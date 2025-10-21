ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के सबसे बडे टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग शुरू, आसानी से होंगे बाघ के दीदार

वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में दो रिसॉर्ट खुले. रिजर्व में बाघों की संख्या 23 हो गई है. अन्य जंगली जानवर भी बढ़े.

मध्य प्रदेश के सबसे बडे टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग शुरू
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2025

सागर : मध्य प्रदेश के सबसे बडे टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में लगातार पर्यटकों को सुविधाएं बढाई जा रही हैं. यहां बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. वहीं, अफ्रीकन चीता के तीसरे घर के रूप में नौरादेही टाइगर रिजर्व को विकसित किया जा रहा है.

भविष्य की उम्मीदों को देखते हुए यहां पर पर्यटकों को सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है. टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग इसी महीने से शुरू हो चुकी है. इसके अलावा नौरादेही टाइगर रिजर्व के पास में दो निजी रिसॉर्ट भी खुल गए हैं और कई निर्माणाधीन हैं.

वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व

टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा बाघों का कुनबा

नौरादेही टाइगर रिजर्व में 2019 में बाघिन राधा और बाघ किशन को बसाया गया था और महज 6 साल में यहां पर बाघों की संख्या 23 पहुंच गयी है. इसके अलावा काले हिरण, चीतल, सांभर और भेड़िया यहां काफी संख्या में पाए जाते हैं. ये टाइगर रिजर्व 03 जिलों सागर, दमोह और नरसिंहपुर तक फैला है.

स्थानीय लोग टाइगर रिजर्व में करीब 30 बाघ होने का दावा करते हैं. लेकिन नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन इन दावों की पुष्टि नहीं करता है. प्रबंधन का कहना है "जब तक हमारे पास अन्य बाघों की मौजूदगी के प्रमाण नहीं होंगे, तब तक हम अपनी संख्या में शामिल नहीं करेंगे."

नौरादेही टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार

नौरादेही में अफ्रीकन चीते आने की संभावना

जब 2010 में अफ्रीकन चीते भारत लाए जाने का फैसला हुआ था. तब सबसे पहले चीतों को बसाने के लिए नौरादेही में सर्वे किया गया था और तय हो गया था कि जब भी चीते आएंगे तो यहां बसाए जाएंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए यहां 2014 से विस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी और 2018 में नौरादेही को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण योजना में शामिल कराकर एक बाघिन और एक बाघ को 2019 में में यहांछोड़ा गया था. अब मई 2025 में यहां चीता प्रोजेक्ट के विशेषज्ञों ने आकर दौरा किया और प्रबंधन को चीता बसाने के उद्देश्य से कई व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं, जिन पर प्रबंधन ने काम शुरू कर दिया है.

नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 23

पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार

यहां पर मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा पर्यटक सुविधाओं के विस्तार पर काम तेज हो गया है. रहली-जबलपुर मार्ग पर स्थित छिरारी गांव में सैलानियों के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है. जिसके लिए वन विभाग को 4 हेक्टेयर जमीन आवंटित हो चुकी है. जहां ईको पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से इंटरप्रिटेशन सेंटर, टिकट घर, पार्किंग और बच्चों के लिए गेम जोन बनाए जाएंगे. इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, मंजूर होते ही काम शुरू हो जाएगा.

इसके अलावा इसी साल से यहां पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हो गयी है. फिलहाल पर्यटकों के लिए हिनौती और बीना वारहा गेट खोल दिया गया है. भविष्य में दमोह और नरसिंहपुर जिले में गेट खोलने की योजना पर काम हो रहा है.

दोनों गेटों में टिकट काउंटर

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. ए.ए. अंसारी ने बताया "अब टाइगर रिजर्व में सैलानियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा इसी पर्यटक वर्ष में शुरू कर दी है. हमारे दो गेट संचालित हो रहे हैं. एक हिनौती गेट और दूसरा बीना वारहा गेट है. हिनौती गेट पर 4 टिकट काउंटर सुबह और 4 टिकट काउंटर शाम के लिए हैं."

वहीं, बीना वारहा गेट पर एक टिकट काउंटर सुबह और एक काउंटर की शाम की सुविधा है. दो गाड़ियों की ऑफलाइन बुकिंग सुविधा है. इसके अलावा दो निजी रिसॉर्ट भी इस इलाके में शुरू हो गए हैं. कुछ रिसॉर्ट निर्माणाधीन हैं. धीरे-धीरे लोग टाइगर रिजर्व से जुड़ रहे हैं और बहुत जल्द यह व्यवस्थित रूप से संचालित होने लगेगा.

