व में कुएं में गिरने के बाद नौरादेही शिफ्ट की गयी बाघिन 'मस्तानी' को यहां एन-6 आईडी दी गयी थी. ये बाघिन पिछले कुछ दिनों से टाइगर रिजर्व प्रबंधन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. बाघिन पिछले कुछ दिनों से मिल नहीं रही है. वो रेडियो काॅलर पहने थी, लेकिन उसका रेडियो काॅलर भी काम नहीं कर रहा है. सूचना है कि दमोह की तेंदूखेड़ा की तेजगढ़ रेंज में उसके देखा गया है. खबर तो ये भी है कि बाघिन ने यहां किसी मवेशी का शिकार भी किया. जिससे आसपास के इलाकों में बाघिन के कारण खौफ का माहौल बन गया है.

'बाघ दिखने पर घबराने की नहीं सावधानी बरतने की जरूरत'

डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह कहते हैं कि "नौरादेही टाइगर रिजर्व 3 जिलों में फैला हुआ है. 2014 तक यहां पर 1 भी बाघ नहीं था. 2018 में यहां 1 बाघों का जोड़ा छोड़ा गया, तो आज बाघों की संख्या 20 से 30 के बीच पहुंच गयी है. बाघों की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने लिए जगह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. आपको अगर बाघ नजर आता है, तो सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है न कि घबराने की जरूरत है. यदि बाघों की आदत हमला करने की होती, तो जो हमारे फारेस्टगार्ड जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए रोजाना जंगल में 10 किमी पैदल चलते हैं, सबसे पहले बाघ उन पर हमला करता. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है."

रजनीश कुमार सिंह ने कहा, "बाघिन एन -6 पेंच टाइगर रिजर्व से नौरादेही लाई गई थी. वो अब यहां अपने लिए जगह तलाश रही है. पहले भी बफर एरिया में जा चुकी है. उसका रेडियो काॅलर काम नहीं कर रहा है. जिससे उसका सही लोकेशन पता नहीं चल रहा है."