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गर्मी के मौसम में घास मैदानों में आग का खतरा, नौरादेही कर रहा बचाव की तैयारी

इसलिए नौरादेही टाइगर रिजर्व में पिछले चार-पांच सालों से घास के मैदान विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि घास के मैदानों का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा दोगुना हो चुका है. पहले जहां 4-5% इलाके में घास के मैदान थे, अब 8-9% हो चुके हैं.

वैसे भी नौरादेही टाइगर रिजर्व बड़े घास मैदान के लिए पहले से जाना जाता है, लेकिन 2018 में यहां बाघ बसाए जाने और भविष्य में चीतों को बसाने की तैयारी को लेकर तेजी से घास के मैदान विकसित किए जा रहे हैं. चीता प्रोजेक्ट के विशेषज्ञों ने भी घास के मैदान और ज्यादा विकसित करने के निर्देश दिए थे. किसी भी संरक्षित वन में रहने वाले मांसाहारी प्राणियों के भोजन के लिए घास के मैदान बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि घास के मैदान के कारण शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ती है और यही शाकाहारी जानवर बाघ, चीता और दूसरे मांसाहारी जानवरों का भोजन बनते हैं.

अगर घास के मैदानों में आग लगती है, तो जंगल का बचना भी मुश्किल है. तेजी से बढ़ रहे घास के मैदान और जंगल को आग से बचाने के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने दिसंबर माह से ही प्रयास शुरू कर दिए थे. लोगों को जागरूक किए जाने के साथ-साथ जंगल में फायर लाइन का निर्माण करने और आग बुझाने के उपकरणों को इकट्ठा करने का काम पहले ही कर लिया गया है. इसके अलावा देखरेख के लिए अस्थायी कर्मचारी भर्ती किए गए हैं.

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो लगातार हो रहे विस्थापन के कारण वन विभाग के प्रयास से यहां पर तेजी से घास के मैदान विकसित किया जा रहे हैं. एक समय था कि यहां करीब 4-5% घास के मैदान थे, लेकिन विस्थापन के बाद खेतों को घास के मैदान में तब्दील करने से करीब 8-9% इलाके में घास के मैदान विकसित हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से विस्थापन ना होने के कारण घास के मैदानों में आगजनी का खतरा बढ़ रहा है.

जंगलों में तेजी से फैलती है आग (ETV Bharat)

विस्थापन से मिली घास के मैदान विकसित करने में मदद

टाइगर रिजर्व बनने के पहले से ही जब यह इलाका अभ्यारण हुआ करता था. यहां विस्थापन की प्रक्रिया 2014 में शुरू कर दी गई थी. 2018 में बाघों को बसाए जाने के बाद विस्थापन की प्रक्रिया को तेज कर दी गई और जब 2022 में नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य को वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया, तो विस्थापन की प्रक्रिया और ज्यादा तेज कर दी गई.

विस्थापन की प्रक्रिया तेज होने के कारण जो लोग खेती किसानी करते थे, वह अपनी खेती छोड़कर विस्थापित हो गए. तो खेती की जगह पर टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा घास के मैदान विकसित किए गए हैं. जिन इलाकों में अभी विस्थापन जारी है और कृषि भूमि खाली होती जा रही है. वहां भी घास के मैदान विकसित किए जा रहे हैं.

क्या कहना है प्रबंधन का

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह कहते है कि "हम दिसंबर महीने से ही आगजनी की घटनाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं. सबसे पहले हम फायर लाइन बनाते हैं. जिसका उद्देश्य आग रोकना नहीं, बल्कि आग लगने पर बढ़ने से रोकना है. हमने रोड किनारे 3 से 6 मी और जिला स्तर पर 20 मीटर चौड़ी फायर लाइन बना ली है. इसके अलावा कई लोग रंजिश के चलते या महुआ बीनने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं, तो वह आग फैल जाती है. उसे नियंत्रित करने के लिए हम अस्थाई तौर पर श्रमिक भी लगते हैं.

इसके साथ ही हमने वन मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कुछ नए फायर वॉच टावर बनाए जाए. स्वीकृत होते ही यह काम शुरू कर दिया जाएगा. छोटे स्तर पर आग बुझाने के लिए हमारे पास फायर ब्लिकेंट्स मौजूद हैं और अब हम लोग स्प्रेयर का भी उपयोग करने लगे हैं. हमारी इस तरह की कोशिश है कि पहले तो आग ही ना लगे, लेकिन वैसा काफी मुश्किल होता है, क्योंकि किसी को लकड़ी काटने से रोकने पर कार्रवाई करने से लोग नादानी या रंजिश के चलते आग लगाने का काम करते हैं.

हम आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस जंगल को जलाकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा. जंगल से ही आपको पानी मिलता है और ईकोसिस्टम बना हुआ है. कर्मचारी तो नौकरी करने आते हैं, ट्रांसफर पर चले जाते हैं, लेकिन यह जंगल यहां की जनता का है और उसका फायदा भी उन्हें होता है. उन लोगों को भी टाइगर रिजर्व को बचाने आगे आना होगा."