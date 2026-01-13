प्रवासी पक्षियों की रोचक आदतें, कोई शाकाहारी तो कोई सर्वाहारी, नौरादेही में मिलीं 191 प्रजातियां
नौरादेही टाइगर रिजर्व में 7 और 8 जनवरी को हुई एशियाई जलीय पक्षियों की गणना. 191 प्रजाति के जलीय और प्रवासी पक्षियों की मिली जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 5:18 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बाघों की बढ़ती संख्या और अफ्रीकन चीतों की आमद के लिए सुर्खियां तो बटोर ही रहा है लेकिन यहां की आबोहवा जलीय प्रवासी पक्षियों को भा गई है. आलम ये है कि वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में 7 और 8 जनवरी को हुई एशियाई जलीय पक्षियों की गणना में 191 प्रजाति के जलीय और प्रवासी पक्षी पाए गए हैं.
नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन फिलहाल इन पक्षियों के आंकड़ों पर काम कर रहा है लेकिन कुछ दुर्लभ और विशेष आदतों वाले पक्षियों के बारे में प्रबंधन ने ईटीवी भारत से जानकारी और फोटोग्राफ शेयर किए हैं. जिनमें इन पक्षियों के यहां आने के कारण, उनकी भोजन की आदतों और रंगरूप के बारे में बताया गया है.
नौरादेही टाइगर रिजर्व में 2 दिन चली गणना
इन दिनों एशियाई प्रवासी पक्षियों की गणना देश भर में चल रही है. इसी कड़ी में नौरादेही टाइगर रिजर्व में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य में गणना की गई. डिप्टी डायरेक्टर डाॅ ए ए अंसारी बताते हैं कि "एशियाई जलीय पक्षी गणना वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 7 और 8 जनवरी को ये गणना हुई थी. जिसमें 10 वांलटियर शामिल हुए थे. इस गणना में नौरादेही अभ्यारण्य के तालाब में 108 प्रजातियां मिली और वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में 83 प्रजातियां मिली हैं."
डाॅ ए ए अंसारी बताते हैं कि "हम लोग अभी आंकड़ों पर काम कर रहे हैं और जल्द ही तमाम फोटोग्राफ्स के साथ जारी करेंगे. इस टाइगर रिजर्व में इस बार कुछ नए मेहमान पक्षी मिले हैं. जैसे ग्रेलैग गूज (Greylag Goose) मिला है, वो भी हमें एक तालाब में मिला है. ये शाकाहारी बड़ी बत्तख होती है. इसकी चोंच गुलाबी और बड़ी साइज की होती है, ये ठंडे प्रदेशों से यहां पर भोजन करने आती है. इसके अलावा ग्रीन विंग्ड टील भी कई जगह पर देखी गई. ये इस बात का संकेत है कि हमारे यहां के जलस्त्रोत इन्हें पसंद आ रहे हैं."
क्यों भारत आते हैं प्रवासी पक्षी?
डाॅ ए ए अंसारी बताते हैं कि "प्रवासी पक्षी ज्यादातर ठंडे प्रदेशों से आते हैं. सर्दी के मौसम में पृथ्वी के नार्थ जोन पर बर्फ जम जाती है. उनके भोजन का इलाका बर्फ से ढक जाता है. वैसा ही तापमान पाने के लिए ये साउथ जोन की तरफ आती हैं. भारत में ये प्रवासी पक्षी आते हैं. ये उसी तापमान में रहते हैं, जैसा उनके मूल आवास का होता है. जैसे ही भारत में तापमान बढ़ने लगता है, तो ये अपने मूल आवास में वापिस चले जाते हैं."
प्रवासी पक्षियों की भोजन की आदतें अलग-अलग
इन पक्षियों की भोजन की आदतों को लेकर डाॅ ए ए अंसारी बताते हैं कि "जितने भी प्रवासी पक्षी होते हैं, इनके प्रवास का मुख्य उद्देश्य भोजन की तलाश होता है. इनमें कुछ शाकाहारी और कुछ सर्वाहारी होते हैं. जैसे शाकाहारी प्रवासी पक्षियों की बात करें, तो इनमें ग्रेलैग गूज (Greylag Goose), बार हेडेड गूस (Bar-headed goose) आते हैं, ये घास खाते हैं. ग्रेलैग गूज पानी की सतह पर जो घास होती है, उनको पसंद करते हैं. ये उसी तालाब में प्रवास करते हैं, जहां ये घास पाई जाती है.
इसी प्रकार सर्वाहारी में पिनटेल (pintail) और नॉब-बिल्ड डक (Knob-billed duck) शामिल हैं. ये सब कुछ कीडे़ मकोड़े, मछली और घोंघे को पानी की सतह पर तलाश करती हैं. लेकिन कुछ पक्षी होते हैं, जो पानी में डूबकर शिकार की तलाश करते हैं. जैसे हमारे यहां लिटिल ग्रीबे (Little Grebe) मिलता है. ये सब पक्षी है, इन्होनें अपने भोजन की तलाश के हिसाब से अपने आप को अनुकूल कर लिया है."