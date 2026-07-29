ETV Bharat / state

चीतों का ग्रैंड वेलकम, 24 हजार सिरेमिक टाइल्स सुनाएंगे जंगल की कहानी, पत्तियों से सजेगा नौरादेही

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में जनभागीदारी से सजावट, 24 हजार टाइल्स बनाने में जुटे ग्रामीण से लेकर स्कूली बच्चे. कपिल तिवारी की रिपोर्ट

VEERANGANA DURGAVATI TIGER RESERVE
24 हजार सिरेमिक टाइल्स सुनाएंगे जंगल की कहानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या और चीतों के आने की तैयारी के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं. इसी कड़ी में वनविभाग द्वारा 'एक जन-एक पत्ती' अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत स्थानीय लोगों को वन्यप्राणी संरक्षण से जोड़ना है.

इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय समुदायों, विद्यार्थियों, नागरिकों तथा वन विभाग के कर्मचारियों को वन्यजीव संरक्षण से रचनात्मक रूप से जोड़ना है. अभियान से जुड़े लोग पत्ती के आकार के 24 हजार सिरेमिक टाइल्स तैयार कर रहे हैं. जिनमें वन्यप्राणियों और वन से जुड़ी आकर्षक तस्वीरें उकेरी जाएंगी. फिर नौरादेही टाइगर रिजर्व के प्रमुख पर्यटन गेट हिनौती गेट की सजावट की जाएगी.

Cheetah Project madhya pradesh
टाइल्स बनाने में जुटे स्कूली बच्चे (Veerangana Durgavati Tiger Reserve)

जनभागीदारी से सजेगा हिनोती पर्यटन गेट
डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि, ''वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 'एक जन–एक पत्ती' जनभागीदारी अभियान शुरू किया गया है. जिसके तहत पत्ती के आकार की छोटी सिरेमिक टाइल्स तैयार की जा रही हैं. हर टाइल पर किसी वन्यप्राणी का चेहरा, आकृति या उससे वन और वन्यजीवों से संबंधित सुंदर कलात्मक प्रतीक उकेरे जा रहे हैं. जब ये 24 हजार टाइल्स तैयार हो जाएंगे, तो इनको हरे रंगों में विकसित किया जाएगा. बाद में इन्हीं टाइलों से वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के हिनोती पर्यटन गेट को सजाया जाएगा, जो वर्तमान में सफेद रंग में है. इस तरह की करीब 24 हजार टाइल्स तैयार की जा रही है.''

sagar Nauradehi tiger reserve
24 हजार सिरेमिक टाइल्स से सजेगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (Veerangana Durgavati Tiger Reserve)

रजनीश कुमार सिंह कहते हैं कि, ''जन अभियान से सजावट का ये प्रयास सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि जनभागीदारी से वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए सामूहिक चेतना का प्रयास है. इस अभियान में कर्मचारी, ग्रामीण, स्कूली बच्चे और सागर जिले के लोग भाग ले रहे हैं. सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों के गांवों और शैक्षणिक संस्थानों में अभियान से संबंधित गतिविधियां लगातार आयोजित की जा रही हैं.''

Veerangana Durgavati Tiger Reserve
चीतों का ग्रैंड वेलकम (Veerangana Durgavati Tiger Reserve)
HINOTI GATE DECORATED CERAMIC TILES
24 हजार सिरेमिक टाइल्स सुनाएंगे जंगल की कहा (Veerangana Durgavati Tiger Reserve)

जनसहभागिता से होगा संरक्षण और बढ़ेगा पर्यटन
अभियान को लेकर डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह कहते हैं कि, ''धीरे-धीरे टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं. क्योंकि हमारे यहां टाइगर की संख्या करीब 30 पहुंच चुकी है. वहीं चीतों के तीसरे घर के रूप में भी नौरादेही विकसित किया जा रहा है. नौरादेही टाइगर रिजर्व बनने के बाद यहां अब पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेगी.

Hinoti Gate decorated ceramic tiles
24 हजार सिरेमिक टाइल्स बनाई जा रही हैं (Veerangana Durgavati Tiger Reserve)

वहीं चीतों से यहां के लोग पहली बार परिचित होंगे. इसलिए हमारा ये प्रयास वन्यजीव संरक्षण को केवल विभागीय दायित्व के तौर पर नहीं, बल्कि जनसहभागिता से संचालित एक सामाजिक अभियान के रूप में चलाने की पहल है. हर प्रतिभागी द्वारा तैयार की गयी पत्ती, संरक्षण के प्रति उसके संकल्प और सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रतीक बनेगी.''

TAGGED:

VEERANGANA DURGAVATI TIGER RESERVE
SAGAR NAURADEHI TIGER RESERVE
HINOTI GATE DECORATED CERAMIC TILES
CHEETAH PROJECT MADHYA PRADESH
ONE PEOPLE ONE LEAF CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.