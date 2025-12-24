ETV Bharat / state

सर्दियों में दूर देश से नौरादेही आए 170 किस्म के पंक्षी, टाइगर रिजर्व में टुकुर टुकुर निहार रहे सैलानी

सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों ने सागर के नौरादेही टाइगर रिजर्व में डाला डेरा. हिमालय से लेकर यूरोप और अफ्रीका से 170 प्रजाति के पंछियों की आमद से गुलजार हुआ जंगल.

migratory BIRDS NAURADEHI RESERVE
सागर के नौरादेही टाइगर रिजर्व में प्रवासी पक्षियों का डेरा (Nauradehi Tiger Reserve)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 6:05 PM IST

|

Updated : December 24, 2025 at 6:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ-साथ देखने और घूमने के लिए बहुत कुछ है. खासकर सर्दी के सीजन में नए साल की छुट्टियों के दौरान यहां धूप सेंकते बाघों और दूसरे वन्य जीवों के अलावा आप देश-विदेश के पक्षियों को उड़ान भरते, फुदकते और चहचहाते हुए देख सकते हैं. यहां करीब 170 स्थानीय प्रजातियाें के पक्षी मौजूद हैं.

सर्दी के मौसम में यहां विदेशी पक्षी भी काफी संख्या में पहुंचते हैं. खासकर प्रवासी पक्षी देश और दुनिया के उन इलाकों से आते हैं, जहां सर्दी के मौसम में काफी ठंड और बर्फवारी के हालात बन जाते हैं. हिमालय से लेकर यूरोप और अफ्रीका के पक्षी यहां कई हजारों किमी का सफर तय करके पहुंचते हैं. यहां की नदियां, तालाब और उनके आसपास के मैदान उनकी पसंदीदा जगह होते हैं. इनमें हिमालयन ग्रिफन, पेंटेड स्टार्क, ब्लैक और यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाये जाने वाला ग्रे हेरान भी आसानी से नजर आ जाते हैं.

Migratory Birds in NAURADEHI
प्रवासी पक्षियों की आमद से नौरादेही टाइगर रिजर्व गुलजार (Nauradehi Tiger Reserve)

प्रवासी पक्षियों की सबसे पसंदीदा जगह है नौरादेही

जहां तक नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व बनने से पहले ही यहां प्रवासी पक्षी पिछले कई सालों से लगातार आते हैं. दरअसल यहां की जलवायु इसका सबसे बड़ा कारण है. यहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है. आमतौर पर यहां मई का महीना काफी गर्म और जनवरी सबसे ठंडा होता है. लेकिन प्रवासी पक्षियों के लिए उन इलाकों से काफी बेहतर होता है,जहां सर्दियों में भारी सर्दी और बर्फवारी होती है.

यहां मौजूद तालाब और 2 नदियों के किनारे इन पक्षियों के प्रमुख ठिकाने हैं. नौरादेही टाइगर रिजर्व का छेवला तालाब तो प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह है. इसके अलावा जगरासीखेड़ा तालाब और बमनेर और व्यारमा नदी किनारे प्रवासी पक्षियों के झुंड देखने मिल जाएंगे.

करीब 170 स्थानीय प्रजातियां

नौरादेही टाइगर रिजर्व में प्रवासी पक्षियों के अलावा यहां 170 स्थानीय प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं. स्थानीय प्रजातियों में बाज,गिद्ध, सारस, एग्रेट्स, स्टोर्क्स, फ्लाई कैचर्स, मैना, कबूतर, कोयल, उल्लू , तीतर और बटेर काफी संख्या में पाए जाते हैं.

Birds arrived Himalaya, Europe and Africa
हिमालय से लेकर यूरोप और अफ्रीका के पक्षी पहुंचे (Nauradehi Tiger Reserve)

सर्दियों में 7 प्रजातियों के गिद्धों का पसंदीदा ठिकाना

नौरादेही टाइगर रिजर्व देशी और विदेशी गिद्धों का पसंदीदा ठिकाना है. यहां पर सर्दियों के मौसम में 7 प्रजातियों के गिद्ध देखने मिल जाते हैं. खासकर हिमालय ग्रिफन गिद्ध काफी संख्या में यहां पहुंचते हैं. हिमालय के अलवा तिब्बत, अफगानिस्तान और तुर्केमिस्तान से भी गिद्ध पहुंचते हैं. ये गिद्ध काफी बड़ा और पीले रंग का होता है. हिमालयन ग्रिफन आज से नहीं पिछले कई सालों से सर्दियों के मौसम में काफी संख्या में आ रहे हैं.

दूसरे प्रवासी पक्षी भी कर रहे हैं आकर्षित

प्रवासी गिद्धों के अलावा दूसरे प्रवासी पक्षी काफी संख्या में पहुंचते हैं. यहां वुली नेक्ड स्टार्क, पेंटेड स्टार्क सर्दियां बिताने काफी संख्या में पहुंचते हैं. इसके अलावा ब्लैक स्टार्क का ये प्रजनन काल भी होता है और ये भी काफी संख्या में नजर आते हैं. इसके अलावा यूरोप और अफ्रीका के ग्रे हेरान यहां देखे जा सकते हैं. इसके अलावा यहां ग्रेब भी काफी संख्या में पहुंच चुके हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लोग पनडुब्बी कहते हैं. इस बार की सर्दियों में यहां कॉमन विसलिंग डक काफी संख्या में पहुंचते हैं. इनकी सीटी लोगों को काफी लुभाती है. यहां के तालाबों में बगुले भी काफी संख्या में इस बार नजर आ रहे हैं.

'प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना है नौरादेही'

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डाॅ ए ए अंसारी कहते हैं कि "नौरादेही को 1975 में एक अभ्यारण्य के तौर पर अधिसूचित किया गया था. तब से ही ये इलाका प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना रहा है. यहां आज से नहीं कई सालों से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दूसरे देशों के पक्षी सर्दियां बिताने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.

सर्दियों के मौसम में यहां के छेवला तालाब, जगरासी खेड़ा तालाब के अलावा यहां की बमनेर और व्यारमा नदी इन प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना होता है. कई प्रवासी पक्षी यहां अपना प्रजनन काल बिताने और बच्चे देने भी आते हैं. यहां विस्थापन प्रक्रिया के कारण जो गांव खाली हो रहे हैं, वहां के जलस्त्रोतों में भी प्रवासी पक्षी नजर आ रहे हैं. क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों में यहां काफी पर्यटक प्रवासी पक्षियों को देखने पहुंचते हैं."

Last Updated : December 24, 2025 at 6:18 PM IST

TAGGED:

NAURADEHI TIGER RESERVE SAGAR
MIGRATORY BIRDS ARRIVE MP
RANI DURGAVATI TIGER RESERVE SAGAR
MIGRATORY BIRDS IN NAURADEHI
MIGRATORY BIRDS NAURADEHI RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.