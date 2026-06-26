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चीतों के आने के पहले बाघ और इंसान में द्वंद, 12 साल से चल रही विस्थापन प्रक्रिया पर उठे सवाल

चीतों के आने से पहले सवालों के घेरे में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बाघ और इंसान के बीच द्वंद, विस्थापन प्रक्रिया पर उठे सवाल.

SAGAR TIGERS AND HUMANS CONFLICT
चीतों के आने के पहले बाघ और इंसान में द्वंद (SAGAR NAURADEHI TIGER RESERVE)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 8:19 PM IST

6 Min Read
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सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) में अफ्रीकन चीतों की आमद की तैयारी तेजी चल रही है. संभावना है कि अगले महीने चीते अपने तीसरे घर में भी दस्तक दे दें, लेकिन हाल ही में नौरादेही में बाघ के युवक पर हमले और फिर ग्रामीणों द्वारा बाघ को खदेड़े जाने की घटना ने बाघों ही नहीं, चीतों की सुरक्षा पर सवाल खडे़ कर दिए हैं. खास बात ये है कि ये घटना जिस गांव में हुई है, उस गांव मोहली पटना में विस्थापना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लोगों को मुआवजा भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी लोग अपना गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं.

ऐसे में बाघ और मानव द्वंद्व की स्थिति के बाद 12 साल से चल रही टाइगर रिजर्व की विस्थापन की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि विस्थापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अगर गांव खाली नहीं होंगे, तो चीतों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होंगे.

विस्थापन की प्रक्रिया पर क्या बोले डिप्टी डायरेक्टर (ETV Bharat)

22 जून की घटना के बाद खड़े हुए सवाल

दरअसल, 22 जून की सुबह नौरादेही टाइगर रिजर्व के मोहली पटना गांव में हुए एक हादसे ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों और वहां रह रहे इंसानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 22 जून को सुबह सवेरे मोहली पटना गांव का 32 साल का सुदामा यादव नाम का युवक अपने खेत जा रहा था. तभी झाड़ियों में छिपे बैठे बाघ ने उस पर हमला कर दिया. बाघ के हमले में युवक को हाथ और पीठ पर गंभीर चोट आई और फिलहाल सागर जिला अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है.

इस घटना के बाद का एक और वीडियो सामने आया है. जिसमें इसी गांव के लोग बाघ को खदेड़ते हुए दिख रहे हैं और बाघ पर हमले की बात भी सामने आ रही है, जिसकी जांच चल रही है. इस घटना ने बाघ और इंसानों के बीच द्वंद्व को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले करीब 8 साल से नौरादेही में बाघ हैं. बाघ और इंसान के बीच द्वंद की स्थिति बन रही है, तो नए मेहमान चीते कितने सुऱक्षित रहेंगे. सवाल ये भी है कि जिस गांव को कागजों पर पूरी तरह विस्थापित किया जा चुका है और वहां के रहवासी मुआवजा भी ले चुके हैं. ऐसे में गांव में लोग अभी भी रह रहे हैं. इन हालातों में इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना बढ रही है.

SAGAR NAURADEHI TIGER RESERVE
नौरादेही टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

विस्थापन प्रक्रिया पर उठे सवाल

नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो तीन जिलों में फैले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में 2013-14 से विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी. टाइगर रिजर्व के भीतर 93 गांव बसे हुए हैं और करीब 12 साल की विस्थापन प्रक्रिया में पूरी तरह से सिर्फ 28 गांव विस्थापित हो पाए हैं. 24 गांव में विस्थापन की प्रक्रिया जारी है और इन गांवों में लोगों ने धीरे-धीरे विस्थापित होना शुरू कर दिया है.

बाकी बचे 41 गांव में विस्थापन की प्रक्रिया शुरूआती चरण में है. ऐसे में देखा जाए, तो अभी नौरादेही टाइगर रिजर्व की एक तिहाई विस्थापन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है और चीतों को बसाने की तैयारी जोरों पर है. वहीं बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में वन्यजीव और इंसानों के बीच मानव द्वंद की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है.

टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल- 2339 वर्ग किमी

कोर एरिया- 1414 वर्ग किमी

बफर एरिया- 925 वर्ग किमी

किन जिलों में फैला-सागर, दमोह और नरसिंहपुर

कुल कितने गांव टाइगर रिजर्व के भीतर- 93

कितने गांव विस्थापित हुए- 28 गांव

विस्थापन प्रकिया जारी- 24 गांव

विस्थापन प्रक्रिया का इंतजार- 41 गांव

क्या कहना है प्रबंधन का

टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह का कहना है कि "गांवों का विस्थापन का मामला बड़ा संवेदनशील मामला है. जहां तक वन क्षेत्रों में होने वाले विस्थापन की बात है, तो इसे स्वैच्छिक वन विस्थापन (Voluntary Forest Relocation) कहा जाता है, तो इस मामले में विस्थापित हो रहे लोगों के मन में जाने की इच्छा बहुत जरूरी है. सिर्फ इस आधार पर हम गांव खाली नहीं करा सकते हैं कि हमनें मुआवजा की प्रक्रिया को पूरा कर दिया है. केवल पैसों के आधार पर हम उन्हें बलपूर्वक नहीं भगा सकते हैं. हम लोगों से संवाद करते हैं और उन्हें समझाते हैं, लोग भी समझते हैं.

SAGAR HUMAN RELOCATION
बाघ ने किया था युवक पर हमला (ETV Bharat)

28 गांव हो गए खाली, 24 गांवों की चल रही प्रक्रिया

एक समय नौरादेही में 93 गांव हुआ करते थे, 2013-14 में विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई. गांव में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होता है, कई तरह की दिक्कतें होती है और विस्थापन नीति में भी कमी हो सकती है. हम लोग आज तक 28 गांव पूरी तरह खाली करा चुके हैं. 24 गांवों में प्रक्रिया चल रही है और कई गांव से 80 प्रतिशत लोग जा चुके हैं. वो कब जाएंगे, ये निर्णय विस्थापित लोगों का है. मैं या शासन उसे बलपूर्वक नहीं भेज सकते हैं.

हमें विस्थापितों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण रखना होता है. एक दुर्घटना उनके अंदर रहने के कारण है, लेकिन वो भय और डर के साथ दिन रात जीते हैं. इनके प्रति हमें सहानुभूति पूर्वक दृष्टिकोण रखना होगा. शासन की मंशा भी ऐसी नहीं है. ये प्रक्रिया 2013 से चल रही है, अभी 41 गांव में विस्थापन तो शुरू होना है. हम लोग लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं. वन्यप्राणी समझदार नहीं होता है, तो हम वनक्षेत्र के भीतर और बाहर के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो जब वनक्षेत्र में जाएं, तो सावधानी पूर्वक जाएं.

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