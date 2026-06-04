गाय को बचाने में पेड़ से टकराई कार आग का गोला बनी, 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान
सागर के नौरादेही टाइगर रिजर्व की सड़क से जबलपुर जा रही कार में भीषण आग, देखते ही देखते राख.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 12:26 PM IST
सागर : देवरी थाना के वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व के इलाके में चलती कार में अचानक आग भड़क उठी. कार सवार 3 लोगों की बमुश्किल जान बची. कार से उठ रही लपटें इतनी भयानक थी कि आग टाइगर रिजर्व के जंगल में फैल सकती थी, लेकिन समय रहते देवरी नगरपालिका की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया. अगर जंगल में आग फैल जाती तो काबू करना मुश्किल हो जाता. इससे काफी नुकसान हो सकता था.
फायर ब्रिगेड ने आग फैलने से बचाई
ये घटना नौरादेही टाइगर रिजर्व के सिलकुई बैरियर और ग्राम रमखिरिया के बीच की है. मंगलवार शाम आग लगने से कार जलकर खाक हो गई. महाराजपुर थाना प्रभारी अशोक भदोरिया ने बताया "मंगलवार शाम 7 बजे डायल 112 को जंगल में कार में आग लगने की सूचना मिली थी. थाने की डायल 112 की पायलट प्रभाकर तिवारी मौके पर पहुंचे और देवरी नगरपालिका की फायर ब्रिगेड को सूचना दी. मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक आग लपटों में न कार पूरी तरह खाक हो चुकी थी."
गाय को बचाने के चक्कर में हादसा
फायर ब्रिगेड ने आग बुझाकर जंगल में आग फैलने से बचाया. पुलिस के अनुसार सिलारी निवासी जसवंत जाटव छोटे भाई निलेश जाटव और चालक मोनू यादव के साथ कार से जबलपुर जा रहे थे. इसी दौरान टाइगर रिजर्व सिलकुई बैरियर के आगे महाराजपुर तारादेही मार्ग पर कार के सामने अचानक गाय आ गयी. गाय को बचाने के चक्कर में कार पेड़ से टकरा गई और आग लग गई. आग की लपटों ने देखते ही देखते कार को आगोश में ले लिया. तीनों कार सवार बमुश्किल अपनी जान बचा पाए.
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कार मालिक ने सुनाई आपबीती
कार मालिक जसवंत जाटव ने बताया "रिश्तेदारी में विवाद के सिलसिले में जबलपुर जा रहे थे. तभी सामने अचानक गाय आने से कार पेड़ से टकरा गई और आग लग गई. उन्होंने कार से निकलकर और ड्राइवर मोनू यादव और छोटे भाई निलेश ने मुश्किल से अपनी जान बचायी. कार की डिग्गी में रखे 10 हजार रुपए भी जल गए. आग की लपटें इतनी भयानक थी कि हम लोग काबू पाने की कोशिश भी नहीं कर सके. डायल 112 को काल किया और उन्होंने फायरब्रिगेड को सूचना दी. फायरब्रिगेड ने आग को काबू में किया."