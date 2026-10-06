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चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मोहन यादव करेंगे जंगल में आजाद

भोपाल: मध्य प्रदेश में कूनो और गांधीसागर के बाद अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अक्टूबर को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कूनो से लाए गए 2 चीतों को यहां छोड़ेंगे. जिसके साथ ही ये मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा ठिकाना बन जाएगा. 7 अक्टूबर को कूनो से नर थोलो और मादा CCB-3 को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व लाया जाएगा.

कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य के बाद वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश में चीतों के तीसरे आवास के रूप में विकसित किया गया है. चीतों की सुरक्षा और अनुकूलन के लिए लगभग 439 हेक्टेयर क्षेत्र में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. आधुनिक बाड़ों और अन्य सुविधाओं से युक्त सुरक्षित आवास तैयार किया गया है. वन विभाग द्वारा चीतों की सुरक्षा, नियमित निगरानी और स्वास्थ्य देखभाल की समुचित व्यवस्था की गई है.

टाइगर स्टेट का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नौरादेही

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसे नौरादेही टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है. यह सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में लगभग 2339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है. वर्ष 1997 में स्थापित इस क्षेत्र को नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के साथ एकीकृत करने के बाद 20 सितंबर 2023 को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया. यह क्षेत्र बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय और भालू सहित विविध वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है तथा संकटग्रस्त भारतीय गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है.

2022 में पहली बार नामीबिया से लाए गए थे चीते

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को विमुक्त कर भारत में चीता पुनर्स्थापना अभियान की शुरुआत की थी. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी चीते भारत लाए गए. अब यह अभियान मध्य प्रदेश के अन्य उपयुक्त वन क्षेत्रों तक विस्तार ले रहा है. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों की विमुक्ति इसी व्यापक संरक्षण अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है.

भारत में चीतों की संख्या बढ़कर अब 60 पर पहुंची

5 अक्टूबर 2026 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी मादा चीता KJP21 ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया. इसके साथ देश में चीतों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें 41 भारत में जन्मे चीते शामिल हैं. 7 अक्टूबर को कूनो से नर थोलो और मादा CCB-3 को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व लाया जाएगा. इनके स्थानांतरण के बाद कूनो में 54 चीतें रहेंगे.

गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में दक्षिण अफ्रीकी मूल के नर चीते प्रभास और पावक, मादा धीरा तथा सितंबर 2026 में बोत्सवाना से लाई गई मादा राधा मौजूद हैं. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 2 चीतों को छोड़े जाने के साथ मध्य प्रदेश में चीता पुनर्स्थापना अभियान एक नए चरण में प्रवेश करेगा.