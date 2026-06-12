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इस पक्षी की बुलंद आवाज ने बना दिया जंगल कोतवाल, पंख बदलते हैं पल-पल रंग

इस पक्षी की बुलंद आवाज ने बना दिया जंगल कोतवाल, ( ETV Bharat )

नौरादेही टाइगर रिजर्व में कोतवाल नाम का ये आकर्षक पक्षी आपको आसानी से देखने मिल जाएगा. वैसे तो आम भाषा में इस पक्षी को कोतवाल और भुजंगा भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम ब्लैक ड्रोंगो (Black Drongo) है. ये छोटा और चमकीले काले रंग का पक्षी होता है, लेकिन कई बार इसका रंग अलग-अलग नजर आता है. ये काफी बुलंद और तरह-तरह की आवाज निकालता है और इसकी आवाज आसपास के जानवरों और वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचती है.

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में कोतवाल प्रजाति के कई तरह के पक्षी दिखाई देते हैं, जो अपनी आवाज और रंगों के कारण आकर्षण का केंद्र होते हैं.

सागर: उसकी आवाज इतनी बुलंद है कि सुनते ही आप अलर्ट मोड में आ जाएंगे. उसके पंख इतने रंग बदलते हैं कि मानो कोई जादूगर हो. जी हां जंगलों में एक ऐसा पक्षी पाया जाता है, जिसे जंगल का कोतवाल कहा जाता है. इसको ये नाम इसकी बुलंद आवाज के कारण दिया गया है. जंगल के कोतवाल की आवाज ही खासियत नहीं है, ये किसी इच्छाधारी की तरह पल-पल रंग भी बदलता है, जबकि इसका मूल रंग काला होता है, लेकिन इस पर रोशनी पड़ते ही काले की जगह अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं.

क्यों कहा जाता है जंगल का कोतवाल

इसे जंगल का कोतवाल इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये अपने इलाके में शिकारी पक्षियों को फटकने नहीं देता है. चील, बाज और कौवे जैसे शिकारी पक्षियों पर तेजी से झपटता है. खास बात ये है कि शिकारी पक्षियों के दिखते ही जंगल के दूसरे पक्षियों को अलर्ट करने के लिए अपनी बुलंद आवाज निकालता है. जंगल के दूसरे छोटे पक्षी इसे अपना रखवाला मानते हैं. कई छोटे पक्षी अपने चूजों को बचाए रखने के लिए कोतवाल पक्षी के घोंसले के आसपास ही अंडे देते हैं. अपनी निडरता और आक्रमकता के कारण इसे कोतवाल कहा गया है.

ब्लैक ड्रोंगो पक्षी (Nauradehi Tiger Reserve)

नौरादेही में मौजूद है कोतवाल की कई प्रजातियां

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि "वन्यप्राणियों में जो कोतवाल पक्षी होता है, इसे ड्रोंगो (Drongo) कहते हैं. पक्षियों में एक और गुण पाया जाता है, जिसे Iridescence कहते हैं. पक्षियों के जो पंख होते हैं, वो एक तरह से कांच की तरह काम करते हैं और जब अलग-अलग कोण (Angle) से पंखों पर प्रकाश पड़ता है, तो उनके रंग अलग नजर आता है. जैसे नौरादेही में नजर आए कोतवाल का रंग नीला दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये काला रंग है.

नौरादेही टाइगर रिजर्व (Nauradehi Tiger Reserve)

दरअसल प्रकाश और कैमरे के कोण के कारण इसका रंग काले की जगह नीला नजर आ रहा है. इसकी बुलंद आवाज होती है और बहुत तेजी से बार-बार आवाज निकालता है, इसलिए इसे कोतवाल कहते हैं. हमारे नौरादेही टाइगर रिजर्व में इसके कई तरह की प्रजातियां हैं. हमारे यहां पर इसकी एक और प्रजाति रैकेट ड्रोंगो (Racket-tailed Drongo) है. जिसकी पूंछ बैडमिटंन रैकेट की तरह होती है. इसी तरह के एक फोर्क-टेल्ड ड्रोंगो (Fork-tailed Drongo) जिसकी पूंछ दो भागों में बंटी होती है. पक्षियों की दुनिया बहुत ही रोचक है.