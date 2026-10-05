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नौरादेही रिजर्व में बना वनविहार जितना बड़ा बाड़ा, चीतों के रहने की तैयारियां पूरी, सिर्फ आने का इंतजार

सागर : आखिरकार वो वक्त आ गया है, जब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ चीते भी नजर आएंगे. मध्य प्रदेश में चीतों के तीसरे घर कहे जा रहे वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में चीतों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गयी है. खास बात ये है कि यहां पर इतना बड़ा बाड़ा बनाया जा रहा है. जो राजधानी भोपाल के वनविहार के क्षेत्रफल के बराबर है, जहां पर चीतों को रखा जाएगा.

नौरादेही टाइगर रिजर्व में चीतों के लिए जो एसआरबी (बाड़ा) तैयार हो गया है. रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि बोमा शब्द अफ्रीकन भाषा का शब्द है. भारत में इसे हम बाड़ा कहते हैं. ये 439 हेक्टेयर का एनक्लोजर है और हमारे मध्य प्रदेश का जो वनविहार राष्ट्रीय उद्यान है, वो 458 हेक्टेयर है. इसमें पांच खंड है और इन्हीं पांच खंडों में से एक में क्वारंटाइन बोमा बनाया गया है. कभी किसी वन्यजीव को हमें आइसोलेट करना है या फिर विदेश से कोई वन्यजीव आता है, तो भारत सरकार की क्वारंटाइन पॉलिसी के तहत वन्यजीव को आइसोलेशन में रखना पड़ता है. जिसमें चार खंड है, जबकि एसआरबी में पांच खंड है. क्वारंटाइन बोमा 1500 (30 गुणा 50) मीटर है."

टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि "25 मार्च को मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने नौरादेही टाइगर रिजर्व में चीतों के बाड़े का भूमिपूजन किया गया था. इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री काफी आशान्वित है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बुंदेलखंड इलाका ना सिर्फ ईकोलाॅजिकल तैयार हो, बल्कि यहां के पर्यावरण, वन्यजीव और वन संपदा को पर्यटन से जोड़कर लोगों को रोजगार भी मिले. भूमिपूजन के बाद चीतों के लिए यहां की जाने वाली तैयारियां पूरी हो चुकी है. एसआरवी बोमा तैयार हो चुका है, क्वारंटाइन बोमा भी तैयार हो चुका है.

पहली बार बाघ के साथ बसेंगे चीते

कूनो और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को बसाया जा चुका है, लेकिन कूनो में जहां बाघ नहीं है, वहीं गांधीसागर में जो बाघ हैं, वो एनक्लोजर में रखे गए हैं. ऐसे में नौरादेही पहली जगह होगी, जहां चीते जब एसआरबी के साथ रिलीज होंगे, तो वह खुले जंगल में बाघों के साथ रहेंगे. डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह का कहना है कि "पहली बात तो जंगल वन्यजीवों का घर है, जिसे हमने सीमाओं में बांध दिया है. आज से 100 साल पहले हमारे यहां बाघ, चीता, तेंदुआ सब एक साथ रहते थे और मध्यभारत तो वाइल्डलाइफ के मामले में हमेशा फलता फूलता रहा है.

नौरादेही में बनाया गया बड़ा बाड़ा (Nauradehi Tiger Reserve)

जहां तक कूनो की बात करें, तो वहां पर बाघ नहीं है. कभी कभार कूनो से लगे राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघ आते रहते हैं और यहां के चीते भी कभी कभार वहां पहुंच जाते हैं. प्रकृति का ऐसा संतुलन है कि सभी वन्यजीव एक साथ रहते हैं. वैज्ञानिक तौर पर इसे निश थ्योरी कहा जाता है. इसके तहत वन्यजीव अपनी आदतें बदलकर दूसरे वन्यजीवों के साथ रहने के अनुकूल हो जाते हैं.

नौरादेही के जंगल में बैठा बाघ (Nauradehi Tiger Reserve)

यहां जब चीते आएंगे, तो कुछ समय अनुकूलन के लिए लगेगा. जब तक वो संख्या में कम होंगे, तब तक चुनौती पूर्ण समय होगा. धीरे-धीरे चीते अनुकूल हो जाएंगे और यहां सबके साथ रहने लगेंगे. ये एक लांगटर्म प्रोजेक्ट है, जैसे कूनो में लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है और धीरे-धीरे वहां के माहौल के अनुकूल हो रहे हैं. पहले तो उनके यहां वहां जाने की खबरें मिलती थी, लेकिन अब धीरे-धीरे वो कूनो में रहने लगे हैं और अपनी टैरेटरी बना रहे हैं. हमारे यहां भी ऐसा ही होगा, कुछ वक्त के बाद वो अनुकूल हो जाएंगे."

क्या कहना है जिम्मेदारों का

चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीता राजौरा ने ईटीवी भारत को बताया कि "एनटीसीए के चीता प्रोजेक्ट के तहत नौरादेही टाइगर रिजर्व में चीता शिफ्ट करने की अनुमति मिल चुकी है और कूनो से नौरादेही एक नर और एक मादा चीता ले जाया जाएगा. पहले चरण में नर चीता और मादा को लाने की तैयारी है. जहां तक चीतों को छोड़े जाने के समय और तारीख की बात है, तो मुख्यमंत्री नौरादेही पहुंचेंगे.

नौरादेही टाइग रिजर्व में नीलगाय (Nauradehi Tiger Reserve)

उनका अभी अंतिम कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि 7 अक्टूबर को चीता शिफ्ट हो जाएंगे. हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा है, जैसे निर्देश सीएमओ से मिलेंगे, आप से जानकारी साझा की जाएगी." वहीं नौरादेही टाइगर रिजर्ज के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई अधिकारिक जानकारी वन मुख्यालय से नहीं मिली है. शिफ्टिंग की अनुमति और कब और कैसे होगी.