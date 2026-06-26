ETV Bharat / state

चीतों के आने के पहले बाघ और इंसान में द्वंद, 12 साल से चल रही विस्थापन प्रक्रिया पर उठे सवाल

चीतों के आने के पहले बाघ और इंसान में द्वंद ( SAGAR NAURADEHI TIGER RESERVE )

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) में अफ्रीकन चीतों की आमद की तैयारी तेजी चल रही है. संभावना है कि अगले महीने चीते अपने तीसरे घर में भी दस्तक दे दें, लेकिन हाल ही में नौरादेही में बाघ के युवक पर हमले और फिर ग्रामीणों द्वारा बाघ को खदेड़े जाने की घटना ने बाघों ही नहीं, चीतों की सुरक्षा पर सवाल खडे़ कर दिए हैं. खास बात ये है कि ये घटना जिस गांव में हुई है, उस गांव मोहली पटना में विस्थापना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लोगों को मुआवजा भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी लोग अपना गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं.

ऐसे में बाघ और मानव द्वंद्व की स्थिति के बाद 12 साल से चल रही टाइगर रिजर्व की विस्थापन की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि विस्थापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अगर गांव खाली नहीं होंगे, तो चीतों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होंगे.

विस्थापन की प्रक्रिया पर क्या बोले डिप्टी डायरेक्टर (ETV Bharat)

22 जून की घटना के बाद खड़े हुए सवाल

दरअसल, 22 जून की सुबह नौरादेही टाइगर रिजर्व के मोहली पटना गांव में हुए एक हादसे ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों और वहां रह रहे इंसानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 22 जून को सुबह सवेरे मोहली पटना गांव का 32 साल का सुदामा यादव नाम का युवक अपने खेत जा रहा था. तभी झाड़ियों में छिपे बैठे बाघ ने उस पर हमला कर दिया. बाघ के हमले में युवक को हाथ और पीठ पर गंभीर चोट आई और फिलहाल सागर जिला अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है.

इस घटना के बाद का एक और वीडियो सामने आया है. जिसमें इसी गांव के लोग बाघ को खदेड़ते हुए दिख रहे हैं और बाघ पर हमले की बात भी सामने आ रही है, जिसकी जांच चल रही है. इस घटना ने बाघ और इंसानों के बीच द्वंद्व को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले करीब 8 साल से नौरादेही में बाघ हैं. बाघ और इंसान के बीच द्वंद की स्थिति बन रही है, तो नए मेहमान चीते कितने सुऱक्षित रहेंगे. सवाल ये भी है कि जिस गांव को कागजों पर पूरी तरह विस्थापित किया जा चुका है और वहां के रहवासी मुआवजा भी ले चुके हैं. ऐसे में गांव में लोग अभी भी रह रहे हैं. इन हालातों में इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना बढ रही है.

नौरादेही टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

विस्थापन प्रक्रिया पर उठे सवाल

नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो तीन जिलों में फैले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में 2013-14 से विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी. टाइगर रिजर्व के भीतर 93 गांव बसे हुए हैं और करीब 12 साल की विस्थापन प्रक्रिया में पूरी तरह से सिर्फ 28 गांव विस्थापित हो पाए हैं. 24 गांव में विस्थापन की प्रक्रिया जारी है और इन गांवों में लोगों ने धीरे-धीरे विस्थापित होना शुरू कर दिया है.

बाकी बचे 41 गांव में विस्थापन की प्रक्रिया शुरूआती चरण में है. ऐसे में देखा जाए, तो अभी नौरादेही टाइगर रिजर्व की एक तिहाई विस्थापन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है और चीतों को बसाने की तैयारी जोरों पर है. वहीं बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में वन्यजीव और इंसानों के बीच मानव द्वंद की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है.

टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल- 2339 वर्ग किमी