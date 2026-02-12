वनकर्मियों की बहादुरी का मुरीद हुआ लुधियाना का बिजनेसमैन, गिफ्ट में भिजवा दी चमचमाती बाइक
सागर के नौरादेही टाइगर रिजर्व में बीते सप्ताह वन माफिया ने वनकर्मियों पर किया था हमला. बीट रक्षक की मोटर साइकिल में की थी तोड़फोड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 1:59 PM IST
सागर: वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण काफी चुनौतीपूर्ण काम है. वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो 3 जिलों में 2300 वर्ग किमी से ज्यादा एरिया में फैला है. ऐसे में शिकारियों और तस्करों से मुकाबला करना वनकर्मियों के लिए काफी मुश्किल है. ऐसी ही घटना 3 फरवरी को टाइगर रिजर्व की डोंगरगांव रेंज में सामने आई थी. जब वन विभाग के गश्तीदल पर जंगल माफिया ने हमला कर दिया था. इस हमले में वन रक्षक की मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई थी.
इस घटना से जुड़ी जानकारी टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाई तो लुधियाना के उद्योगपति जो वन्यजीव प्रेमी हैं, उन्होंने वनकर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए उसे नई मोटरसाइकिल गिफ्ट की.
वन माफिया के हमले में मोटर साइकिल हुई क्षतिग्रस्त
बीट गार्ड ऋषिकेश टैगोर ने बताया कि "3 फरवरी की दोपहर को करीब तीन-चार बजे के बीच नौरादेही टाइगर रिजर्व की डोंगरगांव रेंज की आमापानी बीट में 2 वनश्रमिकों के साथ मोटर साइकिल से जंगल में गश्त कर थे. जब वन कर्मी तालाब की चेकिंग करने के लिए बड़ पर चढ़े, तो उनको दूसरी तरफ 3 लोग 2 बंदूकों के साथ नजर आए. पूछताछ करने पर आरोपियों ने गश्ती दल पर एक राउंड फायर किया. तभी आसपास छिपे और आरोपी इकट्ठा हो गए और गोलीबारी कर दी.
वारदात के समय करीब 8 अपराधी थे, लेकिन वनकर्मी वहां से नहीं हटे और आरोपियों को ललकारते रहे. तब सामने से 3 राउंड और फायर किया गया लेकिन वनकर्मी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आरोपियों को ललकारते रहे. ऐसे में आरोपियों ने भागना ठीक समझा और वनकर्मी पीछा ना करे, इसलिए उनकी मोटरसाइकिल पूरी तरह बर्बाद कर दी."
हालांकि बाद में वनविभाग ने आरोपियों के घर पर छापा मारकर लकड़ी और शिकार के सामान को बड़े पैमाने पर जब्त कर लिया और बाद में आरोपी भी पकड़ लिए गए लेकिन इस घटना में वन रक्षक ऋषिकेश टैगोर की मोटर साइकिल किसी काम की नहीं बची.
लुधियाना के उद्योगपति को मिली सोशल मीडिया से जानकारी
इस घटना से संबंधित व्हाट्सएप स्टेटस टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने अपने मोबाइल फोन पर लगाया था तो उन्हें लुधियाना के उद्योगपति रजनीश ओसवाल का फोन आया, जो वन्यप्राणी प्रेमी हैं और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली. रजनीश ओसवाल वन रक्षक की बहादुरी से प्रभावित हुए और उसकी मोटर साइकिल नष्ट हो जाने पर उन्होंने वन रक्षक को नई मोटर साइकिल उपहार में देने की इच्छा जताई. मंगलवार को वन रक्षक ऋषिकेश के लिए उद्योगपति ने बाइक भिजवाई, जिसे डिप्टी डायरेक्टर ने वनरक्षक को उपहार में दी.
वन रक्षक के लिए उपहार में दी मोटर साइकिल
नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश के सिंह कहते हैं कि "3 फरवरी को पेट्रोलिंग दल गश्त कर रहा था. इसी दौरान उस पर हमला हुआ था. हमारे दल पर 4 राउंड फायरिंग की गई थी. वनरक्षक ऋषिकेश टैगोर उनके साथ दो कर्मचारी और थे. इस बीच आरोपियों ने वनरक्षक की मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया था.
इसे लेकर मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला था तो लुधियाना के एक बिजनेस मैन रजनीश ओसवाल ने मेरा स्टेटस देखा. वन्य प्रेमी होने के कारण उन्होंने वहां से मुझे फोन किया कि जो आपका वन रक्षक है, उसको बाइक गिफ्ट करना चाहते हैं. उन्होंने हमारे वन रक्षक को बाइक भेजी है. वन्य प्रेमी होने के नाते उन्होंने बताया कि वन विभाग का कर्मचारी जो जंगल में काम करता है उसे भी महत्व मिलना चाहिए."