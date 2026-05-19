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अपराधियों का काल गैलीलियो, गरमी में इसे AC चाहिए, आतंकी लादेन को पकड़वा चुके हैं इसके साथी!

नौरादेही टाइगर रिजर्व में वन अपराधियों का दुश्मन गैलीलियो, बेल्जियम मैलिनोइस नस्ल का ये स्निफर डॉग 119 वन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है. सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट...

SAGAR SNIFFER DOG GALILEO of BELGIAN MALINOIS Breed
गैलीलियो ने पकड़ाए 119 अपराधी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 1:57 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 2:18 PM IST

5 Min Read
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सागर: जिस नस्ल के स्निफर डॉग ने ओसामा बिन लादेन जैसी आतंकी को ढूंढने में अमेरिकन कमांडो की मदद की थी. वही बेल्जियम मैलिनोइस नस्ल का स्निफर डॉग मध्य प्रदेश के वनों में तस्करी और वन्य प्राणियों के शिकार रोकने का काम करता है. इसी नस्ल के गैलीलियो नाम के 9 साल के डॉग के ऊपर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में होने वाले वन अपराध को रोकने की जिम्मेदारी है.

मूल रूप से बेल्जियम के स्निफर डॉग के लिए बुंदेलखंड में पड़ रही भीषण गर्मी भारी न पड़ जाए, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. गैलीलियो के लिए स्पेशल कैनाल बनाया गया है. गर्मी से बचाव के लिए यहां पर एसी और कूलर का इंतजाम किया गया है. वहीं गैलीलियो के खाने का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. गर्मी में गैलीलियो बीमार न पड़े, इसलिए उसे सुबह दूध रोटी और शाम को रोजाना दिए जाने वाले मीट में हरी सब्जियां डालकर पाचन योग्य बनाया जा रहा है. गर्मी के मौसम में गैलीलियो को ठंडा रखने के लिए हैंडलर दिन-रात मेहनत करते हैं.

वन अपराधियों का दुश्मन गैलीलियो का VIP इंतजाम (ETV Bharat)

बुंंदेलखंड की गरमी में ऐसे कूल रहता है गैलीलियो

बुंदेलखंड में इन दिनों गर्मी कहर बरपा रही है. पारा 45 ℃ के आसपास चल रहा है. लोग गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के जतन कर रहे हैं. हालत ये है कि दिन के वक्त सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है. क्योंकि लोग भारी गर्मी के चलते घरों से नहीं निकल रहे हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व के बेल्जियम की नस्ल के स्निफर डॉग गैलीलियो के लिए गर्मियों में विशेष इंतजाम किए गए हैं. वैसे भी इनके लिए अलग से कैनाल बनाया जाता है, जिसमें कूलर और एसी लगाया गया है. मौसम के हिसाब से गैलीलियो को कूलर और एसी की सुविधा दी जाती है. डॉग हैंडलर प्रीतम अहिरवाल समय-समय पर गीली टॉवेल से गैलीलियो को ठंडा करते हैं.

sniffer dog Galileo of Belgian Malinois breed
स्निफर डॉग गैलीलियो की कहान (ETV Bharat GFX)

खाना ऐसा कि बीमार न पड़ जाए गैलीलियो

गैलीलियो को ठंडा रखने के लिए किए जाने वाले इंतजामों के अलावा उसके दोनों वक्त के खाते में गर्मी के मौसम में ये ध्यान रखा जाता है कि खाना ऐसा हो कि गैलीलियो आसानी से पचा सके और बीमार न पड़े. गैलीलियो को सुबह के वक्त दूध और रोटी दी जाती है. इसके अलावा शाम के वक्त उसे मीट दिया जाता है. लेकिन गर्मी के मौसम में मीट के कारण सेहत न बिगड़ जाए, इसलिए मीट में हरी सब्जियां मिला दी जाती हैं. जिसके कारण गैलीलियो मीट को आसानी से पचा लेता है और उसके पेट में गर्मी नहीं बढ़ती है. इसके अलावा गैलीलियो की चाल ढाल में थोड़ा भी अंतर दिखाने पर उसे वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और उसकी मेडिकल जांच कराई जाती है.

SAGAR SNIFFER DOG BELGIAN MALINOIS
स्निफर डॉग गैलीलियो को भोजन कराते उसके हैंडलर (ETV Bharat)

गैलीलियो ने पकड़ाए 119 अपराधी

नौरादेही डॉग स्क्वॉड के गैलीलियो की बात की जाए तो गैलीलियो सिर्फ वन विभाग ही नहीं, पुलिस विभाग का भी चहेता है. कई मामलों में जब स्थानीय पुलिस उलझ की जाती है, तो गैलीलियो की मदद लेती है. जहां तक गैलीलियो की वन अपराध के निपटारे में अभी तक की भूमिका पर ध्यान दें, तो गैलीलियो वन अपराध से जुड़े 74 प्रकरणों का निपटारा कर चुका है और 119 वन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है.

sniffer dog Galileo of Belgian Malinois breed
कूलर के सामने आराम फरमाता गैलीलियो (ETV Bharat)

क्या कहना है प्रबंधन का

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि "मध्य प्रदेश वन विभाग में 2008 से डॉग स्क्वायड है. जिनको विशेष तौर पर प्रशिक्षित करते हैं. ताकि वह वन अपराध का पता लगा सके. पहले यहां जर्मन शेफर्ड डॉग हुआ करते थे. पिछले कुछ सालों से बेल्जियम मैलोनाइस नस्ल के स्निफर डॉग हैं. ये स्निफर डॉग की मशहूर नस्ल है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन को जब यूएस आर्मी पकड़ने गयी तो साथ में बेल्जियम मैलोनाइस डॉग को लेकर गई थी. अमेरिकन आर्मी इस पर बहुत भरोसा करती है.

GALILEO 9 YEAR OLD SNIFFER DOG
अपने ट्रेनर के साथ पोज देता गैलीलियो (ETV Bharat)

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हमारे पास भी करीब 18 सालों से इस नस्ल के डॉग हैं, हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं. जब तक वह सर्विस में होते हैं और जहां उनकी पोस्टिंग की जाती है. वहां पर उनका विशेष ध्यान रखा जाता है. अलग से डॉग कैनाल बना होता है. उसकी विशेष साफ सफाई रखी जाती है. कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता है. गर्मी के मौसम में कोई परेशानी न हो, तो कूलर और एसी का इंतजाम किया जाता है. उसको दोनों वक्त ऐसा खाना दिया जाता है, जो सुपाच्य हो. यह इंतजाम सिर्फ गैलीलियो के लिए नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में जहां-जहां डॉग स्क्वॉड है, वहां पर किए जाते हैं. जब ये आफ ड्यूटी हो जाते हैं, तो जबलपुर में हमारा एक सेंटर है. जहां उनको मृत्यु तक रखा जाता है और वहां भी उनका विशेष ध्यान रखा जाता है."

Last Updated : May 19, 2026 at 2:18 PM IST

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