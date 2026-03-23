नौरादेही में मिलेगा जंगल सफारी का फुल पैकेज, बाघ-चीता के अलावा कई और जानवरों का बसेरा
मध्य प्रदेश के नौरादेही टाइगर रिजर्व में सिर्फ बाघ ही नहीं और भी बहुत कुछ, जो दूसरे टाइगर रिजर्व में नहीं, जल्द बनाएं प्लान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 2:09 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व की बात करें, तो इन दिनों चीतों के तीसरे घर और बाघों की बसाहट को लेकर चर्चा में है, लेकिन इस टाइगर रिजर्व की और भी खासियत है, जो आपको मध्य प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व में देखने नहीं मिलेगी. यहां आकर सिर्फ बाघों का दीदार नहीं और भी ऐसे जानवरों का दीदार हो सकता है, जो आपको दूसरी जगह देखने नहीं मिलेंगे. सबसे पहले तो यहां भारतीय भेड़िया का आसानी से दीदार हो सकता है, जो प्रदेश में दूसरी जगह नहीं है.
इसके अलावा यहां पर एक जगह चिंकारा लैंड कहलाती है, जहां बड़ी संख्या में चिंकारा यानि काले हिरण देखने मिल सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ यहां एक गिद्धकोंच स्थान है, जहां बड़ी संख्या में गिद्ध बसेरा करते हैं. इसके अलावा यहां पर लकड़बग्घे आसानी से देखने मिल जाते हैं.
सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कई वन्यजीवों का आश्रय स्थल
नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो तीन जिलों में फैला ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है. पहले इसकी पहचान भारतीय भेड़ियों के प्राकृतिक आवास के रूप में थी. यहां बाघ भी हुआ करते थे, लेकिन 2011 तक नौरादेही टाइगर रिजर्व पूरी तरह बाघविहीन हो गया था. सागर, दमोह और नरसिंहपुर में फैले टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2339 वर्ग किलोमीटर है. कोर एरिया 1414 वर्ग किमी और बफर जोन 925.12 वर्ग किमी है.
वैसे तो इसे 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया. इसके पहले 1975 में इसे भारतीय भेड़ियों के प्राकृतिक आवास के तौर पर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था. इसके बाद यहां 2018 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण योजना के तहत फिर से बाघों को बसाने के लिए बाघ किशन और बाघिन राधा को छोड़ा गया था. अब यहां बाघों की संख्या करीब 28 पहुंच चुकी है. खास बात ये है कि नौरादेही को कूनो और गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर के बाद मध्य प्रदेश में चीतों के तीसरे घर के रूप में चुना गया है. जहां जुलाई में चीते छोड़े जाने की तैयारी चल रही है.
बाघों और चीतों के अलावा बहुत कुछ
बड़े क्षेत्रफल वाले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इन दिनों बाघों की बढ़ती संख्या और चीतों के आगमन को लेकर चर्चा में है, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि नौरादेही टाइगर रिजर्व में ऐसे कई वन्यजीव है, जो लोगों को दूसरी जगहों पर देखने भी नहीं मिलते होंगे और यहां पर आसानी से देखे जा सकते हैं. नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि "नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो हर तरह की वाइल्डलाइफ के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है. यहां पर 2018 में बाघों को फिर से बसाया गया है और बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इस साल हो रही बाघ गणना में बाघों की संख्या 20 से 30 के बीच रहने की संभावना है.
भारतीय भेड़ियों का प्राकृतिक आवास
बाघ तो कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच में भी हैं, तो फिर हमारे टाइगर रिजर्व की क्या खासियत है. इस पर रजनीश सिंह का कहना है कि नौरादेही टाइगर रिजर्व में आप सफारी करने पहुंचते हैं, तो यहां आप भेड़िए देख सकते हैं. ये जो ग्रे वुल्फ है, ये पेंच टाइगर रिजर्व में थोड़ी बहुत संख्या में भले दिख जाए, लेकिन कान्हा, बांधवगढ़ और दूसरे टाइगर रिजर्व में ये नजर नहीं आएगा. ये केवल नौरादेही टाइगर रिजर्व में दिख सकते हैं."
तेजी से घट रहे चिंकारा बड़ी संख्या में
नौरादेही टाइगर रिजर्व में पिछले 12 साल से विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है और खासकर टाइगर रिजर्व बनने के बाद विस्थापन की प्रक्रिया और तेज हो गयी है. यहां पर विस्थापन के कारण बड़े पैमाने पर खेती की जमीन खाली हुई है. जहां पर प्रबंधन द्वारा घास के मैदान विकसित किए गए हैं. यहां बढ़ रही बाघों की संख्या और आने वाले चीतों के भोजन को लेकर शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
डिप्टी डायरेक्टर बताते हैं कि "शाकाहारी प्राणियों की बात करें, तो चिंकारा है. खेती के विकास के कारण इनकी संख्या तेजी से घट रही है. हालांकि राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन हमारे जो मध्य प्रदेश के स्थापित टाइगर रिजर्व कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ में आपको चिंकारा नहीं दिखेगा. केवल आपको नौरादेही टाइगर रिजर्व में काफी संख्या में दिखाई देगा. उस जगह को हमारे कर्मचारी चिंकारा लैंड कहते है, क्योंकि वहां पर काफी संख्या में चिंकारा दिखाई देते हैं.
नरसिंहपुर का गिद्धकोंच गिद्धों के लिए मशहूर
नौरादेही टाइगर रिजर्व में जो नरसिंहपुर जिले का एरिया शामिल है. नरसिंहपुर की डोंगरगांव रेंज में एक जगह गिद्धकोंच कहलाती है. यहां पर बड़ी और खड़ी चट्टानें हैं. जो गिद्धों के आवास के लिए बेहतर मानी जाती है. रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि हमारे टाइगर रिजर्व में करीब 6-7 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं. जिनकी संख्या 100 से ऊपर है. इसी तरह लकड़बग्घे की बात करें, तो हमारे राजस्व क्षेत्र में दिखना कम हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहां गांवों और खेती का विकास हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में नौरादेही टाइगर रिजर्व ऐसा इकलौता टाइगर रिजर्व है, जहां पर ये तीनों जानवर भेड़िए, चिंकारा और लकड़बग्घे आसानी से देख सकते हैं.
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दुर्लभ प्राणियों को देखने के लिए नौरादेही सबसे अच्छी जगह
डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह कहते हैं कि हमारे सागर और आसपास के लोगों और पूरे भारत के जो वन्यप्राणी प्रेमी हैं, क्योंकि मैं पेंच में और दूसरे टाइगर रिजर्व में रहा हूं, तो कई बार लोग कहते थे कि हमें भेड़िए दिखा दीजिए. मैं उन लोगों से कहता हूं कि नौरादेही में जाइए और अगर आप यहां आना चाहते हैं. अभी हमारे दो पर्यटन गेट है, एक को हम हिनौती गेट कहते हैं, जो रहली की तरफ खुलता है और दूसरा हमारा बीना गेट है, जो देवरी की तरफ से खुलता है.
ये पहले दोनों गेट अलग-अलग थे, लेकिन अब दोनों गेट को जोड़ दिया गया है. अगर आप हिनौती गेट से प्रवेश करते हैं, तो बीना गेट तक जा सकते हैं और बीना तरफ से अंदर आकर हिनौती गेट तक पहुंच सकते हैं. मैं एक बार फिर कहूंगा कि बाघ तो यहां नए है और बसाए जा रहे हैं, लेकिन इस इलाके में ये प्राणी भी देखे जा सकते हैं, जो मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं मिलेगें."