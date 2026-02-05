नौरादेही टाइगर रिजर्व में वनकर्मियों पर दनादन फायर, जानवरों के अंग, सागौन और हथियार जब्त
नौरादेही टाइगर रिजर्व में तस्करों और शिकारियों के हौसले बुलंद. वनकर्मियों पर गोलीबारी के बाद विभाग अलर्ट. 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज. सभी आरोपी फरार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 3:12 PM IST
सागर: वीरांगना दुर्गावती टाइगर (नौरादेही) रिजर्व में गश्ती कर रहे वनकर्मियों पर गोली चलाने की वारदात के बाद हड़कंप मच गया है. इस मामले में वनकर्मियों पर हमला और अवैध सागौन की लकड़ी काटने पर एफआईआर दर्ज की गई है. टाइगर रिजर्व की डोंगरगांव रेंज के पश्चिम आमापानी बीट में गश्ती करते हुए वनकर्मियों पर हमला और अवैध सागौन की लकड़ी काटने और भंडारण करने पर थाना सुआतला में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं.
गश्ती के दौरान गोलीबारी
नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि "3 फरवरी 2026 को दोपहर में करीब तीन-चार बजे के बीच नौरादेही टाइगर रिजर्व की डोंगरगांव रेंज के पश्चिम आमापानी बीट में बीट गार्ड ऋषिकेश टैगोर, दो श्रमिकों संतोष ठाकुर और जगदीश नोरिया के साथ मोटर साइकिल से जंगल में गश्त पर थे. गश्ती के दौरान जब वन कर्मी तालाब की चेकिंग करने हेतु बड़ पर चढ़े, तो उनको दूसरी तरफ 3 लोग नजर आए. जिनके पास 2 बंदूके भी थीं. "
8 लोगों ने किए कई राउंड फायर
डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि "बीट गार्ड के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों ने गश्ती कर रही वन विभाग की टीम पर बंदूक से गोली चला दी. तभी आसपास छिपे दूसरे आरोपी भी इकट्ठा हो गए और गोलीबारी कर दी. वारदात के समय करीब 8 लोग थे लेकिन वनकर्मी वहां से नहीं हटे और आरोपियों को ललकारते रहे, तब सामने से 3 राउंड और फायर किया. इस बीच वन विभाग टीम ने 8 आरोपियों में से 3 को पहचान लिया. जिनकी पहचान राजा लोधी निवासी ग्राम रमपुरा, अरविंद पटेल निवासी ग्राम कुमरोढ़ा और रामसेवक गोड निवासी ग्राम रमपुरा के रूप में हुई है."
- हिरण का मांस, राइफल और 15 जिंदा कारतूस, वन विभाग की राहतगढ़ में बड़ी कार्रवाई, 3 गिरफ्तार
- टाइगर स्टेट बनता जा रहा शिकारी स्टेट, 5 सालों में मध्य प्रदेश में 2274 शिकार
- तीन बाघों का शिकार करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 7 में से 4 शिकारी राजस्थान के रहने वाले
सर्चिंग में भारी मात्रा में सागौन और शिकार के हथियार बरामद
डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि "घटना के दौरान किसी भी वनकर्मी को कोई हानि नहीं हुई है. आरोपियों के खिलाफ सुआताला थाना में एफआईआर दर्ज करा दी गई है. पुलिस बल की सहायता से और टाइगर रिजर्व में उपलब्ध डॉग स्क्वाड की सहायता से वन अमले द्वारा लगातार सर्चिंग की गई.
रात होने के कारण 4 फरवरी 2028 को सुबह से फिर सर्चिंग अभियान जारी रहा. पुलिस की सहायता से आरोपियों की लोकेशन हासिल कर उनके मकानों की सर्चिंग की गई जिसमें सागौन की इमारती लकड़ी, भाला, जानवरों को काटने के हथियार तथा जानवरों के अंग जब्त किए गए हैं. फरार सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है."